Sus padres se distrajeron con el celular y un niño resultó herido por un lobo en un zoológico

Un incidente en el Zoo America, de Pensilvania, Estados Unidos, terminó con un niño de 18 meses herido después de que su mano quedara atrapada en la mandíbula de un lobo. El hecho ocurrió el pasado sábado 4 de abril, cuando el pequeño se separó de sus padres que estaban distraídos con sus celulares y accedió a una zona restringida. Según los reportes de la policía del municipio de Derry, el niño gateó por debajo de una valla perimetral hasta alcanzar una barrera metálica que protegía el hábitat de los lobos grises. En ese momento, deslizó su mano a través de los barrotes y uno de los ejemplares la sujetó.

Testigos presenciales observaron la escena y intervinieron para alejar al menor de las fauces del animal. Las autoridades policiales señalaron que los padres, de 43 y 61 años, se encontraban sentados en un banco cercano mientras miraban sus dispositivos móviles. Solo levantaron la vista cuando el alboroto dentro del recinto les alertó sobre la situación. A raíz de este episodio, los progenitores enfrentan cargos por poner en riesgo el bienestar de un menor, según informaron medios locales.

Uno de los lobos mordió al niño en el brazo (Foto: CBS)

Desde Zoo America explicaron que el incidente no implicó un ataque. Un portavoz de la institución detalló que el contacto ocurrió de manera breve y respondió a un comportamiento natural de investigación. Según las autoridades del parque, “un lobo se acercó y entró en contacto con la mano del niño". “Este tipo de respuesta es consistente con el comportamiento animal natural y no fue una señal de agresión”, aclaró.

La organización agregó que los lobos exploran objetos desconocidos mediante bocados suaves, sin intención real de causar daño físico grave. El zoológico subrayó que sus instalaciones cuentan con múltiples capas de protección y cartelería informativa para garantizar la seguridad.

Hershey Entertainment and Resorts, empresa que gestiona el predio, emitió un comunicado oficial sobre el suceso. “Estamos al tanto de un incidente que involucró a un niño pequeño en Zoo America la mañana del sábado 4 de abril, y estamos aliviados de que las lesiones del niño fueran menores. Según nuestra revisión, un niño de 18 meses sin supervisión pudo gatear debajo de una cerca perimetral exterior, llegar al recinto metálico principal que rodea el hábitat de los lobos y meter su mano a través de esa cerca”, precisaron en el texto.

El niño no presentó lesiones de seriedad (Foto: CBS)

El zoológico alberga a tres ejemplares de lobo gris: un macho llamado Twister y dos hembras, Hazel y Freya. La administración del parque enfatiza que estos animales poseen una gran capacidad de desplazamiento, ya que pueden alcanzar velocidades de hasta 64 kilómetros por hora al perseguir presas.

Las normas del lugar exigen que los visitantes permanezcan dentro de las áreas designadas y supervisen a los niños en todo momento. A pesar de la gravedad potencial del evento, el menor solo sufrió heridas leves tras el contacto. El personal del parque mantiene sus protocolos de seguridad bajo revisión constante para evitar situaciones similares, aseguraron desde la compañía.