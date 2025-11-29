La tensión detrás del comunicado por el acto antivacunas: las acusaciones cruzadas entre la Provincia y Nación

Un nuevo capítulo sobre las tensiones entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional apareció este sábado tras la publicación de un comunicado conjunto con la firma de casi todos los ministerios de Salud del país. El texto surgió tras el revuelo que se generó por una jornada antivacunas del pasado jueves en un anexo del Congreso, y tuvo la firma de todas las carteras, salvo por Buenos Aires y Formosa.

Durante esta tarde, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reclamó en la red social X que fue excluido por el Gobierno Nacional de la iniciativa, y apuntó duramente contra sus políticas. “Nos marginaron”, reclamó a través de sus redes sociales. Sin embargo, desde Nación aseguran que PBA fue incluido en el diálogo entre ministros, pero que no brindaron respuestas.

En Provincia, en tanto, sostienen que se trató de un acto deliberado e intencional. El episodio suma rispideces a la preexistente falta de comunicación entre el distrito liderado por Axel Kicillof y la gestión libertaria.

Según pudo saber LA NACION, los intercambios comenzaron el viernes por la noche, cerca de las 23, a través del grupo de Whatsapp de integrantes del Consejo Federal de Salud (Cofesa), integrado por los ministros de salud de todas las provincias del país. La iniciativa fue impulsada principalmente por los funcionarios de La Pampa, Santa Fe y San Luis, y la adhesión fue rápida: 16 ministros habían confirmado su respaldo en los minutos siguientes.

Las charlas continuaron hasta el mediodía de este sábado. Desde el Ministerio de Salud de Nación le aseguraron a LA NACION que Kreplak había leído los mensajes del grupo, pero que no omitió opinión, aun mientras los intercambios sobre el comunicado continuaban. Algunos, como la Ciudad de Buenos Aires, esperaron a la confección del texto para sumarse. Salta y Santiago del Estero adhirieron a último momento.

Así fue como a las 12.35 el ministro nacional Mario Lugones compartió el comunicado en redes sociales que, aunque no refería explícitamente al acto del jueves, respaldaba el Calendario Nacional de Vacunación. Tuvo el reposteo casi inmediato del presidente Javier Milei.

Sugestivamente, las provincias que quedaron al margen son aquellas cuyos gobernadores, Kicillof y Gildo Insfrán, no tienen una relación fluida con la gestión libertaria. “La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias. Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”, escribió Kreplak en sus redes sociales.

Días atrás, al mismo tiempo que se realizaba la jornada antivacunas que despertó la polémica, Kreplak asistió a la reunión conjunta entre las comisiones de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados para defender la vacunación como una de las políticas sanitarias más exitosas gracias al Calendario Nacional de Vacunación y las altas coberturas alcanzadas en las últimas décadas.

Desde el Ministerio de Salud de Nación desmienten que haya habido una marginación. Incluso aseguran que hubo insistencia de varios ministros de sacar el comunicado a primeras horas de la mañana, pero que desde Nación estiraron el cierre hasta las 12. “No quisieron participar y ahora hablan de exclusión. De manual”, señalaron fuentes de la cartera.

La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias.



Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción. pic.twitter.com/u3TX0jpPUI — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 29, 2025

En tanto, fuentes cercanas al ministerio bonaerense señalaron que aunque hubo un intercambio entre algunos ministros durante la noche del viernes con la intención de realizar un comunicado nacional, la decisión de hacerlo unánime y publicarlo se tomó hoy a las 8. Sin embargo, en PBA sostienen que no vieron los mensajes hasta esta mañana. “Una postura de algo tan importante no se puede resolver por Whatsapp, de noche y omitiendo a la provincia más importante del país”, expresaron.

En Provincia remarcaron que fue un acto deliberado de parte de Nación, a pesar de que se trató de un intercambio de ministros provinciales. Además, refuerzan su postura a favor de la vacunación.