Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 9 al 15 de febrero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Una ayuda inesperada llegará para dar tranquilidad al bolsillo y estabilidad a las emociones de la Rata. Podrás liquidar deudas pendientes e iniciar una nueva etapa económica. En ese sentido, pueden surgir grandes posibilidades de éxito gracias a los proyectos y las nuevas ideas. Se acelera todo aquello que estaba trabado o demorado. Por otro lado, algo que permanecía oculto sale a la luz; se impone la necesidad de hacer algunos cambios para lograr plenitud en los vínculos. Pasarás por un período de introspección ideal para aclarar tus sentimientos. Los más solitarios tendrán la oportunidad de conocer a alguien que movilice su corazón.

Tendencia : buenas noticias en el entorno familiar.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Al comenzar la semana, podrás tener la sensación de esperar un final o el cierre de un capítulo en tu mente. Será una etapa en la que, a pesar del equilibrio habitual que posee el Búfalo, estarás más inconformista que de costumbre y tu ánimo oscilará entre la euforia y el bajón. Con el paso de los días, recibirás un aventón de energía que te impulsará a la acción y el optimismo. Para mantenerte en estado, será importante realizar alguna actividad física, puesto que te hará sentir más vital y flexible. Encontrarás el justo equilibrio entre deseo y trabajo, esperanza y esfuerzo, amor y expresión. Es tiempo de expresar y ponerle palabras a tus emociones.

Tendencia : confiar en tu potencial y tus recursos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Empieza una etapa muy movilizada y llena de novedades para el Tigre. Se activan a la vez muchas áreas de vida, lo que señala un tiempo de gran renovación y cambios trascendentales. El panorama relativo a las finanzas será propicio y sabrás aprovechar cualquier circunstancia que afiance tu situación. También es un buen momento para ocuparte del bienestar: hacer chequeos médicos, visitar al dentista o ponerte en movimiento. Un aire positivo envolverá y renovará tu corazón y te ayudará a atraer un amor perdido o una nueva ilusión en tu vida sentimental. Pelearás por un sentimiento intenso y profundo para que tu relación tenga futuro.

Tendencia : combinación de equilibrio y sensatez.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato es el signo de la armonía y la belleza; en él se conjugan el magnetismo y el misterio. En esta etapa, una poderosa energía transformadora te llevará a manifestar tu lado más cautivante y creativo. A nivel laboral podrá haber mejoras que brinden bienestar a los independientes felinos. En ese sentido, es un tiempo excelente para desarrollar alguna idea o proyecto personal de largo alcance. Deberás incorporar hábitos placenteros como el deporte o cualquier actividad artística. La influencia del momento modera la impulsividad, aquieta la mente y permite concretar asociaciones con personas que te complementen en el camino hacia el éxito.

Tendencia : desarrollar tu costado más conciliador, tolerante y objetivo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Las acciones del Dragón movilizan a su entorno; jamás es silencioso y posee una fe y seguridad en sí mismo que contagia. En este período, tu influencia estará en alza y es posible que tu energía se retroalimente a través del intercambio con los demás. Es un excelente momento para lograr mayor estabilidad económica y laboral. Te sentirás más enfocado y maduro en tus acciones, lo que atraerá buenas novedades en el trabajo y la posibilidad de resolver cuestiones de larga data. Ante los obstáculos, cambiarás tu percepción y no los tomarás como castigo, sino más bien como parte de un proceso necesario que estás transitando.

Tendencia : un aire fresco y renovado permitirá recomenzar en el amor.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino de la Serpiente en los últimos días de su año Shutterstock

Los nuevos contactos darán un gran impulso a las actividades de la Serpiente. En este último tramo de tu año, te sentirás con mucha iniciativa y posibilidades de desarrollo. Tomarás decisiones sobre asuntos económicos e inversiones. Las circunstancias favorecen los cambios dentro del hogar, por lo que podrás priorizar la vida íntima y personal por sobre la pública. En ese sentido, es un buen momento para arreglar y embellecer la casa. Es tiempo de poner mucho amor y cariño para construir un hogar cálido y acogedor. Desprenderte de viejas costumbres y apegos emocionales atraerá nuevas situaciones afectivas y te abrirá a un nuevo mundo.

Tendencia : evitar actitudes que te limitan y restan fuerzas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Arranca una etapa muy auspiciosa para comenzar proyectos que requieran voluntad y compromiso. El impulso y la buena predisposición que sentirá el brioso Caballo serán tan fuertes que, ante los obstáculos, se sentirá más estimulado. Habrá mejoras y es posible que durante la semana recibas una buena noticia que te aliente a seguir adelante. Se trata de un período armónico, favorable para el disfrute con amigos, grupos de estudio y vida social en general. Cálido y afectuoso, este signo hace un culto de amistad; en este período podrás estar más solicitado por algún amigo que necesita de tu compañía.

Tendencia : un nuevo modo de relacionarte te acercará al amor.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra podrá lograr una sólida posición económica al aprovechar la energía estimulante que ahora actúa sobre el signo. Es un buen momento para los asuntos laborales, la comunicación y rutinas cotidianas en general. Estarás particularmente inspirado y manifestarás la poderosa creatividad que posee tu signo. En cualquier actividad que realices podrás poner tu sello y obtener interesantes recompensas. Para las cuestiones amorosas, estos días serán ideales para reparar, sanar heridas y soltar lo que ya fue. Es tiempo de renovar, de dejar el pasado atrás, tener una postura firme y segura ante la vida y volver a confiar.

Tendencia : necesidad imperiosa de autoprotección.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

En estos días el Mono se sentirá vital y con ganas de hacer realidad sus sueños. Tendrás mucho a favor y nada podrá detenerte. Fiel a tus convicciones y objetivos, avanzarás por un camino de aciertos y novedades. Las circunstancias te llevarán a la cumbre de tus aspiraciones; solo deberás estar atento a los vaivenes emocionales que pueden jugarte en contra. Habrá en general armonía en tu vida, por lo que podrás recomponer desacuerdos tanto en el ámbito laboral como en el familiar. Las circunstancias inducirán a mejoras en el cuadro sentimental para vivir el amor y las relaciones en general de manera más equilibrada.

Tendencia : mantener los pies en la tierra y no perseguir quimeras.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana, sentirás mayor serenidad para encarar el trabajo de manera exitosa. La economía tiende a mejorar con la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingreso, cobrar un dinero esperado o bien una feliz novedad en lo laboral. El Gallo es incansable y ambicioso y le gusta vivir bien, el confort y el poder; no se detendrá hasta obtenerlo y es posible que en el camino otros se lo quieran disputar y surja alguna que otra riña. Pero su aguda observación y destreza lo convierten siempre en el número uno en aquello que realice. El enorme y bondadoso corazón de este signo pasará uno de los momentos más felices para alcanzar el amor.

Tendencia : armonía y bienestar; permitirse el descanso, el desenchufe y el relax.

El horóscopo chino para cada signo en los últimos días del Año de la Serpiente de Madera Pixabay

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Inicia un período positivo para el Perro en cuanto al trabajo; su experiencia, conocimientos y lucidez le permitirán lucirse y crecer. Pero deberás estar atento y no generar conflictos con socios u otras personas que se oponen o no apoyan tus ideas. Será propicio no ceder ante las provocaciones y confiar, puesto que la resistencia cederá en poco tiempo. De todos modos, deberás buscar asesoramiento de un profesional competente antes de concretar un negocio o dar por concluido un tema legal. De este modo, evitarás posibles riesgos. Si el panorama en las relaciones es desalentador, antes de decidir, espera paciente a que pase la tormenta.

Tendencia : necesitarás tranquilidad y silencio para aclarar tus sentimientos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho actuará de manera productiva en un medio que estimulará su creatividad. Aunque todo parezca tensarse al máximo, no dejes que te gane el desconcierto. Si se caen ciertos proyectos, seguramente es porque pronto surgirán otros mejores. No pierdas las esperanzas, aunque te sientas inseguro. Los cambios que se producen son señal de que se está gestando una nueva realidad. Necesitarás pasar momentos a solas, de relax y tranquilidad; será importante que te des esos espacios. En el amor conviene moderar la tendencia a idealizar al otro, ya que podrías sufrir desilusiones y vivir momentos de incertidumbre y debilidad.