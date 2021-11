Gringo, el perro de Belén Casetta: “Cuando me siento sin ganas, él es una gran motivación para que me ponga las zapatillas, maneja una felicidad única”

Asegura que llegó en el momento justo a su vida. Y ahora, junto a su pareja, forman una familia multiespecie enamorada de la aventura. “Cuando conocí a mi novio Flavio, hacía poquito había adoptado a Gringo. Por eso comparto tiempo con él desde que es cachorro. Es más, el 2 de noviembre le festejamos su cumpleaños número dos. Siempre fue un perro muy educado, activo y apasionado por jugar con una pelota o un palo”.

Casualidades del destino -o almas que estaban destinadas a cruzarse en este plano- lo cierto es que Gringo pronto supo adoptar los gustos y actividades de la atleta marplatense que hoy suma cuatro récords nacionales, uno sudamericano y un puñado de medallas internacionales. Especializada en carreras de 3000 metros con obstáculos, hace un tiempo se animó también al triatlón y, por supuesto, Gringo fue una gran compañía en sus entrenamientos. “Siempre bajo supervisión y cuidando su salud, no tiene problema en meterse al agua, correr al lado tuyo o acompañarte al paso cuando te subís a la bicicleta”.

Un viaje en familia

Flavio, Belén y Gringo, una familia multiespecie.

Activo por naturaleza, Belén supo que necesitaba mantener para Gringo un ritmo de entrenamiento que le permitiera estar en forma y poder gastar energía. Por eso, cuando el mes pasado, la familia hizo un viaje en camper al sur del país, Gringo fue el invitado de lujo. “Es un Border Collie o perro pastor todoterreno. Hizo caminatas, trekking, escaladas e incluso descensos de varias horas. A nosotros nos costaba un montón, y él iba relajado, como pez en el agua. Siempre bien predispuesto y feliz de pasar tiempo en la naturaleza. Creo que el clima era ideal para su raza y se notaba que lo disfrutaba”.

Fue la primera vez que se animaron a salir en un camper y convivir durante más de una semana rumbo hacia la Patagonia argentina. La corredora asegura que fue una experiencia increíble para los tres y que en todo momento tomaron todos los recaudos necesarios para que Gringo se sintiera cómodo. Como el recorrido implicaba largas horas en ruta, paraban con frecuencia para que el perro pudiera pasear, olfatear y hacer sus necesidades.

“Nunca intentó escaparse o hacer alguna travesura. La verdad es un placer estar con Gringo. Es muy inteligente y cariñoso. En el auto le habíamos armado una camita en el asiento de atrás para que pudiera estar tranquilo y ahí se quedaba. De a ratos dormía, después miraba el paisaje e incluso permanecía atento a la ruta”. Como frutilla del postre, el cachorro pudo nadar en los lagos en donde estaba permitido, caminar y conocer senderos junto a sus humanos.

Gringo llegó a cubrir fondos de 15k en Villa la Angostura y caminatas de tres horas por senderos naturales. En esa localidad la corredora estuvo unos días para competir por primera vez en una carrera de trail. La atleta olímpica corrió apenas por encima de 1 hora y 27 minutos y obtuvo el primer puesto en el Salomon K15 realizado en el marco del K42 2021 a comienzos de este mes.

Belén Casetta corrió apenas por encima de 1 hora y 27 minutos y obtuvo el primer puesto en el K15 Salomon de Villa La Angostura. Martín Maroto Pereyra

Palo, pelota y una pasión compartida

En Buenos Aires, palo, pelota y piña son las palabras preferidas de Gringo. Cuando Belén las pronuncia inmediatamente se acerca para comenzar el juego y correr a sus anchas. “Pero tengo que confesar que lo que más disfruta es correr. Cuando se da cuenta de que voy a salir a entrenar, le agarra una emoción increíble. Además, descubrí que es un excelente compañero. Los días en los que me siento cansada o sin ganas, él es una gran motivación para que me ponga las zapatillas. La felicidad que maneja en esos momentos es única y me siento responsable por su bienestar. No lo puedo defraudar y con esa energía salimos a disfrutar de momentos únicos”.

Gringo comparte la habitación de la casa en la que vive con Flavio del Zotto y Belén Casetta. Se levanta temprano, sale al parque a hacer sus necesidades, desayunan todos juntos y salen a entrenar. A veces les toca correr en ayunas y comer algo al regreso. “Cuando me tocan pasadas, Gringo se acopla sin problema a mi ritmo, aunque sea a 3.30, él se enfoca y avanza. Es un perro increíble”. El mediodía es momento de juego; aunque Belén aclara que en los días de calor no lo estimula demasiado con el palo ya que el perro sufre el calor y, en esos casos, prefieren un rato de pileta. Gringo también forma parte del segundo turno de entrenamiento, por la tarde, siempre y cuando el terreno sea de pasto o tierra ya que demasiados kilómetros sobre el cemento pueden perjudicar sus patitas.

Belén en acción, con buen o mal clima

