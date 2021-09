N°1 del ranking mundial. La mejor bodega del mundo está en Mendoza

Por tercer año consecutivo, la bodega mendocina Zuccardi Valle de Uco fue elegida Mejor Bodega del Mundo 2021 en el ranking The World´s Best Vineyards, un certamen similar al The World´s 50 Best Restaurante, que premia a establecimientos vitivinícolas que puedan ser visitados por los turistas. De las 100 bodegas destacadas en el ranking, ocho son argentinas, entre las que se destacan Catena Zapata en el puesto N°7, Bodega Trapiche en el N°18 y El Enemigo en el N°24.

Restaurante de la bodega Zuccardi Valle de Uco

“Es un gran honor haber recibido este premio por tercera vez consecutiva; hacemos nuestro mejor esfuerzo para honrarlo”, comentó Julia Zuccardi, a cargo del área de Turismo y Hospitalidad de la Bodega. “Tenemos un hermoso país, un escenario extraordinario y un gran equipo trabajando con nosotros. Estamos muy comprometidos en lograr que nuestros visitantes vivan la mejor experiencia cuando vienen a Argentina, cuando conocen Mendoza y cuando llegan a Zuccardi Valle de Uco”, agregó.

Julia Zuccardi, responsable de hospitalidad de la bodega Maira García

La ceremonia de premiación se realizó en Alemania. En esta ocasión fueron 1500 las bodegas postuladas, las que fueron evaluadas en función de sus vinos, gastronomía, recorrido, accesibilidad, ambiente, atención del personal, paisaje y reputación, por un jurado integrado por unos 600 expertos en vinos, sommeliers y corresponsales de viajes de todo el mundo. Para ser representativa, el globo se divide en 22 regiones geográficas, cada una encabezada por un director principal (Academy Chair) que debe reclutar a 36 votantes de su región específica.

Catena Zapata,, en el puesto N°7 del ranking

El ranking de los 50 mejores viñedos/bodegas es: