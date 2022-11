En fotos. Todos los invitados a la Cena Anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos

Fue en la Sociedad Rural Argentina, frente a más de 800 invitados, entre políticos y celebridades

Paula Ikeda Para LA NACION

escuchar

Anoche, lunes 31 de octubre, se celebró la tradicional Cena Anual de la Fundación Margarita Barrientos. Con la presencia de 800 invitados en el Salón Rojo de La Rural, el evento recaudó fondos para asistir, entre otros, al comedor comunitario Los Piletones de Villa Soldati.

Además de la venta de mesas y de rifas, el principal método de recaudación fue la subasta de objetos donados por celebridades. Hubo una docena de lotes, entre los que se destacaron dos vestidos de Mirtha Legrand, una camiseta de San Lorenzo cedida por Marcelo Tinelli y firmada por todo el plantel, una camiseta de Boca Juniors que perteneció a Carlos Tévez, una camiseta de la selección de Rodrigo de Paul, una camiseta de River Plate de Leonardo Ponzio, una flor de plata de Juan Carlos Pallarols y una remera firmada por Rafael Nadal. Junto a Pampita en la conducción y a Barby Franco, el responsable de llevar adelante la subasta fue el abogado Fernando Burlando. Y vendieron todo. Las camisetas salieron a la venta con una base de 250 mil pesos. La flor de Pallarols se vendió a 500 mil pesos. Mauricio Macri pagó 200 mil pesos por la remera de Nadal.

Margarita Barrientos salió a recibir a sus invitados. En la foto junto a Juliana Awada y Mauricio Marcri. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Ezequiel Eguia Segui, director de la Fundación Margarita Barrientos remarcó en su discurso: "Quiero agradecer a Juliana Awada, que siempre responde con la mejor onda ayudándonos". LA NACION/Gonzalo M. Colini

El director de la fundación Margarita Barrientos no solo marcó el apoyo de Juliana Awada, señaló: "también quiero agradecer al expresidente Mauricio Macri porque siempre, desde el momento, cero están ayudando a la fundación". LA NACION/Gonzalo M. Colini

Rogelio Frigerio, padrino de la fundación, junto a Victoria Costoya y sus hijos Máximo y Delfina Gonzalo M Colini

Gabriel Mraida (presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires), Guadalupe Tagliaferri (senadora nacional por CABA), Horacio Rodríguez Larreta (jefe de gobierno de CABA), María Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA), Ezequiel Eguia Segui (director general de la Fundación Barrientos) y Roy Cortina (legislador porteño). LA NACION/Gonzalo M. Colini

Hubo varios discursos. El primero estuvo a cargo de Ezequiel Eguia Segui director de la fundación Margarita Barrientos, quien comenzó con los agradecimientos de rigor: “A Juliana Awada, que siempre responde con la mejor onda ayudándonos. Y también al expresidente Mauricio Macri, porque siempre desde el momento cero están ayudando a la fundación. Agradecer a la sra. Mirtha Legrand que hoy no pudo venir. Agradecer a Rogelio Frigerio, padrino de la fundación Margarita Barrientos”.

El legislador porteño Roberto García Moritán y Carolina 'Pampita' Ardohain. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Conductora de la cena a beneficios de la Fundación Margarita Barrientos, Carolina 'Pampita' Ardohain en un Ménage à Trois. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Juliana Awada y Analía Maiorana en la cena a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos.

La mesa central de la cena a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos. LA NACION/Gonzalo M. Colini

El saludo entre Analía Maiorana y Mauricio Macri.

Enseguida tomó la palabra Oscar Barrientos, hijo de Margarita. “Lo de Margarita no es un comedor. Ella quiere que la gente coma en la mesa familiar. No piensa solo en la nutrición, sino también piensa en la composición de la familia (…) En la fundación Margarita Barrientos se le da de comer a más de 7.000 personas todos los días, entre los centros de Villa Soldati, los de Cañuelas y Santiago del Estero. También somos tres jardines con más de 460 niños. Próximamente seremos un polo textil. Con trabajo, esa la mejor manera de que las familias tengan un plato en la mesa. Todo esto es la fundación Margarita Barrientos”.

El diputado nacional Matías Tetaz y Margarita Barrientos. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Diego Santilli y Analía Maiorana. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Nicolás Pino y Marcos Pereda, presidente y vicepresidente de La Sociedad Rural Argentina, junto a Analía Maiorana y Diego Santilli.

El conductor de “Nosotros a la Mañana”, Joaquin ‘Pollo’ Alvarez junto a Margarita Barrientos. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Se subastaron dos vestidos de Mirtha Legrand, una camiseta de San Lorenzo donada por Marcelo Tinelli y firmada por el plantel. También una camiseta de Boca Juniors firmada por Carlos Tévez, otra de Rodrigo de Paul. También una camiseta de River Plate de Leonardo Ponzio, obras de Carlos Pallarols, camisetas de Manu Ginóbili y del tenista Rafael Nadal. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Carolina Stanley y Federico Salvai. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Después fue el turno de Margarita Barrientos: “Me llenó de emoción la garra que le ponen. En Santiago del Estero vi como un niño hizo una huerta. Allí no hay agua, el agua se compra: para tomar, para todo… Lo miré con mucha atención y me trajo muchos recuerdos… Mi madre y mis abuelos hacían lo mismo. Hay mucha gente olvidada, pero también hay mucha gente que quiere ayudar. Oscar hablaba recién del polo textil. La idea es que cada familia trabaje y elija lo qué quiere comer. Ya no deberían existir los comedores ni pobres. Debería existir el trabajo digno para todos. El trabajo los levanta, los hace caminar todos los días. El saber que va a llegar a fin de mes y que van a poder elegir todos los días que quieren comer. Voy a trabajar hasta el último día. A enseñarles cómo se hace, que se pueden levantar todos los días y ver cómo hacer”.

El diseñador Benito Fernández LA NACION/Gonzalo M. Colini

La camiseta autografiada del tenista Rafael Nadal subastada en manos de Fabián Medina Flores. El expresidente Mauricio Macri se la llevó por $200.000. Una flor de plata de Carlos Pallarols se subastó por 500.000 y unas joyas de Jean Pierre por $350.000. LA NACION/Gonzalo M. Colini

En la mesa principal, Mauricio Macri y Juliana Awada, con la remera de Nadal en sus manos. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Pampita condujo el evento a beneficio de la fundación Margarita Barrientos. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Valeria Lynch y Mariano Martínez, líder de Attaque 77. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Fabián Medina Flores, Benito Fernández y Jorge Rey, los encargados de mostrar las características de los dos vestidos de Mirtha Legrand donados para la subasta, junto a Pampita y Lizy Tagliani LA NACION/Gonzalo M. Colini

Pamela David y Rodolfo D'Onofrio animan la subasta. Las camisetas de fútbol tenían una base de $200.000. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Claudia Maradona participó en la organización del evento LA NACION/Gonzalo M. Colini

El abogado Fernando Burlando y Barby Franco, a días de ser padres. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires LA NACION/Gonzalo M. Colini

Margarita Barrientos con su hijo Oscar y Ezequiel Eguia Segui, presidente de su fundación. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Pamela David en plena subasta en la cena anual a beneficio del comedor Los Piletones. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Maxi Trusso ofreció uno de los shows de la noche. Después lo siguió el grupo Ráfaga. Ausente: L-Gante. LA NACION/Gonzalo M. Colini

El ex futbolista Leonardo Ponzio junto al piloto de automóviles Juani Nimo LA NACION/Gonzalo M. Colini

Pablo Cabaleiro, el Mago sin dientes. LA NACION/Gonzalo M. Colini

En la red carpet, Lizy Tagliani anunció su casamiento para marzo 2023. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Estefanía Berardi, Pía Shaw, Ángel de Brito y Mariana Brey ocuparon un sector de la gran mesa principal de la comida LA NACION/Gonzalo M. Colini

El diseñador Jorge Rey. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Claudio Almada, el diseñador Jorge Rey, Juan Manuel Ardaiz, Alexia Toumikian, el asesor de moda Fabián Medina Flores de "La Jaula de la Moda", Miriam Arakaki y Benito Fernández. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Waldo Wolff, diputado nacional LA NACION/Gonzalo M. Colini

Barby Franco, que está transitando el octavo mes de embarazo LA NACION/Gonzalo M. Colini

Lizzy Tagliani anuncio que se casa el 23 de marzo próximo. “La Chiqui (por Mirtha Legrand) es la madrina. Ya aceptó”, contó eufórica. A la hora de los sorteos, se ganó un juego de cama. "Para el casamiento", le gritaron. LA NACION/Gonzalo M. Colini

El exactor y hoy presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas y Sofía Bravo. LA NACION/Gonzalo M. Colini

El Pollo Álvarez y Margarita Barrientos. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Maxi Trusso LA NACION/Gonzalo M. Colini

Mariana Brey. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Pía Shaw. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Gabriela Fábrega, en traje de Carolina Herrera, y Jazmín Salgado, amigas íntimas de Elba Marcovecchio. Ocuparon un lugar en la mesa de Jorge Lanata y su esposa. LA NACION/Gonzalo M. Colini