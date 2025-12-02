Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

en vivo
Esteban Bullrich expresó su intención de presentarse como candidato a presidente en 2027. “Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos, esa es mi misión”, consideró el exsenador nacional, el lunes a la noche, entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+). Además, dio su opinión sobre la actualidad política a nivel nacional: “La Argentina no necesita héroes de bronce”.
