Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 19 de febrero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Clima en Texas: el pronóstico del 19 de febrero
Este jueves 19 de febrero puede traer una fuerte nubosidad a Texas, específicamente en ciudades como Austin y San Antonio. Además, se prevé una jornada ventosa con ráfagas de hasta 16 millas por hora (26 km/h), según AccuWeather.
En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas que pueden saltar desde 66°F (19°C) en San Antonio hasta 87°F (31°C) en Austin. En cuanto a la mínima, puede descender hasta los 44°F (7°C).
Tren ligero en Austin: dan luz verde a un proyecto clave en la ciudad de Texas
La Asociación de Tránsito de Austin (ATP, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles un contrato de US$60 millones con Austin Rail Constructors para la primera fase del diseño y construcción del primer sistema de tren ligero en la ciudad de Texas. El proyecto se iniciará en 2027.
El transporte contará con 15 estaciones a lo largo de casi diez millas (16 kilómetros), con trenes completamente eléctricos y frecuencia de entre cinco y diez minutos. También se prevén futuras ampliaciones en el sistema.
Noticias en vivo de Texas
Seguí leyendo
DMV en Nueva York. Ya entraron en vigor los cambios en los puntos de la licencia de conducir por algunas infracciones
Comicios. Abbott apunta contra los inmigrantes en medio de su campaña de reelección y habla del muro
Sirenas de alerta. Desde el 23 de febrero: un barrio de Los Ángeles implementará una estrategia anti-ICE para proteger a migrantes
- 1
Abogados objetan la ley de reforma laboral porque afecta su patrimonio y sus honorarios
- 2
El hombre que convirtió los “fichines” en un negocio familiar
- 3
Un proyecto argentino es finalista de uno de los premios más influyentes de la arquitectura mundial
- 4
Nueve de los primeros 15 periodistas más respetados del país son de LA NACION