El ministro argentino de Hitler. Nació en Buenos Aires, creció en Belgrano y se convirtió en una pieza clave del nazismo

Richard Walther Darré fue uno de los ideólogos del régimen y fue juzgado en Núremberg

Entre los nombres que moldearon el nazismo, hay algunos, como Heinrich Himmler, el jefe de las SS, o Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda y gran arquitecto del relato nazi, que son conocidos, pero otros quedaron en segundo plano. Richard Walther Darré pertenece a esta última categoría: fue ministro de Alimentación y Agricultura desde 1933 y dirigió la Oficina de Raza y Asentamiento de las SS, un engranaje clave en la obsesión nazi por la “pureza” racial y la colonización del Este. En su historia además hay un detalle que pocos conocen: Darré nació y vivió en Buenos Aires.

“Darré no fue un técnico neutral: fue uno de los principales ideólogos del régimen nazi en sus primeros años”, dice Marcia Ras, historiadora de la UBA y especialista en el Holocausto, en charla con LA NACION.

-Marcia, ¿dónde nació Richard Walter Darré?

-Nació en 1895, en Buenos Aires. Su padre era alemán, trabajaba en una empresa importadora, y su madre tenía ascendencia sueca.

-¿Cómo se explica que alguien nacido en Buenos Aires llegara a ser ministro del Reich?

-Para la legislación alemana no importaba el lugar de nacimiento, sino la sangre, el ius sanguinis. Es decir que haber nacido en Argentina no significaba absolutamente nada negativo. Podría haber nacido en Groenlandia y no le cambiaba nada. Si hubiera sido considerado “poco alemán”, jamás habría llegado a ministro. Eso lo hubiera bloqueado de inmediato.

Richard Walther Darré nació en 1895 y vivió en la zona del barrio de Belgrano

-¿Cuánto tiempo vivió en Argentina?

-Aproximadamente hasta los ocho o nueve años. Vivió en Belgrano, cuando todavía era una zona de quintas, y fue al colegio alemán de la zona. Luego los padres lo enviaron a estudiar a Alemania. Se quedó allá. Durante la Primera Guerra fue voluntario, luchó en el ejército alemán y lo condecoraron con una Cruz de Hierro por su participación. Él se sentía alemán.

-¿Cuál fue su formación académica?

-Estudió agronomía en Alemania y también estuvo de intercambio en el Reino Unido. Tenía una especialización en ganadería y genética. Fue uno de los pocos ministros del Tercer Reich con formación específica para su cartera: fue ministro de Alimentación y Agricultura.

-¿Cómo fue su vinculo con el nazismo?

-Ingresó al Partido Nazi en 1930, es decir, antes de la llegada de Hitler al poder: era un Alte Kämpfer, un “viejo luchador”.

-¿Cuál fue su aporte ideológico?

-Fue uno de los principales ideólogos del régimen en sus inicios. Desarrolló el concepto de Blut und Boden (“Sangre y Suelo”). En términos simples, allí donde vivían y se asentaban alemanes étnicos podía reclamarse territorio; donde pisaba un alemán, ese suelo era alemán. Esa idea les daba derecho a los alemanes que vivían fuera de las fronteras alemanas para ser parte de Alemania, y era una de las justificaciones ideológicas del Lebensraum, el espacio vital.

Además de ocupar cargos clave en el Tercer Reich, Richard Walther Darré fue un ideólogo que dejó su pensamiento por escrito antes y después de la llegada de Hitler al poder. En Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse (1929) desarrolló su visión del campesinado como base de la “raza” germánica y de una futura organización nacional centrada en el mundo rural. En Neuadel aus Blut und Boden (1930) formuló una propuesta programática de “renovación” social y racial a través del retorno a la agricultura, en clave völkisch y antisemita. Esa línea aparece también en Um Blut und Boden (1940), una recopilación de discursos y ensayos que articula la conexión entre “sangre, tierra y política” que el nazismo utilizó para legitimar sus proyectos de expansión y colonización.

Hitler saluda al embajador argentino Eduardo Labougle Carranza, el 8 de febrero 1933

-En su rol de ministro, ¿mantuvo algún vínculo político o institucional con la Argentina?

-No. En los informes de la Cancillería argentina y en los reportes Eduardo Labougle Carranza, el embajador en Alemania, Darré aparece mencionado una sola vez, y es en el marco de negociaciones comerciales para vender carne argentina a Alemania durante la crisis del 30.

-¿Qué dice?

-Que se cruzaron en alguna ocasión y que el embajador aprovechó para promover la carne congelada argentina. Darré respondió algo así como: “Para mí es muy buena, pero acá no aprecian la diferencia de calidad”. Eso es todo. No hay ninguna relación especial ni trato privilegiado.

-¿Y la cuestión de la ciudadanía?

-Argentina no reconocía la doble ciudadanía y la ciudadanía argentina era irrenunciable. Aunque para las leyes argentinas servir en un ejército extranjero podía considerarse traición, no se podía quitar la ciudadanía. En la práctica, no hubo ningún conflicto.

Integrantes del gabinete de Hitler. De izquierda a derecha: Walther Darré (ministro del Reich de Alimentación y Agricultura), Walther Funk (secretario de Estado en el Ministerio del Reich de Ilustración Pública y Propaganda), Kurt Schmitt (ministro del Reich de Economía) y Gottfried Feder (secretario de Estado en el Ministerio del Reich de Economía). (Foto: Heinrich Hoffmann)

Aunque Darré nació y fue argentino por nacimiento, ese dato no tuvo un rol determinante en su carrera dentro del Tercer Reich. En el derecho argentino, la regla general es que la nacionalidad argentina de origen no se pierde aun cuando una persona se naturalice en otro país; por eso, Argentina puede seguir considerándola argentina, aunque con restricciones históricas al ejercicio de ciertos derechos. Durante la última dictadura hubo un intento de establecer la “pérdida” de la nacionalidad, pero esas pérdidas fueron declaradas inválidas y sin efecto jurídico por la Ley 23.059 (1984).

“Pureza racial”

-¿Por qué cayó en desgracia dentro del régimen?

-Tenía una visión muy tradicional e idealizada de la agricultura y no promovía la modernización. Con el inicio de la guerra, Alemania necesitaba aumentar la productividad agrícola, y sus ideas entraron en contradicción con esas necesidades. Y ahí fue cuando esa afinidad inicial con el régimen se quebró. Fue removido del ministerio en 1942.

Con la guerra, el régimen pasó a priorizar el rendimiento y abastecimiento. En ese giro ganó poder Herbet Backe, el funcionario que puso el foco en el racionamiento y control alimentario, convirtió la comida en instrumento de poder.

Richard Walther Darré junto a Adolf Hitler

-También tuvo un rol en las SS.

—Sí, estuvo a cargo de la Oficina de Raza y Asentamiento, que controlaba la “arianidad” de quienes iban a poblar territorios conquistados. Era cercano a Himmler al principio, pero también fue desplazado de ese cargo en 1942.

-Algunos lo vinculan con rutas de fuga nazi o con el oro nazi.

-No hay documentación seria que lo pruebe. Son construcciones conspirativas. A Darré no le hubiera convenido mantener vínculos visibles con Argentina, ni política ni personalmente.

-También se dijo que visitó a la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Berlín.

-No, eso no fue así. No está documentado y además, le hubiese jugado en contra hacerlo. El único contacto con la Argentina fueron ese intercambio para el acuerdo de carnes.

Marcia Ras, historiadora de la UBA

-¿Cómo fue juzgado después de la guerra?

-En Núremberg fue condenado solo a siete años, una pena leve en comparación con otros jerarcas. Él no quedó vinculado a las acusaciones de crímenes de guerra. Se lo consideró más un ideólogo que un ejecutor directo. Fue liberado antes por razones de salud y murió pocos años después, en 1953.