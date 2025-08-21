Ron DeSantis vuelve contra Gavin Newsom y apunta contra las políticas santuario que benefician a inmigrantes en EE.UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a criticar con dureza a Gavin Newsom y a las políticas santuario que, según él, fomentaron la inseguridad y terminaron por perjudicar a ciudadanos en otros estados. El republicano aprovechó una entrevista televisiva para relacionar los beneficios migratorios de California con un caso reciente en el Estado Soleado, que involucró a un conductor indocumentado y que terminó en una tragedia.

El ataque de DeSantis a Newsom por los beneficios a migrantes

Durante el programa de Jesse Watters en Fox News, Ron DeSantis sostuvo que Gavin Newsom perdió el rumbo y prefirió “hacer chistes en redes sociales” en lugar de garantizar la seguridad de la población. En esa misma línea, recordó que, en otro enfrentamiento verbal que mantuvo unos días atrás con el mandatario estatal californiano, ya había señalado estas falencias.

Tonight, I joined Jesse Watters on Fox News. pic.twitter.com/ZLpK8a2qoY — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 21, 2025

Asimismo, DeSantis afirmó que las decisiones del estado de California permitieron que un camionero indocumentado, empleado por una empresa local, provocara un accidente fatal en Florida. El conductor, que ni siquiera dominaba el inglés, mató a tres personas al circular por rutas floridanas. El gobernador detalló que la empresa responsable enfrenta sanciones y que las autoridades federales ya trabajan para suspenderle la licencia comercial.

En sus palabras, el caso se trató de un efecto directo de las protecciones a inmigrantes sin papeles en California. “Florida es un ejemplo trágico con tres de nuestros ciudadanos muertos por culpa de las políticas santuario de Newsom”, se quejó.

Por otro lado, DeSantis consideró que Newsom no prioriza las necesidades básicas de los californianos. “Pasa el tiempo haciéndose el gracioso con el presidente Trump mientras la gente ni siquiera consigue permisos para reconstruir sus casas en el sur de California”, afirmó, en referencia a los recientes incendios que azotaron especialmente el condado de Los Ángeles.

Asimismo, planteó un contraste entre la gestión de Florida y la de California. Mientras acusó a Newsom de dejar que la inseguridad y la burocracia avancen, sostuvo que su administración priorizó la cooperación con las agencias federales para enfrentar el ingreso irregular de extranjeros.

DeSantis acusó a Newsom de dedicar tiempo a "disputas políticas" mientras los californianos enfrentan burocracia gavinnewsom/rondesantis/instagram

DeSantis destacó la coordinación de Florida con el ICE y los nuevos centros de detención

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la estrategia migratoria en Florida. DeSantis aseguró que su estado es el único en el país norteamericano que exige a todos sus organismos policiales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los procesos de deportación.

En tanto, destacó la creación de instalaciones conocidas popularmente como Alligator Alcatraz, la mejora de centros de procesamiento y el aumento de deportaciones de extranjeros.

Además, valoró el anuncio de la apertura del Deportation Depot, un nuevo complejo en el Instituto Correccional del condado de Baker, en el noreste de Florida.

Florida se presenta como el único estado que exige a todos sus organismos policiales colaborar obligatoriamente con el ICE en procesos de deportación Rebecca Blackwell - AP

DeSantis subrayó que estas instalaciones permiten aumentar la capacidad de expulsión de inmigrantes.

Por último, remarcó que estas acciones buscan contrarrestar el impacto de la política de “frontera abierta” que atribuyó al presidente Biden. Según consideró, durante su mandato, el exmandatario demócrata dejó ingresar a millones de personas y los estados debieron intervenir para evitar que la situación se agrave.