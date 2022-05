Metaverso. Recitales, reuniones y compras virtuales: ¿cómo entrar a este universo tridimensional?

“Todos los días ingreso a Decentraland desde mi computadora. En este espacio virtual y tridimensional interactúo con gente de todo el mundo, voy a recitales, e incluso ahí estoy desarrollando un juego de mini golf. También converso con otras personas vía chat y mensajes de audio ya que soy parte de varias comunidades, y utilizo este lugar como una especie de red social”, dice Gabriel, de 36 años, y acota que allí es conocido como Eibriel. Al igual que el resto de las personas, aparece representado en formato de avatar que, en su caso, tiene cuerpo de hombre y cabeza de gato.

Decentraland cuenta con más de 500.000 usuarios. Junto con otros videojuegos como Minecraft, Fortnite y Roblox, entre otros, son la punta del iceberg de plataformas que están surgiendo y evolucionando para dar origen a lo que será un nuevo hito en la historia de Internet: el metaverso. ¿Qué significa concretamente? Por empezar, podemos definirlo como un espacio virtual en 3D donde se pueden vivir experiencias que combinan Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV). La idea es que el usuario se convierta en un avatar dentro de ese contexto virtual que simula ser el mundo real utilizando dispositivos como guantes con sensores, cascos RV y gafas inteligentes, entre otros dispositivos.

Por ahora, el metaverso está en sus albores, y es un concepto que recién está empezando a construirse, aunque se estima que será de uso popular y cotidiano en unos 10 a 15 años. En concreto, ya es posible experimentar algunas vivencias que pueden ser consideradas como su antesala, gracias al hiperrealismo de los avatares y los escenarios tridimensionales en los que éstos se mueven. Por supuesto, se trata de un recorrido evolutivo, que tiene en el primer eslabón de la cadena al juego Second Life, muy popular en los años 2000.

El caso RV es, junto con las gafas inteligentes y los guantes táctiles, un imprescindible para entrar al metaverso shutterstock - Shutterstock

“En verdad, no estamos hablando de la revolución de internet ni de un juego. Tampoco son las redes sociales: se trata en todo caso del ‘reinicio de internet’, porque Metaverso es todo lo anterior, junto y mezclado”, sostiene Evandro Reis, VP of Technology and Business Development en Globant, y agrega que “se trata de algo que marcará una revolución socioeconómica y tecnológica”.

Cómo participar hoy

Por lo pronto, los juegos de rol son lo más cercano a los metaversos. Cualquier persona con un dispositivo con conexión a internet puede incursionar en ciertas plataformas inmersivas y tridimensionales. En cualquier caso, se accede desde la web o mediante la aplicación móvil para iOS y Android. El registro se realiza en segundos, no tiene costo y, como primer paso, hay que elegir un nombre de usuario y personalizar el avatar con prendas, accesorios y afines para vivir distintas experiencias como ir a recitales, probarse ropa y hacer las compras sin moverse del sillón. “Yo he comprado indumentaria, pero trato de que mi avatar vista siempre lo mismo para que mis amigos virtuales me reconozcan rápidamente”, dice Eibriel. Para ingresar a Decentraland, hay que ser mayor de 18 años. Si bien la edad y el género son dos cosas que no quedan expuestas en los avatares, él calcula que el promedio de edad ronda los 30 años. Estudios recientes mencionan, también, que más del 60% de los gamers consideran que personalizar sus personajes o avatars es para ellos una forma de expresarse. Como potencial de negocio, la consultora Gartner señala que para 2026 el 25% de la población pasará al menos una hora al día en el metaverso.

¿Qué podemos hacer en este universo virtual? Trabajar, comprar y entretenerse son básicamente tres de los ejes principales. Susana “Tuli” Cipriota, es líder de Alianzas de Productos para Latinoamérica de Meta (antes Facebook), una de las firmas que está muy enfocada en el metaverso. “Con mi equipo de trabajo no usamos soluciones de videoconferencia tradicionales, sino que nos reunimos en un espacio virtual llamado Horizon Worlds, que ofrece una experiencia muy superior porque nuestros avatares pueden mirarse a los ojos y gesticular, y esto nos da la sensación de estar compartiendo el mismo espacio”, describe. Para participar, ella utiliza el visor de realidad virtual Meta Quest.

Susana Cipriota se junta con su equipo de trabajo en un espacio virtual llamado Horizon Worlds captura

Los expertos vaticinan que en el futuro, existirán plataformas que utilizarán las empresas con distintos objetivos, más allá de establecer escenarios de trabajo virtuales. Por ejemplo, las compañías relacionadas con los recursos naturales, como las mineras o las petroleras, tendrán la posibilidad de estructurar visitas virtuales a sus operaciones con un nivel de detalle equivalente al de estar allí en vivo y en directo. En tanto que las fábricas podrán capacitar a sus empleados para que gestionen con precisión y de forma remota equipos pesados o maquinaria peligrosa.

En el ámbito de las compras, se espera que en vez de deslizarnos por un website y hacer clic en los productos que queremos cargar en el carrito, podamos pasear por góndolas y vidrieras virtuales para acceder a los ítems como si estuviésemos allí porque nuestro avatar tomará con su mano los paquetes de alimentos virtuales y los colocarán en el changuito. Además, tal como comentó Eibriel, la interacción con los amigos virtuales será mucho más rica comparado a lo que sucede hoy en Facebook, Twitter y las otras plataformas.

Cipriota indica que los casos de uso serán ilimitados: “En educación, por ejemplo, ya es posible viajar en el tiempo para que los alumnos caminen por un metaverso prehistórico para ver cómo vivían los animales en ese entonces. De la misma manera, un profesor desde su casa podrá dar clases para universidades en todo el mundo, ya que las aulas serán virtuales y los alumnos compartirán ese espacio con sus avatares. De la misma manera, todo lo que tiene que ver con entretenimientos y deportes tienen gran potencial, ya que, por ejemplo, podremos jugar al básquet en casa con nuestros amigos sin importar dónde vivan”, ilustra.

Otras experiencias virtuales

Por supuesto, hoy son varias las plataformas que ofrecen experiencias virtuales tridimensionales. Zepeto, por ejemplo, es de origen asiático y allí los usuarios de todo el mundo bailan y se encuentran con amigos, entre otras actividades. Su diseño es muy similar a TikTok. Otra opción más popular en Occidente es The Sandbox.

“La experiencia de ver un concierto en una plataforma inmersiva no es comparable con hacerlo en YouTube porque, si bien en ambos casos estoy en mi casa, y accediendo desde mi computadora, en Decentraland mi avatar está parado al lado de los de mis amigos y tenemos una experiencia social, siento que estoy compartiendo una actividad con otras personas, algo que no me sucede cuando el consumo es a través de mas de streaming”, aclara Eibriel.

Hace algunas semanas, la argentina Nicki Nicole fue la primera artista latinoamericana en participar en el evento de moda Fashion Week en Decentraland, y en ese contexto lanzó su colección exclusiva de wearable NFTs, que son prendas para personalizar el avatar de los usuarios. En este sentido, cabe recordar que un NFT o token no fungible es un certificado digital de autenticidad que se asocia a un único archivo digital, ya sea una foto, un audio, una canción, un video o cualquier otro activo. Del evento participaron marcas como Dolce&Gabbana, Paco Rabane, Elie Saab, Etro y Chufy, y los NFT de la artista se comercializaron por unos 8 dólares cada uno. La firma detrás de estos activos digitales es la argentina Enigma.art, un emprendimiento que ya presentó colecciones de NFTs de grupos musicales como Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Duki, Soda Stereo y Bizarrap.

Dolce&Gabbana participó de la Fasion Week en Decentraland captura

“La personalización de avatares en 3D es una nueva forma para que los artistas creen marcas virtuales. Así es como se conectan e interactúan con sus fans”, cuenta a la nacion Facundo Migoya, cofundador de Enigma.art. “A los músicos este mundo virtual les parece algo muy curioso, y están interesados porque se trata de una nueva manera de expresarse, relacionarse y vivir su carrera. De hecho, en un recital en el metaverso pueden asistir personas de todo el mundo”, agrega.

Justin Bieber fue el primer artista en dar un recital en este formato captura

Por otro lado, marcas de industrias tradicionales están incursionando en las plataformas tridimensionales: “Metaverso es para nosotros un nuevo canal de relacionamiento con un cliente 100% digital”, explica Silvia Tenazinha, gerenta principal de Banca Comercial de Santander Argentina. Este banco ya incursionó en España junto con el BBVA en una iniciativa para comercializar viviendas en Decentraland. Para los dos bancos españoles es la primera experiencia directa con los NFTs, ya que las propiedades se comercializan como tokens no fungibles. “En Santander Argentina tenemos planes concretos de generar una comunidad de educación financiera descentralizada que, a través de avatares, ofrezca la oportunidad de compartir y aprender en forma colaborativa”, comenta Tenazinha, mientras que desde Telefónica anticipan que ahora mismo están trabajando en una estrategia global, viendo sobre qué plataformas van a avanzar.

También hay emprendimientos que surgen en simultáneo en el mundo real y virtual. Por caso, se acaba de inaugurar en Puerto Madero un bar llamado CrypStation que, a las formas de pago tradicional, agrega la opción de pagar con más de 10 criptomonedas. Este café también estará presente en breve en el entorno virtual XaveWorld. “De esta manera, las personas de todo el mundo que hablen español van a poder participar con sus avatares en las charlas y recibir asesoramiento”, comenta Mauro Liberman, uno de sus cofundadores.

Todo indica que se multiplicarán las plataformas virtuales: a nivel mundial se lanzará a fines de año Metamall, que es un centro de compras virtual que combina lo que se ve en un website de ecommerce con una mejor experiencia visual al momento de hacer las compras. Allí, una persona o marca puede comprar o alquilar un espacio. Inicialmente, tendrá 20 marcas que incluyen desde grandes tiendas hasta compañías de cosméticos.

En tanto, varias cadenas de modas han puesto su pie en este mundo digital. Una de las primeras es Forever 21, que abrió las puertas de una flagship store oficial dentro de la plataforma Roblox junto con marcas multinacionales como Vans, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Nike. Esta última acaba de inaugurar Nikeland dentro de Roblox. Se trata de un mundo virtual enfocado en el deporte en el cual los avatares pueden vestir productos de la marca y participar en eventos deportivos gratuitos así como en competencias.

Nike acaba de inaugurar su tienda Nikeland en Roblox captura

A nivel local también comenzó a verse esta tendencia. Hace unos días la compañía Go2Future presentó Metaverse Mall. “Es una plataforma digital inmersiva donde el consumidor puede interactuar con las marcas o con un representante comercial de cada una de las tiendas, una especie de shopping virtual”, describe Eduardo Koglot, CEO de la compañía. Por ahora está abierto en horario limitado y solo se pueden adquirir motos, pero el ejecutivo confía en que con el tiempo se sumarán productos y empresas.

Gigantes tecnológicos como Meta, Epic Games (creador de Fortnite) y Roblox están realizando inversiones para lanzar sus metaversos, pero para que estos mundos virtuales sean populares, hay dispositivos que deben estar al alcance de los usuarios, como gafas de RV y RA, mouse especiales, guantes táctiles, gráficos de computadoras y smartphones, entre otros. Microsoft es otra de las compañías que anunció sus planes de avanzar en este sentido, aunque no quisieron hacer declaraciones. “En definitiva, habrá muchos metaversos, y la idea es que todos se interconecten entre sí, de forma que los usuarios no deban salir de uno y loguearse en otro, sino que puedan desplazarse entre ellos”, concluye Cipriota.