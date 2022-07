“No seamos tan severos”: el fuerte debate entre los periodistas de ESPN por el festejo de un jugador de Independiente

Independiente atraviesa días complicados. Tras la salida de Eduardo Domínguez, el equipo de Avellaneda sigue sin encontrar el rumbo. Incluso, se baraja la posibilidad de que el director deportivo del club, Daniel Montenegro, deje su cargo en caso de que la dirigencia elija a un técnico sin consultarlo. En medio de ese caos, el equipo debe seguir jugando. El miércoles por la noche, por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol, enfrentó a Defensa y Justicia y cayó por 2 a 1. Al margen de la derrota, no cayó bien entre los hinchas el festejo de gol de Alex Vigo por tratarse de un gol sin valor deportivo, aunque fue el primero de su carrera. Al respecto debatieron este jueves los periodistas de F90 (ESPN).

El conductor del programa, Chavo Fucks (mientras no está Sebastián Vignolo), comenzó con un duro comentario editorial con respecto a la celebración del marcador de punta derecho. “Yo la verdad no lo conozco, y repito lo que digo siempre: acá no se juzgan personas. Seguramente, debe ser un buen pibe. (...) El boberío de Twitter es igual de Vigo. Son de una modernidad que no entiende de algunos códigos del fútbol. Hay códigos que están mal, que yo cambiaría, pero hay otros que no: si vos convertís un gol de descuento, tenés que ir a buscar una pelota y ponerla en el medio de la cancha para seguir jugando, no festejar el gol como si fuera sobre la hora”, explicó.

Independiente sigue sin levantar cabeza Fotobaires

Luego, se puso en el lugar del jugador y contempló que, quizás, Vigo “se olvidó del resultado y salió gritando contento”. Al mismo tiempo, de manera más incisiva, consideró que, tal vez, “el día que el representante haga el video para presentarlo a en algún lado, va a estar haciendo el gol haciendo el gol festejando como Cristiano Ronaldo o como Messi, y no va a decir cómo iba el partido”. A su turno, el periodista Marcelo Sottile prefirió la cautela para analizar el caso, y estimó que no fue “tan grave” lo que hizo el joven deportista.

“¿Y si tal vez yo no creo nada, y me sale dentro de la angustia de lo que estoy viviendo, de que vine de Colón a River y no me fue bien, y vengo a independiente y hago un gol? En esto, sería más contemplativo. (...) No seamos tan severos”, pidió el “Cholo”.

Por su lado, el periodista Marcelo Benedetto definió la celebración de Vigo como un “desahogo grande por todo lo que están viviendo” los jugadores del Rojo desde el punto de vista deportivo e institucional. A la vez, el cronista dijo que, seguramente, al ver su reacción, el defensor se debe estar arrepentido. En efecto, el cronista Nicolás Brusco, quien cubre la actualidad del club, informó que ese es su sentir. Firme en su posición, Fucks sentenció que es un “error conceptual” creer que marcar el primer gol de su carrera es más importante que el interés colectivo.