Javier Milei y el escándalo de Alberto Fernández, en vivo

04.00 | Longobardi salió a defender a Diego Leuco y cruzó a Javier Milei

Marcelo Longobardi

Luego de los cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia el periodista Diego Leuco, quien este lunes recordó que su familia recibió amenazas por parte de Alberto Fernández durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Marcelo Longobardi respaldó a su colega y criticó la actitud del mandatario.

“Me interesó mucho lo que hoy pasó con ‘el cómplice’ Diego Leuco. El presidente Milei, cuando Diego Leuco contó todo esto, dijo ‘¿Esto lo contas ahora?’ y lo acusó de cómplice, como ayer acusó de cómplices a un conjunto de periodistas porque se le ocurrió a él”, dijo el conductor radial en un video que compartió en su canal oficial de YouTube.

En defensa del hijo de Alfredo Leuco, el comunicador consideró que “él tiene derecho a contar lo que se le ocurra cuando se le ocurra a él” y enfatizó en que “se le ocurrió ahora contarlo”. “¿Qué tiene eso de complicidad? ¿Dónde vivía Javier Milei cuando los Kirchner amenazaban a Alfredo Leuco? ¿En Júpiter? ¿No se enteró de la persecución que hubo? No solamente contra Alfredo”, cuestionó Longobardi.

03.35 | Trump elogió el ajuste de Milei en su charla con Elon Musk

Por Rafael Mathus Ruiz

Donald Trump elogió el ajuste y la gestión del presidente Javier Milei durante una conversación con Elon Musk en un “espacio” virtual en la red social X, reforzando la sintonía política entre el mandatario argentino y el candidato presidencial del Partido Republicano, que intenta retornar a la Casa Blanca. Tal como ha hecho antes, Trump ató a Milei a su agenda “Make America Great Again”, o MAGA.

Trump y Musk recorrieron varios temas durante una conversación abierta, suelta, sin un hilo conductor que se estiró por alrededor de dos horas. La lista de temas incluyó la inmigración, la salud, la economía, el atentado contra Trump, el paso al costado del presidente Joe Biden, su nueva rival, Kamala Harris, Ucrania y Vladimir Putin, y la amenaza de Corea del Norte, o las diferencias entre Estados Unidos y Europa, entre otros. Pero un tramo, breve, de poco más de un minuto, tuvo a Milei como protagonista central, o, tal como lo llamó Trump, “el nuevo jefe de un lugar llamado Argentina”.

03.25 | El empleo privado registrado desacelera su caída y el mercado laboral comienza a estabilizarse

Por Francisco Jueguen

El último informe del Indec sobre la construcción publicado la semana pasada reveló una sorpresa esperanzadora para el Gobierno, pero también para los argentinos, que ya comenzaban a hacer notar su preocupación en las encuestas de opinión. Esta noticia parece haber sido ratificada este lunes por otros datos, también oficiales.

La del jueves pasado no fue información sobre la actividad, sino particularmente del mercado laboral anudado a ese sector, el más golpeado –junto con la industria– desde que arrancó el ajuste de Milei. Según registró la dirección de Cuentas Nacionales del instituto en el Indicador de Coyuntura de la Actividad de la Construcción (ISAC), la misma mostró el primer crecimiento mensual de puestos de trabajo en los últimos ocho meses. El dato estuvo bien presente entre los funcionarios del Ministerio de Economía el viernes atentos a cualquier indicio de rebote de la actividad. Los puestos pasaron de los 377.252 en abril a 382.686 de mayo pasado. No se trató de un salto significativo, sobre todo porque todavía implica un número 18,1% menor al del mismo mes de 2023. Sin embargo, sería un indicio de cambio de tendencia.

03.15 | El Gobierno modificó los requisitos para nombrar autoridades de Gendarmería y Prefectura

A través del decreto 724/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó los requisitos que deben cumplir las máximas autoridades de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional. Con los cambios, ya no será necesario que los altos mandos hayan tenido relación previo con la Armada y con el Ejército respectivamente.

De acuerdo a la Ley de Ministerios y sus modificatorias y en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y sus modificaciones, ambas fuerzas “dependen orgánicamente del Ministerio de Seguridad”, que actualmente lidera Patricia Bullrich. En tanto, entre los considerandos de la nueva normativa mencionan que, “no obstante esa dependencia orgánica, los textos de las Leyes Nros. 19.349, de Gendarmería Nacional y sus modificaciones y 18.398, Ley General de la Prefectura Naval Argentina y sus modificaciones, mantienen como requisito para el nombramiento de sus autoridades superiores la pertenencia al escalafón de las dos fuerzas armadas, que están bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

03.00 | Alberto Fernández vs. Fabiola Yañez: golpes, extorsiones y venganzas

Por Carlos Pagni

Alberto Fernández y Fabiola Yañez Ricardo Ceppi - Getty Images South America

La política, como todos sabemos, está sometida a una tormenta, por la exhumación de informaciones y pormenores de la vida ya no privada, sino secreta, de Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Revelaciones que salen a la luz y van generando círculos concéntricos de crisis. El expresidente había prometido en el primer momento de este escándalo no hablar ante la prensa. Lo hizo el viernes. Este lunes por la noche se publicó una entrevista realizada por Mar Centenera y Martín Sivak en El País que, para los lectores del diario español, incluye las referencias y declaraciones que había hecho previamente Fabiola Yañez en diálogo con Infobae el sábado pasado. En la charla entre el ex titular del PJ y El País, no se aportan demasiados datos nuevos. Él dice cosas que ya presumíamos que las iba a decir por todos los trascendidos off the record que salieron de su entorno en los últimos días. Pero hay dos curiosidades. Primero, dice no recordar en qué contexto fue aquel intercambio feroz que refiere su exmujer, donde hubo golpes. Niega los golpes, pero no la conversación. Lleva a pensar que había muchas conversaciones de ese tipo como para que las confunda. Lo otro, todavía más llamativo, es que Fernández diga que no puede reconstruir esas conversaciones porque desaparecieron, como por arte de magia, los chats que tenía con su ex mujer en el celular que le secuestró la Justicia. Alega: “Los del 2021 y 2022 no están más. Desaparecieron y, por lo tanto, no puedo reconstruir lo que pasó”. Es extraño que no lo sepa, salvo que alguien, tal vez él, los haya borrado.

02.20 | Alberto Fernández, al diario El País de España: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”

A una semana de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra Alberto Fernández, se conoció la entrevista que el expresidente le concedió al diario El País de España donde dio su versión del caso. En sus declaraciones, negó las acusaciones y aseguró que a su expareja “la obligaron a denunciar”. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”, aseguró.

En el texto que publicó el medio español hace una reconstrucción de la nota que la ex primera dama dio el fin de semana. Muchas de las respuestas del extitular del Ejecutivo giran en torno a eso. En esa línea, en medio de su cada vez más complicada situación, Fernández sostiene que no le “tiene que contar a los diarios” lo sucedido, sino que las explicaciones las dará ante la Justicia.

Tras la publicación de una serie de fotografías y chats y en los que Yañez le recrimina por golpearla en reiteradas oportunidades, el exjefe de Estado admitió que los cuatro años de convivencia en la quinta de Olivos estuvieron marcados por muchas peleas y discusiones, pero en la charla que tuvo con los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera - en su departamento en Puerto Madero- dijo no recordar esa conversación en particular.

