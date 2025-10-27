Las efemérides del 27 de octubre agrupan distintos aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se cumplen 15 años de la muerte de Néstor Kirchner.

El fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, que ocurrió en la localidad santacruceña de El Calafate en 2010, se debió a un paro cardiorrespiratorio. Aquel día se realizaba un censo de población, que siguió adelante a pesar de la conmocionante noticia. Al momento de morir, Kirchner tenía 50 años, era presidente del Partido Justicialista (PJ) y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Antes había sido presidente de la Nación entre 2003 y 2007 con el Frente para la Victoria, así como intendente de Río Gallegos entre 1987 y 1991 y gobernador de Santa Cruz durante tres mandatos desde ese año hasta 2003.

Esposo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue padre del dirigente justicialista Máximo Kirchner y de su hermana, Florencia Kirchner.

Néstor Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2010, le entrega el bastón de mando a Cristina Kirchner, el 10 de diciembre de 2007 MARIANA ARAUJO

Efemérides del 27 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1858 – Nace el político y militar estadounidense Theodore Roosevelt. Fue presidente de su país entre 1901 y 1909.

1918 – Nace la actriz estadounidense Teresa Wright.

1922 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Juan Carlos “el Toto” Lorenzo. Dirigió a la selección de su país en los Mundiales de 1962 y 1966 y fue campeón con San Lorenzo y Boca, entre otros clubes.

1937 – Nace el actor argentino Tristán .

1945 – Nace el político brasileño Lula da Silva. Fue presidente de su país entre 2003 y 2010 y accedió a un nuevo mandato en enero de 2023.

1950 – Nace la escritora estadounidense Fran Lebowitz .

1952 – Nace el actor y cineasta italiano Roberto Benigni .

1958 – Nace el músico británico Simon Le Bon, integrante de la banda Duran Duran.

1970 – Nace el periodista y conductor argentino Matías Martin .

1970 – Nace el periodista deportivo argentino Juan Pablo Varsky .

1974 – Nace la actriz y cantante argentina Elena Roger.

1984 – Nace la actriz y cantante británica Kelly Osbourne.

1986 – Nace la actriz española Alba Flores.

1990 – Muere el cineasta francés Jacques Demy.

2006 – Amy Winehouse publica Back to black, su segundo y último álbum de estudio.

2010 – Muere el abogado y político argentino Néstor Kirchner. Fue presidente entre 2003 y 2007, presidente del PJ, diputado nacional, intendente de Río Gallegos y gobernador de Santa Cruz.

