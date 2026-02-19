Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero puede traer una fuerte nubosidad a Texas, específicamente en ciudades como Austin y San Antonio. Además, se prevé una jornada ventosa con ráfagas de hasta 16 millas por hora (26 km/h), según AccuWeather.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas que pueden saltar desde 66°F (19°C) en San Antonio hasta 87°F (31°C) en Austin. En cuanto a la mínima, puede descender hasta los 44°F (7°C).