Novedad en Houston: qué se sabe sobre el nuevo shopping, más grande que el Centro Espacial

La empresa desarrolladora inmobiliaria Fidelis anunció el 21 de marzo de 2026 la construcción de un nuevo shopping sobre el trazado previsto de la futura Grand Parkway. El proyecto tendrá una superficie mayor que la del Centro Espacial y se ubicará en un predio estratégico de la zona.

Dónde se ubicará el nuevo shopping en Houston

El emprendimiento se construirá en la esquina sureste de la futura Grand Parkway (actualmente la circunvalación de la autopista 35) y la FM 517, conocida localmente como Dickinson Road, dentro del condado de Brazoria, según informó Realty News Report.

Fidelis reactivó el proyecto tras años de seguimiento, en un contexto actual de mayor demanda minorista y mejores condiciones de mercado Google Maps

El terreno adquirido por Fidelis supera los 42 acres (aproximadamente 17 hectáreas).

Su ubicación se vincula con la expansión de esta circunvalación de 290 kilómetros que rodea el área metropolitana de Houston y forma parte de un proyecto de infraestructura que se desarrollará durante varias décadas.

Los detalles del proyecto comercial en Alvin

El proyecto contempla una superficie inicial de 280 mil pies cuadrados (unos 26.000 metros cuadrados) destinados a locales comerciales. Esa escala supera al Centro Espacial de Houston de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), que cuenta con 180 mil pies cuadrados (16.722 metros cuadrados), según Hola Houston. La obra está prevista para comenzar a principios de 2027.

El diseño estará a cargo de Boucher Design Group. El objetivo de Fidelis es consolidar un centro comercial de gran escala en una zona con crecimiento sostenido.

El vicepresidente ejecutivo de Arrendamiento, Desarrollo y Construcción de Fidelis, R. Carson Wilson IV, explicó a Realty News Report que la empresa siguió el terreno desde 2018 y señaló que “el momento no era el adecuado entonces”, además de que la pandemia influyó en los avances.

El directivo indicó que el contexto actual muestra condiciones distintas y afirmó que existe “una fuerte demanda por parte de los comercios minoristas”, lo que impulsa la decisión de avanzar con el proyecto.

A su vez, Wilson sostuvo que la zona presenta “una oportunidad real para ofrecer un entorno comercial de alta calidad que atienda a la creciente comunidad”.

En ese sentido, destacó que el área combina crecimiento poblacional, inversión sostenida y un acceso en mejora a través de la Grand Parkway y la autopista 35. Además, señaló que existe una oferta comercial limitada, lo que refuerza el atractivo del desarrollo.

¿Qué tipo de tiendas tendrá el nuevo shopping en Houston?

La obra en Houston apunta a incorporar locales minoristas de marcas nacionales y regionales. La propuesta comercial se enfocará en rubros específicos como:

Indumentaria

Servicios cotidianos

Gastronomía

Usos orientados a la conveniencia

Fidelis y su expansión en el sector minorista

Fidelis cuenta con presencia en 54 ciudades y 13 estados. Su cartera incluye 20 millones de pies cuadrados (1.860.000 metros cuadrados) distribuidos en 69 propiedades, según su información corporativa.

La compañía adquirió recientemente Baybrook Village. Este centro comercial tiene 278.842 pies cuadrados (25.900 metros cuadrados) y se ubica en el sureste del condado de Harris, junto a Baybrook Mall, el complejo con mayor afluencia de público en Texas.

El terreno supera los 42 acres y se integra a un corredor de infraestructura que impulsa el crecimiento regional a largo plazo Google Maps

Además, la empresa desarrolla, adquiere y administra propiedades en los sectores de salud, multifamiliar e industrial. Estas actividades se integran con su negocio principal en el comercio minorista.

La firma tiene su sede en Houston, Texas. Además, cuenta con oficinas en otras ciudades como Dallas, Santa Fe, Kansas City y Rapid City, desde donde gestiona sus operaciones en distintas regiones.