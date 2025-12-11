Ron DeSantis estalló contra JB Pritzker por una decisión sobre los migrantes: “Peligro”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó fuertes críticas contra su par de Illinois, JB Pritzker. En específico, el mandatario estatal republicano se refirió al dato de la administración Trump respecto de que más de 1700 migrantes ilegales con antecedentes criminales fueron liberados en el Estado de la Pradera. En este contexto, consideró que esas medidas ponen en riesgo a los ciudadanos de Estados Unidos.

DeSantis criticó a JB Pritzker por las políticas santuario para migrantes de Illinois

DeSantis manifestó este martes su mirada en su cuenta de X (ex Twitter). En una publicación, citó un posteo que hablaba sobre la puesta en libertad de más de 1700 extranjeros sin estatus regular y con antecedentes criminales desde el 20 de enero de 2025, fecha en que Trump asumió la presidencia.

El mensaje de Ron DeSantis contra JB Pritzker Captura

"La liberación de migrantes delincuentes pone en peligro al público y desmoraliza a las fuerzas del orden“, escribió el gobernador de Florida en la plataforma.

Esa declaración se alinea con su postura, en línea con las políticas de la administración Trump. Sin ir más lejos, extendió recientemente la emergencia migratoria, que rige en Florida desde enero de 2023. De acuerdo con el documento oficial, el gobierno floridense prorrogó la medida por 60 días.

Bajo el argumento de que un “gran número de extranjeros ilegales” permanece en el Estado del Sol, DeSantis sostuvo la necesidad de usar recursos adicionales para esta situación. Por eso, el decreto amplía facultades extraordinarias para el gobernador.

El DHS acusó a JB Pritzker por la liberación de inmigrantes ilegales en Illinois

La noticia que citó DeSantis en redes sociales proviene de un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). De acuerdo a la entidad federal, las políticas santuario de Illinois provocaron la liberación de 1768 migrantes ilegales con antecedentes.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, recibió críticas del DHS y de Ron DeSantis por sus políticas sobre migrantes Archivo

El DHS detalla que los crímenes cometidos por estos extranjeros fueron:

Cuatro asaltos (robos con violencia)

Cinco homicidios.

Diez delitos sexuales graves.

15 delitos vinculados con armas.

23 robos en viviendas o comercios.

24 delitos relacionados con drogas.

141 agresiones.

Además, la agencia del gobierno de Estados Unidos también mencionó que actualmente hay 4015 extranjeros bajo custodia federal en Illinois.

Las cifras forman parte de una carta que el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, envió al procurador general de Illinois, Kwame Raoul. Allí, le pidió al estado que coopere con la agencia.

“El gobernador Pritzker y sus políticas santuario de Illinois liberan a asesinos, pedófilos y secuestradores en nuestros vecindarios y ponen en riesgo la vida de los estadounidenses”, declaró la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en el comunicado.

El DHS criticó a Illinois por las políticas santuario para migrantes Carolyn Kaster - AP

DeSantis ya se había enfrentado contra Gavin Newsom por posturas migratorias

Al igual que lo hizo esta vez con JB Pritzker por las cifras que reveló el DHS sobre Illinois, el gobernador de Florida ya había criticado a su par de California por cuestiones migratorias. Entre tantos cruces, uno de los más recientes fue por una ley firmada por Newsom que regulaba al ICE.

En específico, la normativa promulgada por el gobernador demócrata prohíbe a los agentes de la entidad usar máscaras durante sus operativos. En una entrevista con Fox News, DeSantis defendió la estrategia de cubrirse el rostro como precaución de seguridad.

Además, comparó de manera irónica esa ley con las medidas que Newsom tomó en la pandemia: “Es el mismo gobernador que obligó a niños de dos años a usar mascarillas durante el Covid-19 y ejerció su poder ejecutivo para amordazar a la gente”.