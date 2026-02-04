Noticias de New York, en vivo: quién ganó las elecciones en Queens y Manhattan y actualizaciones de hoy miércoles
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Quién ganó las elecciones especiales de Nueva York en Queens y Manhattan
Las elecciones especiales del martes 3 de febrero en Nueva York determinaron nuevas posiciones en tres distritos de la Legislatura local. Los resultados fueron:
- Distrito 36 de la Asamblea estatal, en Queens: Diana Moreno sucede a Zohran Mamdani en Astoria y Long Island City, con una victoria del 74%.
- Distrito 74 de la Asamblea, en Manhattan: Keith Powers, con el 82,3%.
- Distrito 47 del Senado, en Manhattan: Erik Bottcher, con el 91,7%.
Ola de frío en Nueva York: habilitan una nueva instalación para adultos mayores
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la apertura de un nuevo refugio Save Haven en el Bajo Manhattan, con 106 camas disponibles. Bajo la administración de la organización Breaking Ground, está destinado a adultos mayores y excepcionalmente vulnerables desde el punto de vista médico, en medio de la ola de frío que azota el territorio.
“Estamos desplegando todas las herramientas a nuestra disposición para mantener a los neoyorquinos seguros, abrigados y en casa”, expresó el demócrata. También señaló que se aceleró la apertura del centro por el panorama de clima adverso en la ciudad.
Cómo estará el clima en Nueva York este miércoles 4 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) detalló en el pronóstico del miércoles 4 de febrero en la ciudad de Nueva York una jornada soleada y fría.
- Las temperaturas máximas alcanzarán los 33ºF (0,5ºC), con sensación térmica que rondará los 10 y 20ºF (-12 y -6,6ºC). Se esperan vientos del noroeste de 8 a 10 millas por hora (12,8 a 16 kilómetros por hora).
- Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas mínimas llegarán a 16ºF (-8,8ºC). La sensación térmica se situará entre 10 y 15ºF (-12 y -9,4ºC), con vientos del norte de 8 mph (12,8 km/h).
Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York
Seguí leyendo
En Minneapolis. La orden de Kristi Noem que transforma las redadas del ICE: cámaras obligatorias para agentes
Oficial. Ya entró en vigor la ley SB 38 firmada por Greg Abbott que activa y acelera los desalojos en Texas
En México. “Gusano del nuevo mundo”: Greg Abbott emite declaración de desastre en Texas ante su avance hacia la frontera
- 1
De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
- 2
Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
- 3
Qué es el Proyecto Panamá, el plan secreto de una empresa tecnológica “para escanear destructivamente todos los libros del mundo”
- 4
Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores