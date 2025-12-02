LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Esteban Bullrich: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”

Esteban Bullrich expresó su intención de presentarse como candidato a presidente en 2027. “Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos, esa es mi misión”, consideró el exsenador nacional, el lunes a la noche, entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+). Además, dio su opinión sobre la actualidad política a nivel nacional: “La Argentina no necesita héroes de bronce”.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Tapia: San Lorenzo, a la cabeza
    1

    Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Chiqui Tapia: San Lorenzo encabeza y se sumó Argentinos

  2. El bloque radical intenta mantenerse unido, pero hay riesgo de dispersión
    2

    El bloque radical intenta mantenerse unido en Diputados

  3. El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción
    3

    El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción

  4. La AFA gestionó un adelanto de $300 millones a San Lorenzo por derechos de TV a través de Sur Finanzas
    4

    La AFA gestionó un adelanto de $300 millones a San Lorenzo por derechos de televisación a través de la financiera ligada a Tapia

Cargando banners ...