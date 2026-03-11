Venezuela vs. República Dominicana: quién gana hoy en el Clásico Mundial 2026 según Claude

El partido más esperado del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega este miércoles a las 8.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) en el loanDepot Park de Miami. Venezuela y República Dominicana llegan invictas, con récord perfecto de 3-0, clasificación asegurada a cuartos de final y una pregunta pendiente: quién se queda con el primer puesto del grupo y, en consecuencia, quién evita enfrentar a Japón en la siguiente ronda. El ganador cruza contra Corea del Sur; el perdedor se mide al campeón defensor. Las entradas batieron récords de precio para una fase de grupos, con el boleto más barato por encima de los 335 dólares. Según el modelo de inteligencia artificial Claude, hay un favorito a quedarse con el triunfo.

Análisis y predicción: quién gana el Venezuela vs. República Dominicana hoy

El análisis de Claude parte de tres ejes: ofensiva, pitcheo y lo que está en juego.

En ofensiva, República Dominicana tiene ventaja clara . Su lineup es más profundo, más productivo y ha demostrado capacidad para fabricar carreras en rachas explosivas . Un total de 34 carreras en tres juegos contra 21 de Venezuela no es un margen menor . La presencia de Juan Soto, Guerrero Jr., Tatis Jr. y Machado en la misma alineación genera presión constante sobre cualquier cuerpo de lanzadores.

. Su lineup es más profundo, más productivo y ha demostrado capacidad para . Un total de 34 carreras en tres juegos contra 21 de Venezuela . La presencia de en la misma alineación genera presión constante sobre cualquier cuerpo de lanzadores. En pitcheo, Venezuela tiene ventaja estadística : 1.33 de ERA contra 1.80 de República Dominicana, con un WHIP de 0.85, apenas por encima del 0.80 dominicano, ambos entre los tres mejores del Clásico. Ambos combinados han sido dominantes, pero Venezuela ha lanzado dos innings más con solo un boleto adicional . Sandy Alcántara en el montículo equilibra la ecuación para República Dominicana en este partido puntual, aunque Eduardo Rodríguez no tiene el mismo nivel. El bullpen venezolano ha sido sólido hasta ahora, pero con menos margen de profundidad si el juego se extiende.

: 1.33 de ERA contra 1.80 de República Dominicana, con un WHIP de 0.85, apenas por encima del 0.80 dominicano, ambos entre los tres mejores del Clásico. Ambos combinados han sido dominantes, pero . Sandy Alcántara en el montículo equilibra la ecuación para República Dominicana en este partido puntual, aunque Eduardo Rodríguez no tiene el mismo nivel. El bullpen venezolano ha sido sólido hasta ahora, pero con si el juego se extiende. El factor intangible es la motivación. Venezuela tiene el recuerdo fresco de haber eliminado a República Dominicana en 2023 y juega con la confianza de un equipo que ya sabe ganar este tipo de partidos. República Dominicana, en cambio, carga con la presión de la revancha y la expectativa de una afición que exige el primer puesto.

La proyección final de Claude: el ganador será República Dominicana

“Mi proyección: República Dominicana gana este partido por un marcador cerrado, en el rango de 3-2 o 4-3″, afirmó Claude en su análisis.

La proyección final de Claude: el ganador será República Dominicana Rebecca Blackwell� - AP�

Además, detalló: “La profundidad del lineup dominicano, sin un solo bateador por debajo de nivel, debería prevalecer en un juego donde ambos pitcheos mantendrán el marcador bajo. La diferencia se hará en una o dos jugadas puntuales, no en una avalancha de carreras”.

Y cerró: “Dicho esto, Venezuela tiene las herramientas para dar la sorpresa. Si Eduardo Rodríguez logra controlar a los bateadores dominicanos en las primeras cuatro entradas y Acuña Jr. o Arráez conectan en momentos clave, el guion puede invertirse. Es un partido donde un solo swing puede cambiar todo“.

Cómo llegan Venezuela y República Dominicana al partido de hoy en el WBC 2026

República Dominicana ha sido la ofensiva más devastadora del torneo. En tres partidos acumula 34 carreras anotadas con un average colectivo de .319, .692 de slugging y un OPS de 1.180, todos números líderes del Clásico.

El lineup no tiene huecos: Oneil Cruz batea 1.000 (3-3) con un OPS de 4.333, Tatis Jr. tiene .500 de average con .692 de OBP, Machado .429 con .714 de OBP y Junior Caminero .400 con dos home runs.

Fernando Tatis Jr. conectó el primer grand slam de un jugador dominicano en la historia del torneo contra Israel (10-1), y figuras como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez y Oneil Cruz han aportado poder en cada jornada. Su victoria 12-1 sobre Países Bajos y 12-3 sobre Nicaragua confirman una alineación que no tiene piedad.

Análisis y predicción: quién gana el Venezuela vs. República Dominicana hoy AP

Venezuela, por su parte, ha mostrado solidez en ambos lados del juego. Su marca ofensiva es de 21 carreras en tres partidos, con un average colectivo de .297 y cinco jonrones.

Luis Arráez lidera al equipo con .545 de average y 1.947 de OPS, el mejor bateador individual del Grupo D. Acuña Jr. batea .400 con .571 de OBP. Pero el lineup tiene disparidad: Gleyber Torres y Willson Contreras combinan .000 de average en 14 turnos al bate.

Pero donde Venezuela marca diferencia es en el pitcheo: 1.33 de ERA colectivo (segundo del torneo tras Puerto Rico), WHIP de 0.85 (entre los más bajos del Clásico), 26 ponches y apenas 5 boletos en 27 innings. Los rivales han bateado solo .188 contra la plantilla venezolana.

República Dominicana vs. Venezuela: transmisión en vivo

Según la guía de transmisiones de FOX Sports, es el partido central de la jornada en Estados Unidos y se puede ver en vivo por FS1, con una ventana nocturna pensada para captar audiencia en todo el país y con fuerte presencia de fanáticos venezolanos y dominicanos en Miami.

En la Argentina, el encuentro se puede seguir por la plataforma Disney+.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.