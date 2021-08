Membrillo o batata. Cuál es la pastrafola preferida por los argentinos

Opiniones calificadas

Pero más allá de la demanda, veamos qué opinan panaderos, pasteleros y cocineros, y cómo argumentan sus preferencias. “La pastafrola más vendida por lo general es la de membrillo, pero a mí personalmente me gusta la de batata –afirma el panadero Juan Manuel Herrera, conductor en El Gourmet de “El pan nuestro de cada día”–. Me parece más dulce, me gusta más”.

Pastafrola de la panadería La Valiente, en San Isidro

“A mí me gusta más el dulce de batata, pero en el queso y dulce, porque la batata es más suave –opina el chef Christian Petersen, que este año abrió la panadería La Valiente (@lavalientepan)–. En la pastafrola es todo lo contrario; con la dulzura de la masa, si le ponés batata queda muy dulce. Pero si le ponés membrillo le da un poco más de frescura y contrasta muy bien.”

Osvaldo Gross, reconocido pastelero, opina de forma parecida. Se inclina por la de membrillo con el siguiente argumento: “Creo que contrasta mejor la acidez de la fruta con la manteca de la masa”.

“¡La clásica y original es membrillo! Tiene más profundidad de sabor y acidez el dulce”, coincide la cocinera y maestra de cocineros Dolli Irigoyen, aunque reconoce que “sobre gustos no hay nada escrito”. Aunque algo escrito hay. En la página 606 de la Edición Definitiva de la biblia de la gastronomía argentina –El libro de Doña Petrona– hay dos recetas de pastafrola y las dos llevan membrillo.

Pastafrola en plena elaboración silvana colombo

Un poco de historia

De sus orígenes, Juan Manuel Herrera recuerda que “la base es italiana y la traen a la Argentina los inmigrantes. A partir de ahí nace la pastafrola típica como nosotros la conocemos”. Con dulce de membrillo, o de batata. Osvaldo Gross, por su parte, precisa: “Pasta frola significa masa frola, que es la masa clásica italiana de las tartas dulces, que a diferencia de las francesas tienen levadura y es un poco más rústica”

“Con esta frola se hacen todas las crostatas [tartas] de Italia, que no llevan membrillo –agrega Gross–. El membrillo es un producto muy raro en el mundo. Me imagino que con la llegada de los panaderos italianos en 1910, 1920, empezaron a hacer estas primeras crostatas con el dulce de la zona, y habrán elegido el membrillo porque era el más barato. El de batata es más moderno”.

