Noticias de New York y New Jersey, en vivo: cierre masivo de tiendas y los últimos reportes de hoy, 17 de diciembre

En 2025, la ciudad de Nueva York sufrió el cierre de 112 tiendas de cadenas, lo que representa una caída interanual del 1,3 por ciento. Los datos surgen del informe State of the Chains, 2025 (Estado de las Cadenas, 2025) del Center for an Urban Future.

Starbucks, una de las marcas más reconocidas a nivel global, lideró esta tendencia de achicamiento al deshacerse de 42 sucursales en la ciudad desde diciembre de 2024.

Number of chain stores by borough, 2024 and 2025