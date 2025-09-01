Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad
El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial un nuevo cambio en el Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de la designación de Saúl Flores al frente de la Secretaría de Gestión Sanitaria dependiente de esa cartera. Asciende así en el organigrama desde la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria.
El nuevo secretario es médico por la Universidad Nacional de La Plata y posee una maestría en Administración de Servicios de Salud y otra en Economía de la Salud. En la reunión de mayo del Consejo Federal de Salud (Cofesa), fue Flores el encargado de pedirles a los ministros provinciales o sus representantes que designaran a un referente en el control alimentario.
Un nuevo fracaso del “violeta o nada” de Karina Milei, que reivindica al “dialoguista” Caputo en la interna del Gobierno
CORRIENTES.- “Si no se hubiesen peleado Gustavo y Colombi era un trámite”, se lamentaba un dirigente radical, cercano a Gustavo Valdés, cuando la tarde del domingo se esfumaba. A pesar de su pelea sin tregua con su antecesor, Ricardo Colombi, que le restó a su victoria al menos veinte puntos posibles, Valdés logró de todos modos cumplir su objetivo: el amplio triunfo de su hermano, Juan Pablo Valdés, y su elección como sucesor y nuevo gobernador de Corrientes, lo posiciona de mejor manera en el escenario nacional, dentro del flamante esquema de los gobernadores de Provincias Unidas.
El triunfo de Valdés representa la derrota-una más-en la estrategia de “violeta o nada” que, por orden de Karina Milei, puso en marcha el hoy cuestionado Eduardo “Lule” Menem para sus negociaciones con los posibles aliados provinciales. Y un triunfo pírrico para el asesor presidencial Santiago Caputo, que trabajó e insistía en lograr el acuerdo con Valdés, antes de su definitivo naufragio.
Más notas de Javier Milei
- 1
Cómo consultar con el DNI el padrón electoral de Corrientes 2025
- 2
Levantaron el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y de los dueños de la droguería Suizo Argentina
- 3
Sólido triunfo del oficialismo: Juan Pablo Valdés será el nuevo gobernador y los libertarios terminaron cuartos
- 4
Contratos e irregularidades bajo la lupa: el apellido Menem sobrevuela varias causas abiertas en la Justicia federal