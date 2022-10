Oportunidad inesperada: un despido le permitió hacer el click y trabajar en lo que le apasiona

Nico Maggi desarrolló un método fitness online para entrenar y tener hábitos saludables sin la presencia de un entrenador y hoy es contratado por miles

“En ese momento me sentía perdido, no quería volver a trabajar en sistemas porque no era para mí y no soportaba estar en una oficina”, dice Nico Maggi, emprendedor e influencer del fitness con 100 mil seguidores en Instagram y más de 840 mil likes en TikTok.

Su historia es poco común y consta de una gran valentía. En la actualidad tiene 31 años, pero cuando esta aventura comenzó, Maggi era un joven de tan solo 26.

Tenía todo lo que podía pedir, pero no era feliz, no hacía algo que lo apasionara. Contaba con un buen empleo en una reconocida consultora tecnológica y paralelamente estudiaba en la universidad. En 2015, lo despidieron y lo conocido desapareció de la noche a la mañana. En lugar de lamentarse, tomó esa situación como una oportunidad para encontrar su verdadero camino.

“Al principio tuve muchas personas en contra, especialmente mi papá que también trabajaba en sistemas y me consiguió algunas propuestas para que siguiera trabajando en el mismo rubro, pero en el fondo, yo no los quería”, relata Maggi. En plena crisis sobre cuál sería su futuro se dio cuenta de que algo que le traía satisfacción era hacer ejercicio. “Me di cuenta de que era algo que me fascinaba. Entrenar siempre fue una prioridad para mi: incluso cuando iba a la oficina, tenía un gimnasio enfrente y usaba la hora del almuerzo para hacer ejercicio”, relata.

Un camino cuesta arriba

No fue todo tan simple, hubo momentos de angustia, incertidumbre y arrepentimiento. Maggi tenía claro que su camino iba por el lado del entrenamiento pero no sabía cómo empezar. Su primer paso después de ser despedido fue asociarse con su hermana y crear un emprendimiento de ropa deportiva.

“Lanzamos la marca pero no nos funcionó. De todas maneras, fue clave porque me contacté con mucha gente del ambiente fitness ya que con el emprendimiento era yo quien se comunicaba con influencers para que promocionaran la ropa”, añade. Fue en una de esas conversaciones que una entrenadora le dijo que su perfil era ideal para los grupos de entrenamiento y le ofreció sumarse al equipo.

Evaluar esa nueva propuesta no le costó demasiado: tenía dos cosas que para él eran fundamentales: no estar sentado en una oficina y entrenar. Fue así como encontró su pasión con sus primeros pasos como “personal trainer. “A veces empezaba con un cliente a las 9 de la mañana y seguía de largo hasta la noche, dormía siestas en el auto porque sabía que si cumplía con eso iba a llegar a lo que verdaderamente quería”, cuenta Maggi. A la par de su éxito como entrenador -llegó a tener hasta 12 clientes por día- comenzó a darle importancia a las redes sociales donde mostraba sus entrenamientos y daba consejos para hacer ejercicio.

“Me fui haciendo conocido en redes y cada vez más gente me pedía para entrenar. Decidí arriesgarme una vez más y le pagué a una diseñadora para que me arme las gráficas y me dediqué a armar planes personalizados para mis clientes”, relata. De esta manera empezó con un nuevo método de entrenamiento 100% online, que se puede hacer a distancia.

Creó una comunidad en Facebook para que sus alumnos se incentiven y no se desanimen. “La gente que se suma, aunque sea por algunos meses, logra resultados increíbles y quedan contentos. Lo que más les cuesta es engancharse al principio. Por eso, el sentido de comunidad que se arma es fundamental para que no se vengan abajo”, asegura Maggi.

El método

¿En qué consiste la propuesta de entrenamiento de Maggi? El interesado en ejercitarse, tener más músculos o cumplir ciertos objetivos “fit” se contacta por redes sociales; se le crea un plan personalizado -luego de llenar un cuestionario extenso de medidas, gustos, lesiones, historial de salud- que se le entregará por medio de la aplicación. Al nuevo integrante de la comunidad se le otorga un plan de recetas alimenticias junto al de entrenamiento y a medida que pasa el tiempo se lo va ajustando para que los resultados sean más efectivos.

Para quienes recién inician en el mundo fitness cada ejercicio cuenta con videos explicativos. Luego depende de cada persona comprometerse para seguir el plan aunque en la aplicación hay una opción de contacto para consultar y hablar con los profesionales.

El antes y el después

“Lo que hago está medio mal visto, al ser entrenador te toman como que tenés un techo que te limite. No haberle hecho caso a todos los que me decían que estaba loco por dejar mi trabajo en sistemas me sirvió mucho. Parte de mi motivación surgió de querer demostrarles que estaban errados . Para arriesgarme, también fue esencial que mi familia me acompañara”, reconoce Nico Maggi.

Para él, la clave del éxito fue no darse por vencido pese a tantos obstáculos. También animarse a potenciar su presencia en las redes y mostrar credibilidad; sin duda dos factores que sumaron.

Cuando compara su vida con la de hace cinco años, asegura: “Pude descubrir lo que era emprender, me cambió mucho la cabeza, aprendí lo bueno que es trabajar por mi cuenta. Hoy soy feliz, disfruto cada minuto, antes me levantaba y odiaba mi rutina”, concluye.

Los consejos de Nico Maggi para emprendedores:

“Buscar en qué sos bueno y enfocarte en buscar la excelencia”

“Hacerlo por el disfrute y no por el dinero. Después, eso da sus frutos”

“Cuando te das cuenta que funciona, lanzarse con todo”

“Romper con el patrón del trabajo de oficina de todos los días”

“Si no hacés algo por miedo a fallar, ya perdiste, hay que darlo todo”

“La clave de emprender es no quedarte quieto, no estancarte y ser ambicioso”

