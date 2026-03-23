Noticias de Nueva York hoy, en vivo: desvíos de vuelos y cierre en LaGuardia por colisión de avión hoy
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Dos muertos tras colisión entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia
El Aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanece en el centro de la atención tras un trágico accidente ocurrido durante la noche del domingo, que dejó víctimas fatales, decenas de heridos y una fuerte disrupción en el transporte aéreo.
Mientras las autoridades avanzan con la investigación, miles de pasajeros enfrentan cancelaciones y desvíos.
El siniestro tuvo lugar cerca de las 23.40 hs (hora local) del domingo, cuando una aeronave operada por Jazz Aviation en nombre de Air Canada impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria.
En imágenes: así fue el accidente del avión de Air Canada en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York
La magnitud del accidente aéreo entre un avión de Air Canada que chocó el domingo por la noche contra un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia, en Queens, luego de aterrizar quedó reflejado en las imágenes diurnas de la nave. El impacto provocó la muerte del piloto y del copiloto, mientras que otras nueve personas -entre pasajeros, personal de a bordo y empleados de la autoridad portuaria- permanecen hospitalizadas.
Las imágenes y videos dejaron en evidencia que la parte delantera del avión quedó destruida, con cables y restos colgando de la cabina, mientras que el rodado de emergencia terminó volcado a un costado de la pista. También se visualizan escombros colgando de la nariz del avión, mientras que el camión de bomberos involucrado en el accidente se encuentra a pocos metros de distancia.
Hasta cuándo estará cerrado el aeropuerto de LaGuardia
Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aeropuerto fue cerrado inmediatamente después del accidente y que, en principio, no reabrirá antes de las 14 horas del lunes.
El cierre de LaGuardia generó un significativo impacto en el tráfico aéreo de la región. Tal como detalló ABC News, al menos 18 vuelos fueron desviados hacia otras terminales cercanas, principalmente el John F. Kennedy y el Newark Liberty, en Nueva Jersey.
Esta situación ha provocado demoras generalizadas y complicaciones para miles de pasajeros.
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
- 1
Real Madrid venció a Atlético de Madrid en la Liga de España y Diego Simeone sufrió en el Bernabéu
- 2
Ciudadanía italiana: dudas sobre la inscripción al AIRE, un trámite clave para quienes tienen doble nacionalidad
- 3
Maneja 120 hectáreas: se mudó a la Patagonia, empezó con pocas vacas y hoy tiene un exitoso emprendimiento
- 4
Cumplió 100 años: el colegio de la zona norte que tiene un castillo y familias de hasta cuatro generaciones de alumnos