Shakira fue a ver un partido de hockey en Nueva York con un famoso presentador y desató una oleada de rumores

escuchar

Tras su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon junto al DJ y productor argentino Bizarrap, Shakira aprovechó su visita a Nueva York para tener unos días de descanso junto a sus hijos. Primero, las cámaras de los paparazzi la captaron aparentemente entre lágrimas en una tienda de la Gran Manzana. Después, se mostró en un partido de hockey con el presentador Carson Daly. Su cercanía desató los rumores de un posible romance. Sin embargo, los dos artistas mantienen una relación amistosa desde hace algunos años.

Fue la cuenta del equipo New York Islanders la que compartió la imagen de ambos que desató las teorías de varios de sus fans. Sin embargo, Daly y la intérprete de “Te felicito” se conocieron en 2001, cuando él se denominó un fiel seguidor de ella. Al tener presencia en el mundo del entretenimiento, la ayudó a promocionar su música en Norteamérica. Su primer encuentro fue en el programa Total Request Live de MTV, justo cuando ella se posicionaba como una artista internacional con su tema “Whenever, Wherever”. Su amistad trascendió aún más después de que compartieron créditos en The Voice, donde la colombiana participó como parte del jurado.

El posteo del equipo de hocker sobre Shakira y Carson Daly

Desde entonces, han coincidido en varias ocasiones junto a las familias de ambos. Daly está casado desde 2015 con la periodista Siri Pinter y tienen cuatro hijos juntos: Jackson James, Etta Jones, London Rose y Goldie Patricia. De esta manera, una posible relación entre la barranquillera y el comunicador podría estar totalmente descartada.

Los fans de inmediato comenzaron a hablar del nuevo encuentro de Shakira y Carson Daly

La trayectoria de Carson Daly

Más allá de su vida personal, Daly es una de las personalidades más importantes dentro de los medios de comunicación estadounidenses. No solo es conocido por presentar programas de televisión, sino que también tiene una amplia carrera en la radio.

En 2001 era uno de los anfitriones de MTV, aunque después quiso ampliar su presencia en el mundo del espectáculo y se unió a las filas de NBC, donde presentaba y producía el programa de entrevistas nocturno Last Call with Carson Daly. Desde entonces, tomó relevancia en la señal y ahora tiene algunos de los programas estelares. Por ejemplo, la competencia de canto The Voice, desde 2011, y el programa matutino NBC Today.

La visita de Shakira a Nueva York

En los últimos días, Shakira volvió a posicionarse en medio de los reflectores tras presentar la “Mussic Session 53″ junto a Bizarrap en el programa de Jimmy Fallon. Ambos artistas dieron detalles de cómo fue colaborar en este hit mundial y de cómo se sentían tras haber conquistado varios récords. “He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la canción ha sido tan importante para mí, es una manera saludable de canalizar mis emociones”, afirmó la cantante.

Shakira y Bizarrap interpretaron en vivo por primera vez su tema "Sessión 53"

Además, aseguró que su canción no solo la ayudó a sanar, sino que también la hizo darse cuenta de que a su lado había muchas mujeres que también libraban sus propias batallas. “Después de lanzar esta canción siento que no solo tengo fans, sino una hermandad de mujeres... Y aunque escribí la canción para mí, siento que estaba destinada a muchas mujeres que necesitaban un foro y una voz que las representara”, agregó.

LA NACION