Pidió subsidios por miles de dólares por agorafobia, pero la encontraron surfeando en México

Catherine Wieland, de 33 años, cobró subsidios gubernamentales durante más de dos años bajo la premisa de tener una agorafobia incapacitante. Ante el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés) de Inglaterra, afirmó que su condición era tan severa que no podía cocinar ni abandonar su hogar. Sin embargo, la estafa terminó al detectarse sus constantes viajes fuera de su residencia.

Una vida social activa bajo el radar del Estado y su descubrimiento en México

De acuerdo con el medio Independent, la mujer realizaba viajes internacionales mientras percibía la ayuda estatal. Wieland fue captada en plena práctica de surf y tirolesa en México, a más de 5000 millas (8000 kilómetros) de su hogar. Al regresar de estas vacaciones de lujo, la beneficiaria presentó una revisión de su caso para sostener que su supuesta ansiedad había empeorado.

Catharine Wieland fue descubierta por la DWP DWP

El comportamiento de Wieland distaba del aislamiento que describía en sus formularios oficiales. Además de sus travesías al extranjero, visitó al menos tres veces el parque de diversiones Thorpe Park en Inglaterra. El registro de sus cuentas bancarias también expuso 76 citas en centros de estética y visitas a más de 60 bares, clubes y restaurantes.

“No sabía que no se permitía salir de casa”, respondió Wieland a los investigadores ante las pruebas de sus gastos. La mujer admitió el fraude contra el Estado por un monto superior a los US$30.000 entre 2021 y 2024.

Injusticia para los contribuyentes y multas a considerar

El ministro del DWP, Andrew Western, calificó el accionar de Wieland como un abuso flagrante al sistema de seguridad social. “Esto representa un insulto para todos los contribuyentes que trabajan duro y para las personas que realmente dependen del programa de asistencia (PIP)”, afirmó el funcionario tras conocerse el veredicto.

Western fue tajante al describir la actitud de la mujer: “Wieland mintió de forma repetida para extraer hasta el último centavo del sistema. Tuvo el descaro de asegurar que su salud empeoraba mientras practicaba tirolesa y surf en México”.

El temor a salir a espacios abiertos se conoce como agorafobia; sin embargo, la mujer no lo padecía Pixabay

Para el ministerio local, este caso dejó en evidencia la necesidad de mantener una vigilancia sobre los subsidios por incapacidad para garantizar que lleguen a quienes verdaderamente los necesitan. “Estamos comprometidos a encontrar a quienes intenten defraudar a los contribuyentes, y ellos afrontarán las consecuencias”, cerró.

Sentencia y devolución de los fondos públicos

Tras declararse culpable de no notificar el cambio en sus circunstancias, Wieland enfrentó a la justicia este jueves 26 de marzo.

El tribunal dictaminó que debe devolver la totalidad del dinero sustraído, una suma que asciende a aproximadamente US$31.500. Las autoridades destacaron que este fallo sirve como advertencia para quienes intentan manipular el sistema de beneficios sociales.

El tribunal dictaminó que debe devolver la totalidad del dinero sustraído Freepik

De acuerdo con el medio citado, la sentencia dictada incluye:

Pena de cárcel: 28 semanas de prisión.

28 semanas de prisión. Suspensión: la ejecución de la pena quedó suspendida por 18 meses (libertad condicional).

la ejecución de la pena quedó suspendida por 18 meses (libertad condicional). Reparación económica: obligación de reembolsar cada dólar obtenido de forma ilegal.

obligación de reembolsar cada dólar obtenido de forma ilegal. Antecedentes: registro penal por fraude contra el erario público.

El DWP subrayó que cuenta con herramientas de monitoreo modernas para detectar inconsistencias entre las declaraciones de salud y la actividad real.