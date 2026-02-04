LA NACION
Noticias de New York, en vivo: quién ganó las elecciones en Queens y Manhattan y actualizaciones de hoy miércoles

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Las temperaturas máximas alcanzarán los 33ºF (0,5ºC), con sensación térmica que rondará los 10 y 20ºF (-12 y -6,6ºC)
Las temperaturas máximas alcanzarán los 33ºF (0,5ºC), con sensación térmica que rondará los 10 y 20ºF (-12 y -6,6ºC)

Quién ganó las elecciones especiales de Nueva York en Queens y Manhattan

Las elecciones especiales del martes 3 de febrero en Nueva York determinaron nuevas posiciones en tres distritos de la Legislatura local. Los resultados fueron:

  • Distrito 36 de la Asamblea estatal, en Queens: Diana Moreno sucede a Zohran Mamdani en Astoria y Long Island City, con una victoria del 74%.
  • Distrito 74 de la Asamblea, en Manhattan: Keith Powers, con el 82,3%.
  • Distrito 47 del Senado, en Manhattan: Erik Bottcher, con el 91,7%.
Diana Moreno, Keith Powers y Erik Bottcher consagraron la victoria en las elecciones especiales de Nueva York
Diana Moreno, Keith Powers y Erik Bottcher consagraron la victoria en las elecciones especiales de Nueva York

Ola de frío en Nueva York: habilitan una nueva instalación para adultos mayores

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la apertura de un nuevo refugio Save Haven en el Bajo Manhattan, con 106 camas disponibles. Bajo la administración de la organización Breaking Ground, está destinado a adultos mayores y excepcionalmente vulnerables desde el punto de vista médico, en medio de la ola de frío que azota el territorio.

“Estamos desplegando todas las herramientas a nuestra disposición para mantener a los neoyorquinos seguros, abrigados y en casa”, expresó el demócrata. También señaló que se aceleró la apertura del centro por el panorama de clima adverso en la ciudad.

Zohran Mamdani anunció la apertura de otro refugio en medio de la ola de frío en Nueva York
Zohran Mamdani anunció la apertura de otro refugio en medio de la ola de frío en Nueva York

Cómo estará el clima en Nueva York este miércoles 4 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) detalló en el pronóstico del miércoles 4 de febrero en la ciudad de Nueva York una jornada soleada y fría.

  • Las temperaturas máximas alcanzarán los 33ºF (0,5ºC), con sensación térmica que rondará los 10 y 20ºF (-12 y -6,6ºC). Se esperan vientos del noroeste de 8 a 10 millas por hora (12,8 a 16 kilómetros por hora).
  • Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas mínimas llegarán a 16ºF (-8,8ºC). La sensación térmica se situará entre 10 y 15ºF (-12 y -9,4ºC), con vientos del norte de 8 mph (12,8 km/h).
Las temperaturas frías persisten en la ciudad de Nueva York este miércoles 4 de febrero
Las temperaturas frías persisten en la ciudad de Nueva York este miércoles 4 de febrero

Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York

