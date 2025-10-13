Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Una “ayudita” a la banda de Javier Milei, motivo de controversias en el staff libertario
Una intensa e inolvidable –por varios motivos– hora le demandó a Javier Milei y su denominada “banda presidencial” consumar su actuación en el escenario del Movistar Arena, en una inusual forma de presentar el último libro presidencial, La construcción del milagro.
El show musical, de siete temas, mostró a una banda ajustada y a ritmo, siguiendo a un presidente que, con evidente fervor, interpretó la selección de canciones de rock nacional especialmente elegida, combinadas con una cumbia de Gilda, un tema del fallecido cantante español Nino Bravo y hasta unos compases de la canción hebrea tradicional Haba Naguila. “¿Suena la banda? ¡Parece que suena!”, celebró Milei, luego de interpretar el Rock del gato ante la multitud.
Tras el auxilio financiero, Javier Milei llega a Washington para afianzar la alianza en una reunión clave con Trump
WASHINGTON.- Luego del inédito auxilio financiero del Departamento del Tesoro norteamericano, que envalentonó al Gobierno en un momento crucial antes de las elecciones legislativas, Javier Milei llega en la noche del lunes a Washington para plasmar la que será la imagen más potente en la saga de su alineamiento total con Estados Unidos: el encuentro el martes con Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, que servirá para reforzar la alianza entre ambas administraciones y en el que, además, podría haber más anuncios estratégicos.
“Es otra Argentina”, se entusiasmó un alto funcionario cercano a Milei que está al tanto del pulido final de la agenda que mantendrán ambos presidentes y sus delegaciones el martes en el corazón del poder norteamericano. “La estamos trabajando y se terminará de cerrar el lunes. La expectativa es muy buena, el respaldo es inédito”, señaló a LA NACION.
ARCA crea un comité de integridad y ética pública
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) creó su comité de integridad y ética pública, aprobó su reglamento y fijó un plan de actualización normativa en materia de integridad dentro del organismo. La medida fue dispuesta por la Disposición 216/2025, publicada en el Boletín Oficial.
El reglamento aprobado define al órgano como consultivo y promotor de políticas de integridad, con funciones de asesoramiento al director ejecutivo; monitoreo de riesgos de integridad; sugerencias de actualización del Código de Ética institucional; intervención en denuncias con impacto institucional o riesgo reputacional; y tratamiento de potenciales conflictos de intereses.
El Gobierno dispuso la implementación de una nueva plataforma digital para la provisión de medicamentos de alto costo
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estableció el uso obligatorio de la plataforma Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (SIGMAC), que centralizará la administración, trazabilidad y control financiero de tratamientos de alto valor en todo el sistema de salud. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1800/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el superintendente Claudio Adrián Stivelman.
El sistema, que comenzó a operar el 1° de julio, apunta a transparentar y agilizar los procesos de solicitud, aprobación y provisión de medicamentos costosos. La plataforma integrará a las obras sociales, laboratorios y empresas logísticas.
Provincias Unidas festejó su “primer triunfo” en un pueblo cordobés de 2000 habitantes
CÓRDOBA.- Reducción es una localidad de unos 2000 habitantes en el departamento cordobés de Juárez Celman. Allí festejó Provincias Unidas su “primer triunfo electoral”. Pese a tratarse de pequeño poblado, la alianza lanzada a fines de julio por media docena de gobernadores no se privó de destacar que es “la primera ciudad del país en ser gobernada por Provincias Unidas, marcando un hito político que trasciende lo local y proyecta un mensaje federal: desde el interior, se empieza a construir otra Argentina”.
Gina Grazziano, candidata del frente Reducción Unido, fue elegida intendenta con el 83,74% de los votos, sucediendo a su padre, Jorge “Cacho” Grazziano, quien falleció meses atrás en un accidente aéreo. En segundo lugar quedó Juan José Miguel (Frente Grande), con el 11,6%, y tercero Humberto Paletti (Partido Solidario), con el 2,9%.
Un cierre de campaña en Washington y muchos deberes por delante
La Argentina convertida en un eterno parque de diversiones, llena de calesitas que dan vueltas sobre su eje, montañas rusas oxidadas, trenes fantasma y salones de espejos (retrovisores), no deja nunca de provocar súbitas emociones y de proveer pocas soluciones exitosas y duraderas. Pero siempre recrea la ilusión de que se está a un paso de encontrar la salida. Como ahora.
En ese escenario, Javier Milei y su equipo económico acaban de hacer lo posible por reinstalar en la agenda pública otra vez una expectativa esperanzadora, gracias a la ayuda de su guardavidas personal Donald Trump, justo cuando todos los veían al borde de la catástrofe.
El Gobierno intenta recomponer las alianzas con las provincias, pero aún persiste la desconfianza
Eran las cinco de la madrugada y un aire de cauto optimismo se respiraba en aquella tardía reunión del bloque libertario. Había finalizado en la Cámara de Diputados una sesión que presagiaba otra derrota por goleada del oficialismo, pero sobre el final recortó la diferencia tras recuperar el favor de un puñado de gobernadores y legisladores que supieron serle afines. Una postal que le demostró al Gobierno que su poder negociador no estaba perdido pese a haber roto lazos con casi todos sus aliados.
“Fue una sesión bisagra, pero hay que seguir trabajando en reconstruir el diálogo. Todavía persiste mucha desconfianza”, admiten en la bancada libertaria. Ya no resuena el tono revanchista de otras veces, aunque en la oposición dialoguista cunde cierto escepticismo. “Veremos cómo se comportan con el presupuesto 2026. Esa será la verdadera prueba de amor”, desafían.
Senado: chispazos internos en el kirchnerismo por la interpelación a Karina Milei y el proyecto de ludopatía
Los une la oposición a la administración libertaria de Javier Milei, pero las tablas de la ajetreada nave peronista de la Cámara alta crujen al ritmo del descontento de un sector de senadores que están cansados del alineamiento automático a las órdenes de Cristina Kirchner de la mayoría de los miembros de Unión por la Patria (UxP), bloque que preside José Mayans (Formosa).
Nadie habla de rebelión ni de fracturar la bancada. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y con la Casa Rosada cometiendo errores no forzados, no son tiempos de andar exponiendo divisiones, dicen los críticos que, además, se saben un sector minoritario del bloque de UxP después de tantos años de “colonización kirchnerista” de las bancadas legislativas.
Otro revés para el Gobierno: el fiscal federal también rechazó la reimpresión de las boletas que llevan la cara de Espert
El fiscal federal Ramiro González se pronunció en el mismo sentido que el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla y rechazó la reimpresión de 15 millones de boletas, a 14 días de la elección.
Lo había pedido La Libertad Avanza (LLA) tras aceptar la renuncia como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de José Luis Espert, tras el escándalo que generó su vínculo con Fred Machado, un acusado de lavar dinero para el narcotráfico en Estados Unidos.
