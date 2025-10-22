Mamdani vs. Cuomo, en vivo: la previa del segundo debate entre los candidatos a la alcaldía de Nueva York

Según The New York Times, el intercambio de esta noche marca el cierre de los enfrentamientos televisados antes del comienzo de la votación anticipada, prevista para el sábado 25 de octubre. El encuentro, de 90 minutos, comienza a las 19 hs (hora del este) y es transmitido por Spectrum News NY1 y WNYC radio, además de contar con una emisión en vivo por YouTube.

A las 19 hs (EST) se llevará a cabo el último debate de candidatos por la alcaldía de Nueva York Agencia AFP

El debate reúne nuevamente al asambleísta Zohran Mamdani, favorito en las encuestas y candidato demócrata; al exgobernador Andrew Cuomo, que compite como independiente tras haber perdido las primarias; y al republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de la patrulla ciudadana Guardian Angels.