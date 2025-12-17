Noticias de New York y New Jersey, en vivo: cierre masivo de tiendas y los últimos reportes de hoy, 17 de diciembre
Cobertura en tiempo real de los principales sucesos y el clima; actualizaciones minuto a minuto
Cierre masivo de tiendas en New York
En 2025, la ciudad de Nueva York sufrió el cierre de 112 tiendas de cadenas, lo que representa una caída interanual del 1,3 por ciento. Los datos surgen del informe State of the Chains, 2025 (Estado de las Cadenas, 2025) del Center for an Urban Future.
Starbucks, una de las marcas más reconocidas a nivel global, lideró esta tendencia de achicamiento al deshacerse de 42 sucursales en la ciudad desde diciembre de 2024.
Number of chain stores by borough, 2024 and 2025
Bronx
915
938
(23)
−2.5%
Brooklyn
1,803
1,843
(40)
−2.2%
Queens
1,811
1,813
(2)
−0.1%
Manhattan
3,299
3,334
(35)
−1.0%
Staten Island
486
498
(12)
−2.4%
NYC
8,314
8,426
(112)
−1.3%
El clima hoy en NYC
Luego de la nevada del fin de semana, la ciudad de Nueva York disfrutará este miércoles de un cielo mayormente soleado, pero algo fresco. Según el National Weather Service (NWS), se espera una temperatura máxima cercana a los 44°F (aprox. 7°C), acompañada de vientos del suroeste que soplarán entre 10 y 13 mph. Las ráfagas de viento podrían alcanzar las 24 mph (38 km/h).
El panorama cambiará ligeramente al caer la tarde. Se prevé un cielo parcialmente nublado con un descenso de temperatura importante, alcanzando una mínima de alrededor de 35°F (aprox. 2°C).
