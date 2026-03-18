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El osado look de Aryna Sabalenka en la previa a su debut en el Miami Open: “Tigresa”

La tenista número uno del mundo deslumbró con su outfit en la noche estadounidense; la compañía de su novio Georgios Frangulis y otras celebridades

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Aryna Sabalenka deslumbró con su look en la noche en Miami
Aryna Sabalenka deslumbró con su look en la noche en Miami

La tenista Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, ya está en Miami para disputar el Masters de Miami. El debut de la bielorrusa será recién este jueves, aún con su rival a confirmar. En el mientras tanto, disfrutó de su estadía en la ciudad costera de Estados Unidos junto a su flamante prometido, Georgios Frangulis.

“El único outfit posible en mi primera noche de vuelta en Miami”, escribió Aryna en su cuenta de Instagram junto a un álbum de fotos de su look atigrado.

El posteo de Aryna Sabalenka donde compartió su outfit atigrado previo al debut en el Miami Open
El posteo de Aryna Sabalenka donde compartió su outfit atigrado previo al debut en el Miami Open

Entre esas fotos aparece su novio Georgios Frangulis y otros amigos. A su vez, la tenista no dejó pasar la oportunidad y también subió un video junto a un relato de fondo que dice: “El tigre, un símbolo icónico de la naturaleza salvaje y un depredador al que tememos y admiramos”. A su vez, acotó: “Creo que este abrigo fue hecho para mí”.

Sabalenka deslumbró con su look atigrado
Sabalenka deslumbró con su look atigrado

Las mejores fotos de Aryna Sabalenka con el look atigrado en Miami

Sabalenka deslumbró con su look en Miami
Sabalenka deslumbró con su look en Miami
La tenista compartió muchas fotos de su outfit y revolucionó las redes
La tenista compartió muchas fotos de su outfit y revolucionó las redes
Un primer plano de su look para mostrar cada uno de los detalles
Un primer plano de su look para mostrar cada uno de los detalles
Sabalenka con su novio Georgios Frangulis
Sabalenka con su novio Georgios Frangulis
La número uno del mundo disfrutó de la noche en Miami antes de concentrarse en su debut en las canchas
La número uno del mundo disfrutó de la noche en Miami antes de concentrarse en su debut en las canchas
Sabalenka junto a su novio y otros amigos en una noche a pura diversión antes del Miami Open
Sabalenka junto a su novio y otros amigos en una noche a pura diversión antes del Miami Open
Sabalenka disfrutó una noche con amigos y otros tenistas también
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