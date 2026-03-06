Sheinbaum sortea su boleto para la inauguración del Mundial 2026, pero no se lo dará a cualquiera: los requisitos para participar
La presidenta de México anunció que cederá su entrada de la Copa del Mundo a alguna joven que demuestre habilidad futbolística
- 3 minutos de lectura'
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó en conferencia de prensa que entregará su boleto para la inauguración del Mundial 2026, que se realizará en el estadio Azteca. Sin embargo, no se tratará estrictamente de un sorteo, sino que le dará la entrada a una mujer joven que demuestre talento con una pelota de fútbol. Incluso, seleccionó un jurado para elegir a la ganadora.
Sheinbaum entregará su entrada del Mundial 2026 a una mexicana de entre 16 y 25 años
La mandataria mexicana anunció la iniciativa durante una conferencia de prensa. Los términos quedaron establecidos en una publicación del sitio web oficial del gobierno de México.
Bajo el nombre de “Representa a México en la Inauguración del Mundial“, el objetivo de esta idea es entregar el boleto a una joven mexicana. Por su parte, Sheinbaum aseguró que verá el primer partido de la Copa del Mundo, entre la selección azteca y Sudáfrica, ”con el pueblo".
“Una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México en la inauguración”, señaló. Según el comunicado, para participar las mujeres interesadas deben tener entre 16 y 25 años.
Concretamente, quienes quieran participar deben enviar un video haciendo las llamadas dominadas o toques con una pelota de fútbol. El objetivo es que la entrada de la presidenta se destine a una joven que tenga interés y habilidad futbolística.
La convocatoria se abrirá el 9 de marzo y estará disponible hasta el 10 de abril. El video deberá ser subido a la página mundialsocial.gob.mx y, a partir del contenido compartido, allí se elegirá a la ganadora.
Las mexicanas que componen el jurado para elegir a la ganadora de la entrada de Sheinbaum al Mundial 2026
Además de los datos generales sobre la iniciativa, el gobierno mexicano también comunicó que tres mujeres sumamente relacionadas con el fútbol serán las encargadas de elegir a la ganadora.
Concretamente, el jurado estará compuesto por:
- Katia Itzel García: árbitra mexicana que fue la primera en comandar un partido masculino en la Copa Oro y la segunda en tener a cargo un encuentro de hombres en la Liga MX.
- Charlyn Corral Ang: futbolista del Pachuca que a lo largo de su carrera tuvo un desempeño destacado en España, concretamente en el Atlético Madrid y el Levante.
- Gabriela Fernández de Lara: periodista deportiva que fue la primera mujer en narrar un partido de la Liga MX en televisión mexicana. Además, fue parte del primer equipo íntegro de mujeres en transmitir un partido de la Copa del Mundo durante el Mundial de Rusia 2018.
Sheinbaum recibió la Copa del Mundo, a 100 días del Mundial 2026
En la misma línea con el anuncio de la entrega de su boleto, la presidenta de México también participó en otro evento relacionado con el torneo. Esta semana, recibió la Copa del Mundo en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.
De acuerdo con ANSA, la mandataria mostró el trofeo junto a Bebeto, el exfutbolista brasileño. Sheinbaum incluso se dio el lujo de levantar la copa, mientras continúan los preparativos para el partido inaugural, que se disputará el 11 de junio.
Otras noticias de Agenda EEUU
Texas. Así cambió el voto latino en las elecciones primarias por las políticas migratorias
Florida. Adiós Ron DeSantis: el principal rival de Byron Donalds le envía un llamativo mensaje
Equipo de lujo. De qué ciudades y equipos son los jugadores del roster de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
- 1
Abbott vs. Hinojosa: la diferencia de votos que podría definir el panorama de las elecciones de Texas en noviembre 2026
- 2
Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles
- 3
Buenas noticias para inmigrantes: este 4 de marzo abren las solicitudes del Uscis para tramitar la visa de trabajo en EE.UU.
- 4
Perdió otra vez el ICE: la medida similar a la de Newsom en California que favorece a migrantes en Colorado