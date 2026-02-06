Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Dallas en febrero 2026

En febrero de 2026, el salario mínimo que deben percibir las personas en Dallas es equivalente al monto fijado a nivel estatal en Texas, de 7,25 dólares por hora. A pesar de esto, la gran mayoría de los empleados obtiene una cantidad superior. Las estimaciones realizadas por los especialistas indican que un migrante que trabaja ocho horas en esa ciudad de Texas gana alrededor de US$148 por jornada.

En febrero 2026: el salario mínimo de un migrante que trabaja ocho horas en Dallas

En el 2009, Texas adoptó el sueldo base federal de US$7,25 por hora. Ese mismo año se creó la Ley de Salario Mínimo Estatal, que prohíbe a las ciudades fijar un monto distinto al establecido en la jurisdicción.

El migrante promedio gana US$18,53 por hora de trabajo en Dallas, lo que equivale a US$148 por una jornada de trabajo de ocho horas Freepik

La plataforma ZipRecruiter detalla que el migrante promedio gana US$18,53 por hora de trabajo en Dallas, una de las ciudades más pobladas del Estado de la Estrella Solitaria. Esto equivale a US$741 por semana, US$3211 por mes y US$38.536 al año. En una jornada de ocho horas, la suma es de aproximadamente US$148 por día.

Dallas vs Houston y San Antonio: ¿dónde gana más dinero un migrante?

Un extranjero suele recibir más dinero en Dallas que en otras urbes grandes de Texas. En Houston, según el sitio web, el sueldo medio es de US$17,89 por hora de trabajo, mientras que en San Antonio es inferior, de US$16,08.

A su vez, la plataforma registra salarios mínimos de US$19.290 por año para los migrantes en Dallas. Este monto resulta en US$60 por día para una jornada de ocho horas, aunque también recopila cantidades tan altas como US$58.859 anuales.

El 50% de los trabajadores extranjeros perciben actualmente entre US$31.200 y US$43.500 en esa ciudad. En contraparte, solo el 10% obtiene US$52.923 o más.

Salario mínimo en Dallas en febrero 2026: las excepciones a la ley

Así como sucede en el resto de las ciudades pertenecientes a Texas, la Ley del Salario Mínimo contempla ciertas excepciones. Uno de los grupos que pueden cobrar menos corresponde a los trabajadores con propinas. Esto se debe a que el empleador está autorizado a computar esos ingresos en su sueldo base.

De esta manera, si esos empleados ganan un mínimo de US$5,12 por hora gracias a las gratificaciones, solo se está obligado a pagarles solo US$2,13, para así llegar al mínimo federal de US$7,25.

Los trabajadores por propinas pueden percibir un salario inferior al mínimo en Dallas según la ley vigente en Texas Freepik

El caso de los empleados por propinas no es el único que entra dentro de las excepciones en la jurisdicción. Los trabajadores que son pacientes o clientes del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) pueden tener un sueldo inferior al mínimo. Esto también rige para otras personas según su edad o problemas de productividad.

Según la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés), los siguientes puestos están sujetos a excepciones específicas:

Empleados en organizaciones religiosas, educativas, caritativas o sin fines de lucro.

Profesionales, vendedores o funcionarios públicos.

Empleados domésticos.

Algunos jóvenes y estudiantes.

Reclusos.

Miembros de la familia.

Establecimientos de diversión y recreo.

Los empleadores no agrícolas no están obligados a pagar las contribuciones estatales al seguro de desempleo.

Productores lecheros y ganaderos.

Empleados en talleres protegidos.

Trabajos para migrantes: el promedio del salario mínimo en EE.UU. y en Texas

El monto que perciben los trabajadores migrantes como mínimo en Dallas es similar al promedio a nivel nacional en Estados Unidos, de US$38.955 al año. Por su parte, en Texas, la suma media es de US$36.293 anuales para los empleados extranjeros.

El migrante que trabaja ocho horas en Dallas percibe un salario mínimo superior al promedio estatal Freepik - Freepik

De acuerdo con un informe separado de ZipRecruiter, estas ciudades tienen en febrero de 2026 sueldos superiores al promedio de Texas: