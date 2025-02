Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

00.45 | Horacio Rodríguez Larreta anunció que será candidato: criticó al Pro y a Jorge Macri

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que será candidato en estas elecciones. Publicó una extensa carta en redes sociales con la consigna “Vuelvo”, en la que criticó a la gestión de Jorge Macri y también al Pro, el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri, de quien supo ser su principal colaborador y a quien sucedió al frente de la Ciudad.

Larreta no aclaró si competirá para cargos locales (la elección se adelantará al mes de mayo) o para cargos nacionales. Este dato, no revelado en el texto, es significativo. Habrá que ver cómo impacta en los votos macristas y en los de La Libertad Avanza. En caso de que Larreta no se anote para una candidatura local, su hombre designado podría ser Emmanuel Ferrario, a quien este año se le termina el mandato.

LA NACION