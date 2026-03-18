El osado look de Aryna Sabalenka en la previa a su debut en el Miami Open: “Tigresa”
La tenista número uno del mundo deslumbró con su outfit en la noche estadounidense; la compañía de su novio Georgios Frangulis y otras celebridades
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La tenista Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, ya está en Miami para disputar el Masters de Miami. El debut de la bielorrusa será recién este jueves, aún con su rival a confirmar. En el mientras tanto, disfrutó de su estadía en la ciudad costera de Estados Unidos junto a su flamante prometido, Georgios Frangulis.
“El único outfit posible en mi primera noche de vuelta en Miami”, escribió Aryna en su cuenta de Instagram junto a un álbum de fotos de su look atigrado.
Entre esas fotos aparece su novio Georgios Frangulis y otros amigos. A su vez, la tenista no dejó pasar la oportunidad y también subió un video junto a un relato de fondo que dice: “El tigre, un símbolo icónico de la naturaleza salvaje y un depredador al que tememos y admiramos”. A su vez, acotó: “Creo que este abrigo fue hecho para mí”.
Las mejores fotos de Aryna Sabalenka con el look atigrado en Miami
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