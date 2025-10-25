El conmovedor regalo de alumnos de Dallas a un conserje latino que los inspira: “Estaba en shock”

Un migrante latino que trabaja como conserje en una escuela cerca de Dallas, Texas, recibió un inesperado regalo por parte de sus alumnas que lo emocionó hasta las lágrimas. En un evento sorpresa, salió de la institución educativa y se encontró con una camioneta y una multitud de estudiantes que alzaban carteles con su nombre.

El emotivo regalo a un conserje en una escuela de Dallas, Texas

Si una imagen vale más que mil palabras, el video publicado por NBC News que muestra el momento en que Abel Rodríguez se encontró con el obsequio es el mejor testimonio de su historia. El extranjero de origen latino, empleado de la escuela preparatoria Community High School de la ciudad de Nevada, cerca de Dallas, recibió el afecto del equipo femenino de voleibol.

Cuando los miembros del equipo se enteraron de que el conserje no tenía un vehículo para desplazarse y llegar cada día a la escuela, decidieron que harían algo al respecto. Una de las protagonistas de la iniciativa contó a los medios que su objetivo era actuar por el hombre “que tanto hace” por ellas.

La relación entre el conserje latino de Texas y el equipo de vóleibol femenino

“Al ver el auto, no lo podía creer. Estaba en shock”, declaró Rodríguez, con la emoción aún visible en su rostro. Por su parte, las jugadoras del equipo remarcaron que el conserje es su mayor apoyo y que aparece para alentarlas e impulsarlas en los momentos previos a los partidos de noche.

Al salir del colegio se encontró con el auto y una multitud que alzaba carteles de afecto NBC - NBC

Dos jóvenes que participaron de la colecta hablaron sobre su sensación al entregarle el regalo: “Se siente muy bien finalmente poder pagar por todo lo que hace por nosotros”. Por su parte, el conserje latino les respondió: “Las amo para siempre chicas”.

La colecta para conseguir el regalo y el apoyo esencial de una empresa de Dallas

A pesar de todo el peso emotivo del obsequio, los estudiantes no podrían haber alcanzado su objetivo sin una ayuda especial. No fue salo la caridad y la unión entre la comunidad lo que les permitió entregar un presente tan significativo, sino también la colaboración de una empresa local.

Las jugadoras especificaron en la entrevista que siempre pensaban en que el conserje merecía más de lo que tenía. Fue esa idea las que las impulsó a crear una petición en GoFundMe. Con la ayuda recolectada a través de este medio, consiguieron 9165 dólares. No obstante, aún faltaba más dinero para llegar a la meta estimada.

Las alumnas expresaron que se sentían felices por "poder pagarle por todo lo que hace" NBC - NBC

Entonces, apareció un concesionario de autos local que ayudó a los estudiantes de la escuela a regalarle la camioneta al empleado latino.

El momento fue inmortalizado en un video en el que se ve cuando Rodríguez sale de la escuela, con la excusa de una emergencia. Una vez fuera, se encontró con la sorpresa, además de muchísimos alumnos con carteles que coreaban su nombre.

Luego, Rodríguez se subió al vehículo junto con varias de las integrantes del equipo de vóleibol femenino “Nos importas mucho Abel y haremos lo que sea por ti”, expresó una de las jóvenes involucradas.