Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial un nuevo cambio en el Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de la designación de Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria dependiente de esa cartera. Asciende así en el organigrama desde la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria.

El nuevo secretario es médico por la Universidad Nacional de La Plata y posee una maestría en Administración de Servicios de Salud y otra en Economía de la Salud. En la reunión de mayo del Consejo Federal de Salud (Cofesa), fue Flores el encargado de pedirles a los ministros provinciales o sus representantes que designaran a un referente en el control alimentario.