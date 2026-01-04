Lionel Messi se sacó una foto con una figura del fútbol argentino y dejó entrever un particular detalle en la pared de su casa

Lionel Messi pasó las Fiestas en la Argentina y recibió el cariño de sus vecinos, amigos y familiares. Con la idea de relajarse y recargar energías para un 2026 que se prevé competitivo con el Mundial a mitad de año, el delantero del Inter Miami recibió la visita de Lucas Zelarayán, mediocampista y capitán de Belgrano de Córdoba, quien se destacó el anterior año con la camiseta del club de sus amores.

Con una fuerte idolatría hacia la figura del rosarino, Zelarayán se dio el gusto de conocerlo en persona a Messi y le obsequió la camiseta número 10 del Pirata. Además de ello, se sacó una foto y le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram.

La dedicatoria especial de Lucas Zelarayán a Lionel Messi

Sin embargo, los fanáticos captaron un detalle imperceptible a la vista que también cobró protagonismo: en la pared de fondo, se observa la figura de Thiago, Ciro y Mateo, los hijos del futbolista, seguidos de la leyenda catalana "Boys somos tous iguals“, que significa “Los niños somos todos iguales”.

Dicha frase corresponde a un lema promocional de una línea de ropa lanzada por Antonela Roccuzzo y su hermana Paula en 2019 con su marca Enfans. Por aquel entonces, la familia vivía en Barcelona y se trasladó a Marbella para armar una campaña infantil junto a Martín y Lola, dos de los hijos de Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

La figura en la pared que llamó la atención de los fanáticos

El relieve en la pared le dio un toque especial a dos imágenes de Messi con Zelarayán, quien no pudo ocultar su felicidad de estar al lado del capitán de la selección argentina. “Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos”, aseguró el referente de Belgrano de Córdoba.

“Gracias Leo por tomarte un tiempo para recibirme en tu casa, poder charlar un rato con vos, darte una camiseta mía y de mi querido Belgrano. Es algo que no voy a olvidar nunca, pero más allá de todo, quiero decirte gracias por ser un ejemplo y una inspiración para todos los que amamos este deporte, y también por enseñarnos a luchar por nuestros sueños, a nunca bajar los brazos por más tropiezos que haya en el camino. Tu humildad y sencillez me deja una enseñanza de vida”, deslizó el jugador, que disputó varios encuentros con la selección de Armenia tras conseguir la ciudadanía en el año 2021. Por otra parte, el talentoso deportista deslizó que este encuentro va a “quedar para siempre en su corazón”.

Lucas Zelarayán, jugador de Belgrano, visitó a Lionel Messi

En medio de sus vacaciones, conectado con su círculo íntimo, Messi le cumplió el sueño a uno de sus colegas. Además de este noble gesto, el ‘10′ pone la mira en lo que será un año repleto de desafíos deportivos. La Finalissima contra la selección de España, confirmada para el próximo 27 de marzo en Qatar, la disputa del Mundial en Estados Unidos - México y Canadá y la temporada con el Inter Miami, donde buscará revalidar el título de la Conferencia Este ganado hace algunos días, son las tres puntas de lanza que tiene el rosarino para este 2026 que promete ser apasionante.