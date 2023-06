Un pueblo fantasma en Texas se vende por US$100 mil, pero los dueños tienen una condición para los posibles compradores

escuchar

Desde el mes de abril se puso a la venta Lobo, un pueblo fantasma ubicado a 96 kilómetros de Marfa, en Texas, por la cantidad de US$100 mil. La oferta llamó la atención de muchos, ya que se trata de un precio por demás bajo para todo un poblado. Sin embargo, los actuales propietarios tienen una condición para quienes deseen adquirirlo, dado que cuenta con un gran valor sentimental para ellos y no quieren que termine como tierra de pastoreo o que se compre solamente por los derechos de agua. Los hombres buscan que los siguientes dueños mantengan el espíritu festivo y bohemio que le impregnaron al sitio durante los últimos 22 años.

En 2001, un grupo de amigos alemanes compró el pueblo para convertirlo en un espacio “para olvidarse de todo”. Durante los años siguientes organizaron festivales de música, de cine y otras conmemoraciones. La invitación a estos eventos solía estar abierta para cualquier persona que quisiera salir de la rutina. Sin embargo, recientemente decidieron ponerlo a la venta porque ya no tienen el tiempo suficiente para darle el mantenimiento que necesita.

Lobo es un pueblo fantasma ubicado a unos 96 kilómetros de la ciudad de Marfa, en Texas Tumblr/lobo-texas

Alexander Bardorff, uno de los propietarios, detalló para The Wall Street Journal que pasó los últimos días en la estación de servicio abandonada de Lobo, hasta donde llegaron más de 70 personas interesadas en adquirir el predio. El hombre aseguró que no solo escuchó las ofertas económicas, sino que se enfocó en preguntar qué visión tienen para el futuro del pueblo. A cada interesado le realizó una entrevista. Sin embargo, ninguno de sus planes lo convencieron. “Encontrar a un buen cuidador es difícil”, comentó al medio citado.

Dentro del pueblo hay una vieja estación de servicio, un motel y un negocio de comestibles Tumblr/lobo-texas

A inicios de mayo, Bardoff explicó a la estación de radio KUT que no solo tienen una inversión física en Lobo, sino que hay muchas emociones involucradas. Agregó que le gustaría encontrar a personas que “quieran hacer algo interesante”, aunque no fuera lo mismo que él hacía con sus amigos. “Es difícil para mí dejarlo ir. A algunos de los compradores potenciales les digo: ‘Es como si Lobo fuera mi bebé o nuestro bebé y queremos encontrar nuevos buenos padres’”, declaró para The Wall Street Journal.

Los dueños organizaron todo tipo de eventos durante los últimos años en Lobo Tumblr/lobo-texas

Entre las preguntas que el hombre de 70 años le realiza a los posibles compradores se encuentra: “¿Respetas lo que yo llamo el alma de Lobo, o simplemente vas a enviar un equipo de 23 personas para convertirlo en un campamento? Porque puedes tener uno de esos en cualquier lugar”. Debido a estas exigencias, no ha sido posible efectuar la venta, a pesar de que hay un grupo de postores conformado por músicos y artistas, que incluso llegaron a colaborar en los festivales que organizó Bardorff y sus amigos.

Los propietarios buscan que le den un espíritu festivo al lugar Tumblr/lobo-texas

Por el momento, los propietarios continúan en busca del “comprador correcto” y aseguraron que incluso podrían aceptar menos de los US$100 mil que piden por su pueblo si alguien les presenta un plan que llame su atención. El grupo espera tomar una decisión final de venta a finales de este mes.

Qué hay en Lobo, Texas

El pueblo alberga una vieja tienda de comestibles, un motel y una estación de servicio, estos últimos vacíos. También hay una piscina que se usó durante los festivales y varias casas pequeñas que pertenecían a los antiguos pobladores, quienes abandonaron el lugar en 1991.

Lobo cuenta con sistema de alcantarillado que recién tuvo mantenimiento en septiembre del año pasado, cuando se instaló una nueva bomba de pozo, tuberías y sistemas de control. También tiene servicio de electricidad en el negocio de comestibles, el motel, la estación de servicio y en las viviendas más pequeñas.

La piscina del lugar era sede de los festivales musicales Tumblr/lobo-texas

LA NACION