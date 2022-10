Efemérides del 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides de este 27 de octubre son una heterogénea lista de nacimientos, muertes y otros eventos que ocurrieron un día como hoy. Además, en esta fecha se celebran el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, el Día Internacional del Corrector de Textos y el Día Mundial de la Terapia Ocupacional.

Muchos argentinos recordarán esta fecha porque un 27 de octubre del año 2010 se produjo la muerte del expresidente Néstor Kirchner, que falleció en la localidad santacruceña de El Calafate debido a un paro cardiorrespiratorio. El mismo día se realizaba un censo de población, que siguió adelante a pesar de la conmocionante noticia.

Al momento de morir, Kirchner era presidente del Partido Justicialista y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Había sido Presidente de la Nación entre 2003 y 2007, así como intendente de Río Gallegos entre 1987 y 1991, y gobernador de Santa Cruz durante tres mandatos desde ese año hasta el 2003.

Un día como este de 2006 la cantante británica Amy Winehouse presentó su segundo y último disco, Back to Black, un éxito que vendió más de un millón de copias en el Reino Unido y alcanzó la denominación de disco de platino. Esta producción también contiene algunos de sus éxitos más recordados como “You Know I’m No Good”, “Rehab” y la canción homónima del álbum.

La música conmemora también hoy la muerte de Lou Reed, cantante, guitarrista y compositor estadounidense que fue uno de los fundadores de The Velvet Underground, una de las bandas pioneras del rock en Nueva York en los años 60. La primera formación del grupo fue la combinación virtuosa de Reed con el multiinstrumentista John Cale, el guitarrista Sterling Morrison y la baterista Maureen Tucker, a quienes se sumó la inolvidable cantante alemana Nico, auspiciada por Andy Warhol, uno de los padrinos artísticos de la banda y de Reed en particular.

A través de sus cuatro discos, el grupo pasó de la vanguardia de sus dos primeros discos a las canciones atractivas y acústicas de su disco homónimo de 1969 y de Loaded, que marcó la despedida de Reed en 1970. Al abandonar la banda con el cambio de década, el compositor, que también fue poeta, emprendió una larga carrera solista que dejó discos memorables como Transformer, Berlin y The Blue Mask, entre otros. Su muerte, ocurrida un día como este de 2013, ocurrió en el estado de Nueva York que siempre fue su casa.

Todo esto y más, en las efemérides del 27 de octubre

1858 – Nace el político y militar estadounidense Theodore Roosevelt. Fue presidente de su país entre 1901 y 1909.

1914 – Nace el poeta y escritor galés Dylan Thomas.

1918 – Nace la actriz estadounidense Teresa Wright.

1922 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Juan Carlos “el Toto” Lorenzo. Dirigió a la Selección de su país en los mundiales de 1962 y 1966 y fue campeón con San Lorenzo y Boca, entre otros clubes.

1932 – Nace la escritora y poeta estadounidense Sylvia Plath.

1937 – Nace el actor argentino Tristán.

1945 – Nace el político brasileño Lula da Silva. Fue presidente de su país entre 2003 y 2010.

1950 – Nace la escritora estadounidense Fran Lebowitz.

1952 – Nace el actor y cineasta italiano Roberto Benigni.

1958 – Nace el músico británico Simon Le Bon, integrante de la banda Duran Duran.

1970 – Luis Federico Leloir obtiene el Premio Nobel de Química.

1970 – Nace el periodista y conductor argentino Matías Martin.

1970 – Nace el periodista deportivo argentino Juan Pablo Varsky.

1974 – Nace la actriz y cantante argentina Elena Roger.

1984 – Nace la actriz y cantante británica Kelly Osbourne.

1986 – Nace la actriz española Alba Flores.

1990 – Fallece el cineasta francés Jacques Demy.

2006 – Amy Winehouse publica Back to black , su segundo y último álbum de estudio.

, su segundo y último álbum de estudio. 2010 – Fallece el abogado y político argentino Néstor Kirchner. Fue presidente entre 2003 y 2007.

2013 – Fallece el músico y poeta estadounidense Lou Reed.

Se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

Se celebra el Día Internacional del Corrector de Textos.

Se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional.

