Quién es Leila Bozorg, la “número dos” de Zohran Mamdani en Nueva York e hija de inmigrantes

Como parte oficial del gobierno del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, desde diciembre, Leila Bozorg es la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación. Con amplia trayectoria en esta área, la funcionaria enfrenta el desafío de mejorar el acceso habitacional asequible en una jurisdicción en crisis en este aspecto.

La mano derecha de Zohran Mamdani: quién es Leila Bozorg

Encargada de planificar desarrollos urbanos para que los neoyorquinos puedan acceder a hogares asequibles, Bozorg, quien se desempeñó como directora ejecutiva de vivienda bajo el mandato del exalcalde Eric Adams, será esencial para cumplir las metas del demócrata. En su campaña, Mamdani prometió congelar los alquileres de más de 900 mil apartamentos con renta regulada, junto con otras acciones habitacionales.

El plan de Leila Bozorg en Nueva York para mejorar el acceso a viviendas asequibles

La funcionaria se incorporó a la administración Mamdani con 15 años de experiencia en planificación urbana. Según el anuncio de prensa de la oficina del alcalde, de 2014 a 2020, cumplió diversas funciones en el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés).

En esta agencia, Bozorg desempeñó el cargo de jefa de gabinete del comisionado y, posteriormente, el de subcomisionada de estrategias vecinales. Allí, dirigió equipos de más de 300 personas encargados de supervisar el programa de vales de elección de vivienda.

Además, de acuerdo con la información en su perfil de LinkedIn, esta es su experiencia laboral:

Asistente y luego asesora senior en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ( HUD , por sus siglas en inglés) entre 2010 y 2014, durante los mandatos del expresidente Barack Obama.

en el ( , por sus siglas en inglés) entre 2010 y 2014, durante los mandatos del expresidente Barack Obama. Jefa de personal y comisionada de distintas áreas del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de Nueva York ( HPD , por sus siglas en inglés) entre 2014 y 2020.

de distintas áreas del ( , por sus siglas en inglés) entre 2014 y 2020. Jefa de estrategia y políticas de la organización sin fines de lucro NYC Kids RISE de 2020 a 2023.

de la organización sin fines de lucro de 2020 a 2023. Comisionada de Planificación Urbana de la Gran Manzana entre 2022 y 2023.

de la Gran Manzana entre 2022 y 2023. Becaria de la American India Foundation en Ahmedabad, India.

La administración Mamdani agregó que la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación posee una licenciatura en Estudios Gubernamentales por la Universidad de Wesleyan y una maestría en Planificación Urbana por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Los detalles de la vida personal de Bozorg, mano derecha de Mamdani

Hija de inmigrantes, sus padres llegaron a Estados Unidos después de la Revolución Iraní. En el transcurso de la década de 1980, pasó sus años de crianza en el pequeño pueblo de Amherst, Massachusetts, antes de mudarse a Connecticut para estudiar.

Está casada con Molly Gaebe, de 38 años, comediante y escritora para la organización Abortion Access Front. Ambas se conocieron en octubre de 2018 durante la boda de una excompañera de su equipo de sófbol de la universidad en Connecticut.

Tres años más tarde, en 2021, Molly le propuso matrimonio a Leila en Fire Island, durante el paso del huracán Henri, según relató The New York Times.

Leila Bozorg, vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, es hija de inmigrantes iraníes y se casó en 2021 City & State New York

Finalmente, se casaron el 24 de junio de 2023 en el Full Moon Resort en Big Indian, Nueva York, ante 220 invitados. La ceremonia tuvo un estilo de “campamento de verano” e incluyó tradiciones persas, como el Sofreh Aghd (una mesa ceremonial con diversos elementos simbólicos), lo que remarca su vínculo con su herencia iraní.

En el artículo, Molly describió a su esposa y funcionaria de Nueva York como una persona “muy encantadora y divertida”.

Los desafíos que enfrenta Leila Bozorg en Nueva York en la administración Mamdani

Nombrada a finales del año pasado, Bozorg comenzó a trabajar rápidamente para mitigar los efectos de la crisis de vivienda asequible que experimentan los habitantes de la Gran Manzana. La funcionaria deberá tomar medidas para abordar uno de los problemas estructurales más graves de la ciudad.

En 2022, la Coalición para las Personas sin Hogar publicó un informe en el que señaló que el principal problema de la jurisdicción es que la población creció fuertemente en las últimas décadas, mientras que el parque habitacional aumentó a un ritmo mucho más lento.

La administración Mamdani, con Leila Bozorg a la cabeza, deberá tomar medidas efectivas para abordar la crisis de vivienda en Nueva York nyc,gov

Asimismo, un informe de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York reveló a fines de 2025 que la ciudad necesita construir 13.147 unidades por trimestre hasta 2034, lo que representa un aumento de aproximadamente el 39% en la producción, para alcanzar la meta de 500 mil unidades para ese año.

El ritmo trimestral actual de la ciudad se sitúa en torno a un promedio de 9452 unidades nuevas.