Noticias de New York, en vivo: quién ganó las elecciones en Queens y Manhattan y actualizaciones de hoy miércoles

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la apertura de un nuevo refugio Save Haven en el Bajo Manhattan, con 106 camas disponibles. Bajo la administración de la organización Breaking Ground, está destinado a adultos mayores y excepcionalmente vulnerables desde el punto de vista médico, en medio de la ola de frío que azota el territorio.

“Estamos desplegando todas las herramientas a nuestra disposición para mantener a los neoyorquinos seguros, abrigados y en casa”, expresó el demócrata. También señaló que se aceleró la apertura del centro por el panorama de clima adverso en la ciudad.