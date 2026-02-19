LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del jueves 19 de febrero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Greg Abbott, gobernador de Texas
Greg Abbott, gobernador de TexasImagen compuesta

Clima en Texas: el pronóstico del 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero puede traer una fuerte nubosidad a Texas, específicamente en ciudades como Austin y San Antonio. Además, se prevé una jornada ventosa con ráfagas de hasta 16 millas por hora (26 km/h), según AccuWeather.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas que pueden saltar desde 66°F (19°C) en San Antonio hasta 87°F (31°C) en Austin. En cuanto a la mínima, puede descender hasta los 44°F (7°C).

Se espera una jornada con alta nubosidad en Texas para este jueves 19 de febrero
Se espera una jornada con alta nubosidad en Texas para este jueves 19 de febreroElizabeth Conley - Houston Chronicle

Tren ligero en Austin: dan luz verde a un proyecto clave en la ciudad de Texas

La Asociación de Tránsito de Austin (ATP, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles un contrato de US$60 millones con Austin Rail Constructors para la primera fase del diseño y construcción del primer sistema de tren ligero en la ciudad de Texas. El proyecto se iniciará en 2027.

El transporte contará con 15 estaciones a lo largo de casi diez millas (16 kilómetros), con trenes completamente eléctricos y frecuencia de entre cinco y diez minutos. También se prevén futuras ampliaciones en el sistema.

(Imagen ilustrativa) Avanzan con el proyecto de construcción de tren ligero en Austin
(Imagen ilustrativa) Avanzan con el proyecto de construcción de tren ligero en AustinFreepik

Noticias en vivo de Texas

