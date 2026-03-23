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Noticias de Nueva York hoy, en vivo: desvíos de vuelos y cierre en LaGuardia por colisión de avión hoy

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Personal de emergencia trabaja mientras un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026
Personal de emergencia trabaja mientras un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026TIMOTHY A. CLARY - AFP

Dos muertos tras colisión entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia

El Aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanece en el centro de la atención tras un trágico accidente ocurrido durante la noche del domingo, que dejó víctimas fatales, decenas de heridos y una fuerte disrupción en el transporte aéreo.

Mientras las autoridades avanzan con la investigación, miles de pasajeros enfrentan cancelaciones y desvíos.

En imágenes: así fue el accidente del avión de Air Canada en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Paula Demarco

La magnitud del accidente aéreo entre un avión de Air Canada que chocó el domingo por la noche contra un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia, en Queens, luego de aterrizar quedó reflejado en las imágenes diurnas de la nave. El impacto provocó la muerte del piloto y del copiloto, mientras que otras nueve personas -entre pasajeros, personal de a bordo y empleados de la autoridad portuaria- permanecen hospitalizadas.

Las imágenes y videos dejaron en evidencia que la parte delantera del avión quedó destruida, con cables y restos colgando de la cabina, mientras que el rodado de emergencia terminó volcado a un costado de la pista. También se visualizan escombros colgando de la nariz del avión, mientras que el camión de bomberos involucrado en el accidente se encuentra a pocos metros de distancia.

El piloto y el copiloto murieron y otras 13 personas resultaron heridas
El piloto y el copiloto murieron y otras 13 personas resultaron heridas
La aeronave impactó contra el vehículo a 200 kilómetros por hora durante el aterrizaje
La aeronave impactó contra el vehículo a 200 kilómetros por hora durante el aterrizaje
Debido al accidente ocurrido el domingo por la noche, las autoridades de aviación estadounidenses suspendieron todos los vuelos en LaGuardia, y la autoridad portuaria anunció que el aeropuerto permanecería cerrado al menos hasta las 14:00 (ET) para permitir una investigación exhaustiva
Debido al accidente ocurrido el domingo por la noche, las autoridades de aviación estadounidenses suspendieron todos los vuelos en LaGuardia, y la autoridad portuaria anunció que el aeropuerto permanecería cerrado al menos hasta las 14:00 (ET) para permitir una investigación exhaustivaTIMOTHY A. CLARY - AFP
Un avión con decenas de personas a bordo colisionó con un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, causando la muerte del piloto y el copiloto, y heridas graves a otros pasajeros, según informaron las autoridades el lunes
Un avión con decenas de personas a bordo colisionó con un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, causando la muerte del piloto y el copiloto, y heridas graves a otros pasajeros, según informaron las autoridades el lunesTIMOTHY A. CLARY - AFP
Un avion choco contra un camion de bomberos en Nueva York
Un avion choco contra un camion de bomberos en Nueva York

Hasta cuándo estará cerrado el aeropuerto de LaGuardia

Eduardo Barroeta

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aeropuerto fue cerrado inmediatamente después del accidente y que, en principio, no reabrirá antes de las 14 horas del lunes.

El cierre de LaGuardia generó un significativo impacto en el tráfico aéreo de la región. Tal como detalló ABC News, al menos 18 vuelos fueron desviados hacia otras terminales cercanas, principalmente el John F. Kennedy y el Newark Liberty, en Nueva Jersey.

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