Noticias de Nueva York hoy, en vivo: desvíos de vuelos y cierre en LaGuardia por colisión de avión hoy

La magnitud del accidente aéreo entre un avión de Air Canada que chocó el domingo por la noche contra un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia, en Queens, luego de aterrizar quedó reflejado en las imágenes diurnas de la nave. El impacto provocó la muerte del piloto y del copiloto, mientras que otras nueve personas -entre pasajeros, personal de a bordo y empleados de la autoridad portuaria- permanecen hospitalizadas.

Las imágenes y videos dejaron en evidencia que la parte delantera del avión quedó destruida, con cables y restos colgando de la cabina, mientras que el rodado de emergencia terminó volcado a un costado de la pista. También se visualizan escombros colgando de la nariz del avión, mientras que el camión de bomberos involucrado en el accidente se encuentra a pocos metros de distancia.

El piloto y el copiloto murieron y otras 13 personas resultaron heridas

La aeronave impactó contra el vehículo a 200 kilómetros por hora durante el aterrizaje

Debido al accidente ocurrido el domingo por la noche, las autoridades de aviación estadounidenses suspendieron todos los vuelos en LaGuardia, y la autoridad portuaria anunció que el aeropuerto permanecería cerrado al menos hasta las 14:00 (ET) para permitir una investigación exhaustiva TIMOTHY A. CLARY - AFP

Un avión con decenas de personas a bordo colisionó con un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, causando la muerte del piloto y el copiloto, y heridas graves a otros pasajeros, según informaron las autoridades el lunes TIMOTHY A. CLARY - AFP