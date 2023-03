La sequía y la ola de calor: el cóctel que causó la plaga de los trips

Carlos Boschi, ingeniero agrónomo y profesor adjunto de la facultad de Agronomía (UBA), nos cuenta cuáles fueron los factores que atrajeron a los insectos que llegaron a zonas residenciales y urbanas, así como también la manera casera de frenarlos

Estos insectos tisanópertos, conocidos como trips (Thysanoptera), crecen en el campo, donde son conocidos hace ya mucho tiempo. Son amantes del calor. Por eso, a causa de las altas temperaturas sostenidas por muchos días y a la sequía que agobia al sector agropecuario, estos bichos se propagaron y llegaron a zonas residenciales tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

La ola de calor del verano 2023 llegó a un récord histórico en que la temperatura máxima por 12 días consecutivos fue de 32,2 °C; la última vez que ocurrió esto fue hace 117 años. Sin embargo, existen varios factores que, combinados, causaron la reproducción del insecto.

Boschi expone los principales factores que causaron la plaga: “La gran sequía eliminó a muchos depredadores de estos insectos, que no tienen la misma facilidad de propagación que los trips. Entonces, estas fueron una de las razones por las que se multiplicaron rápidamente. La sequía prepara el ambiente perfecto para estos insectos, ya que cuando hay mucha humedad les cuesta multiplicarse. Al igual que los ácaros y las arañuelas”.

La velocidad en la que se reproducen es asombrosa: “En este grupo de insectos hay un macho por cada 300 hembras aproximadamente, y cada hembra pone 300 huevos. Lo que agrava la situación es que la hembra es capaz de poner huevos sin que sea fecundada por el macho. Esto se llama partenocarpia”, explica el ingeniero agrónomo. A la vez, hace hincapié en la humedad ambiente que, cuando es baja, es propicia para la rápidez en propagarse.

Una lona de color amarillo al lado del cultivo que se usa para atraer a los trips. Archivo Revista Jardin

El ingeniero y profesor de la facultad de agronomía explica que la característica principal de su anatomía es la cavidad bucal y la manera de comer, a esto se lo llama raedor: raspan los tejidos vegetales y así absorben el jugo de las plantas, a diferencia del aparato bucal del mosquito que es picador y el de las hormigas que es masticador.

La consecuencia principal que tiene el trips sobre la flora es que provoca el deterioro, haciendo huecos en sus hojas y volviendo esa zona de un color plateado o marrón grisáceo. Boschi deja en claro: “Son muy pequeños y agarran a una sola célula, la raspan con una especie de tenaza y le succionan los jugos. O sea, el daño es diminuto. Existen trips que atacan a las plantas desde hace cientos de años y son un problema para la agricultura”.

Si bien son insectos que dañan a la flora, el experto consultado admite que puede causar micro lesiones en la piel, y que genera picazón en aquellas personas alérgicas. “Mis colegas que trabajan en los laboratorios confirmaron que no transmiten ninguna enfermedad o patología. Aunque también dijeron que no se sabe mucho del insecto porque esta es la primera vez en muchos décadas que apareció, así que mucho no sabemos”, menciona Boschi.

A la vez, advirtió que “si se te mete en el ojo o en el oído no sabría decir lo que llegaría a pasar, ya que las membranas de esas partes del cuerpo son muy delgadas. Por ahora no existe suficiente información científica al respecto, pero esto no quiere decir que no pase nada”.

¿Cuál es la forma casera de combatirlos?

La forma de encontrar pareja con el sexo opuesto que tienen los trips es mediante la atracción de colores: amarillo y celeste. También, estas tonalidades los captan en la naturaleza. Por este motivo, muchos de estos insectos se vieron en los fondos celestes de las piscinas.

Recipientes cubiertos con aceite lubricante para que queden pegados los trips al acercarse. Archivo Revista Jardin

Carlos Boschi nos comparte una estrategia para frenar el crecimiento acelerado: “Una buena forma es cubrir bidones de lavandina o plásticos que uno tenga con aceite que se utiliza para lubricar las puerta y, luego de media hora, estos recipientes van a estar llenos de trips, ya que al ser atraídos por las tonalidades celeste y amarillo quedan pegados inmediatamente por la grasa del aceite”.