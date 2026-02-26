Las reacciones en redes por el último partido de Marcelo Gallardo de River

Marcelo Gallardo se despedirá de los hinchas de River Plate en el estadio Monumental luego de lo que fue su renuncia como DT del club, lo que pone un punto final a su segunda etapa como entrenador del Millonario. Así, durante el ingreso del público al Antonio Vespucio Liberti, se pudo ver mucha emoción y hasta lágrimas por el adiós al que muchos consideran el máximo ídolo de la historia.

El partido en cuestión fue ante Banfield, equipo dirigido por Pedro Troglio, por lo que fue todo un desafío para el equipo dirigido por Gallardo por última vez. Para esta ocasión, el Muñeco decidió poner una formación repleta de jugadores surgidos de las inferiores, ya que nueve de los once se formó en River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Facundo González; Vera, Moreno, Galván; Driussi; Freitas y Subiabre.

Al momento del anuncio de los titulares en el Monumental, el público presente se expresó de forma muy agresiva contra los jugadores, ya que casi todos los futbolistas que no surgieron de River Plate fueron silbados masivamente. Y eso no fue lo único, sino que también se cantaron varios temas de exigencia contra el plantel, al que muchos acusaron de “cargarse” al entrenador más ganador de su historia.

El público silbó masivamente a los jugadores no surgidos de River, casi todos suplentes para este partido

Pero al momento de la mención de Gallardo, los presentes estallaron en gritos de cariño y dejaron en evidencia que el amor que consiguió durante su primera etapa no quedó ni cerca de borrarse. Incluso, mientras las cámaras de la transmisión oficial mostraban las reacciones de la gente, se pudo observar a muchos de ellos mientras lloraban y no podían contener la emoción por volver a decirle adiós a su ídolo.

¡SE LEVANTÓ TODO EL MÁS MONUMENTAL! La primera gran ovación del día para el Muñeco Gallardo, cuando lo mostraron en la pantalla gigante. pic.twitter.com/9mtqDPM9Gy — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Desde la previa ya se sabía que Marcelo Gallardo no iba a recibir ningún reconocimiento por parte de los dirigentes de River Plate, un pedido expreso del Muñeco. Así, las únicas menciones a la ida del entrenador estuvieron en las tribunas del Monumental, donde el público se encargó de ovacionar una y otra vez a su DT más ganador.

Qué dijeron los hinchas de River en la previa al último partido de Gallardo

Durante la previa al partido de River Plate ante Banfield en el estadio Monumental, muchos hinchas del Millonario dialogaron con ESPN y se mostraron en contra de la ida de Marcelo Gallardo como DT.

🗣️ "ME HUBIESE GUSTADO QUE SE QUEDE". "SÉ QUE VA A VOLVER Y VAMOS A ESTAR JUNTOS"...



Las opiniones de algunos hinchas de River en la previa del último partido de Marcelo Gallardo.



▶️ Mirá #ESPNF360 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RYcgw6MiLf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 26, 2026

Además, la cuenta oficial de River Plate compartió un video de lo que fue el último ingreso de Gallardo al vestuario como DT en esta segunda etapa.