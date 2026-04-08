“Sentimiento antiestadounidense”: el Uscis advierte sobre la aplicación de medidas rigurosas de selección para migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) remarcó a través de sus redes sociales su compromiso para aplicar medidas rigurosas en la selección de los beneficios para migrantes. En el texto, reafirmó la consideración de las actitudes incluidas bajo la categoría de “sentimiento antiestadounidense”, entre las que se menciona formar parte de organizaciones calificadas como terroristas y promover esta ideología.

El Uscis endurece la revisión de beneficios migratorios y alerta sobre actividad antiestadounidense

Entre las modificaciones de la agencia encargada de procesar los trámites migratorios , el gobierno introdujo el año pasado la definición de “sentimiento antiestadounidense” .

, el gobierno introdujo el año pasado . La categoría agrupa distintas actividades, como participar en organizaciones terroristas o incluso compartir publicaciones que reproduzcan esta ideología en redes sociales.

El Uscis ratificó su compromiso para analizar las actitudes de "sentimiento antiestadounidense" de los migrantes que solicitan beneficios @USCIS

A través de un mensaje en X, el Uscis reafirmó que está "comprometido con la aplicación de las medidas de selección y verificación más rigurosas para erradicar a individuos con sentimientos antiestadounidenses“.

Al momento de tomar la decisión de incluir el comportamiento mencionado como razón para rechazar las solicitudes, Mathew Tragesser, portavoz de la agencia, expresó: “Los beneficios que ofrece Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian el país y promueven ideologías antiestadounidenses“.

Qué conductas considera el Uscis como actividad antiestadounidense en trámites migratorios

Tras la actualización del manual de políticas de la agencia, los comportamientos y actividades calificados bajo la categoría mencionada incluyen:

Participación en organizaciones: formar parte de organizaciones calificadas como antiestadounidenses o terroristas .

formar parte de organizaciones calificadas como . Promoción de ideologías: haber respaldado, promovido, apoyado o adoptado de cualquier otra forma las opiniones de grupos terroristas. Esto se extiende a quienes impulsan actividades antiestadounidenses en general.

haber de cualquier otra forma las opiniones de grupos terroristas. Esto se extiende a quienes impulsan en general. Actividades antisemitas: el manual incluye específicamente la participación en este tipo de manifestaciones , el apoyo a organizaciones que muestran comportamientos de discriminación o la promoción de ideologías de este carácter .

el manual incluye específicamente la participación en , el apoyo a organizaciones que muestran comportamientos de discriminación o la . Desprecio por el país: se busca identificar a personas que “desprecien al país” o estén a favor de ideologías contrarias a los intereses nacionales.

se busca identificar a personas que o estén a favor de ideologías contrarias a los intereses nacionales. Actividad en redes sociales: estas conductas serán detectadas, en parte, mediante la expansión del rastreo en redes sociales.

Las actitudes consideradas como "sentimiento antiestadounidense" conforman un factor negativo para los migrantes en el análisis de solicitudes Citizen Path - Citizen Path

Si se encuentra evidencia de sentimientos o actividades antiestadounidenses, esto se considerará un factor abrumadoramente negativo en cualquier análisis discrecional realizado por los funcionarios de inmigración.

Esto significa que, incluso si el solicitante cumple con otros requisitos técnicos, la petición podría ser denegada en base a su ideología o asociaciones.

La actualización de las políticas también reitera que el cumplimiento previo de las leyes de inmigración es un factor relevante. Se analizará rigurosamente si las solicitudes anteriores de admisión o permisos de permanencia temporal (parole) se realizaron acatando todas las leyes y políticas vigentes en su momento.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

DACA: por qué el Uscis reporta más demoras en renovaciones

Recientemente, el Uscis confirmó que los tiempos de espera para procesar las renovaciones del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) se han extendido considerablemente.

En diálogo con NBC 5, la agencia argumentó que “protege al pueblo estadounidense mediante una revisión y verificación más exhaustivas de todos los extranjeros”. Según su análisis, esto puede alargar los tiempos de procesamiento.

“DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país. Los inmigrantes indocumentados que afirman ser beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos de la deportación", aclaró el Uscis luego.

Para los beneficiarios que solicitan un ajuste de estatus, la agencia migratoria mantiene la recomendación de presentar las solicitudes de renovación con una antelación de entre cuatro y cinco meses antes del vencimiento del permiso actual.