Sola y a dedo, recorre el país según su calendario de carreras: “Viajo con lo mínimo necesario y soy feliz”

Desde chica pudo reconocer que su conexión con la naturaleza y el aire libre tenía un significado especial en su vida. Si viajaba con su familia a la playa, no disfrutaba el destino. La arena y el mar la aburrían. Pero cada vez que pisaba la montaña o la sierra, su corazón comenzaba a latir en forma acelerada y en su pecho sabía que estaba en un lugar al que pertenecía.

Inquieta, curiosa y ávida de experiencias, a los 18 años Daiana Espierrez dejó la casa familiar de Santa Rosa La Pampa para comenzar una vida independiente. Consiguió un trabajo para pagar sus estudios y empezó a entrenar por su cuenta. “Siempre fui hiperactiva y desde chica me gustó moverme. Probé varios deportes en equipo, pero no me gustaron. Disfrutaba más salir a correr sola, ir al gimnasio, hacer natación, todos deportes individuales”.

Tuvo en claro sus objetivos en todo momento. Obtuvo títulos como preparadora física, personal trainer, entrenadora del Nivel I de la IAAF e instructora del método Pilates. Pero su pasión estaba en el running. Había comenzado a modo de hobby, corría y caminaba. De a poco, fue sumando más kilómetros a sus salidas que entonces se convirtieron en diarias.

"Viajo sola y soy feliz"

Un escape para los problemas

“Sentía que correr me ayudaba a meditar en movimiento y a bajar mil cambios. Era y es una manera de superarme, soy una persona a la que le encanta ir por más siempre, desafiarme, competir conmigo misma. Además era una manera de escapar de mis problemas familiares. Mi mamá está enferma desde que yo era chica, por lo tanto siempre cumplí roles que quizás no correspondían a mi edad y me hacía cargo de todo”.

Para costear sus gastos, entrenó a particulares hasta que en 2018 con sus alumnos dio forma al running team propio. “Lo creamos entre todas las personas que venia entrenando y me dieron ese gran empujón para animarme, y así fue creciendo. Hoy tengo 60 personas entrenando, de La Pampa, y de algunas otras provincias del país”.

Daiana tiene varios podios como corredora de trail

También fue a sus 18 años cuando supo que le encantaba la competencia. Arrancó con pruebas en pista en los 1500 y 3000, en la modalidad cross y en calle en los 5 km y 10 km. “Pero sentí que quería más, que lo mío iban a ser las distancias largas. Me mantuve varios años corriendo 21 km de calle hasta el 2015 que corrí mi primera carrera de trail en Alta Gracia. Fueron 15 km y en ese momento obtuve el primer puesto de la general. Dejé de correr en calle, y me dediqué 100% al trail, que hoy es mi pasión y le dedico mi vida entera”.

“Viajo sola”

Pero Daiana le agregó un condimento extra a su vida de aventura. Hace un año y tres meses que viaja como mochilera por Argentina. Su objetivo: estar cerca de la montaña siempre para poder entrenar y disfrutar de primera mano de la naturaleza. Hasta el momento recorrió todo el norte del país: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba fueron algunos de los destinos que conoció. Durante el verano estuvo en El Chaltén, Calafate y Ushuaia.

“El plan de viaje comenzó con la idea de recorrer primero Argentina y después Sudamérica. Pero me mantengo abierta a cualquier posibilidad, voy cambiando todo el tiempo y mi plan de viaje también, va fluyendo. Me traslado de acuerdo al calendario de competencias. Siempre amé viajar, todos mis ahorros siempre fueron destinados a eso. Nunca le di demasiada importancia a las cosas materiales, trabajaba solo para viajar, generalmente para carreras o para entrenar en la montaña. Y mantuve vigente ese sueño de tener una vida nómade, de vivir viajando”.

10° Desafio Ansilta 2022, Dique Punta Negra, San Juan, Argentina. Mariano Castro Vaccarono - -

Confiesa que está feliz y agradecida de estar cumpliendo su sueño. En soledad, con su mochila y de forma minimalista -con poco pero indispensable- avanza con cada paso que da. “Amo viajar sola, para mi es una experiencia única. Viajo sola pero voy conociendo gente todo el tiempo. En cada provincia me van quedando amistades. Viajo en micro generalmente, pero muchas veces a dedo también”.

Un esfuerzo diario y un sueño por cumplir

Los entrenamientos de Daiana están planificados por Fernando Díaz Sánchez, un entrenador de Buenos Aires. Están enfocados en el trail running pero con un objetivo más ambicioso: la ultradistancia (es decir, más de 42km). La atleta aspiro en algún momento a correr las 100 millas, que es la distancia madre en el trail. Entrena seis veces por semana y tiene un día de descanso. Hay jornadas en las que cumple con un doble turno, ya que combina la planificación de running con actividad específica en el gimnasio.



Asegura además que le presta especial atención al entrenamiento invisible: descanso, alimentación, masajes y sesiones con una psicóloga deportiva forman también parte de la rutina. “Soy muy dedicada, muy meticulosa, le dedico prácticamente mi vida a esto porque me apasiona. Trato de respetar los descansos, y llevar una alimentación muy saludable. Pero para mi ya es un hábito y un estilo de vida, nada es sacrificio. Soy vegetariana hace muchos años y le presto mucha atención a los alimentos y nutrientes que le brindo a mi cuerpo. Mi alimentación se basa en frutas, verduras, cereales, legumbres y huevos”.

Con una trayectoria impecable, muchos podios, primeros puestos y un nombre que cada vez suena más fuerte en el ambiente, Daiana todavía tiene un sueño por cumplir: formar parte del seleccionado argentino que va a representar al país en el sudamericano que se realizará este año en la provincia de San Juan y, desde ese lugar, acceder a una plaza para vestir la blanca y celeste en el mundial de Tailandia. “Creo que no estoy lejos de alcanzar esa meta. Mi corazón me dice que lo lograré”.

