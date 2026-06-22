Dolce & Gabbana desembarcó en la Argentina

La Argentina sumó una nueva marca de lujo a su mapa comercial: la firma italiana Dolce & Gabbana desembarcó oficialmente en el país, por primera vez en su historia.

La histórica marca de indumentaria, joyería, perfumería y cosmética cortó las cintas de una boutique de 216 metros cuadrados en Patio Bullrich, propiedad de Grupo IRSA. Se trata de uno de los centros comerciales más asociados al segmento premium, y que en los últimos meses fue elegido por marcas internacionales, como Adolfo Domínguez, Montblanc y Paul & Shark, para plantar bandera en el país.

A diferencia de otras marcas internacionales, que optaron por un socio o representante local para concretar su llegada al país, Dolce & Gabbana lo hizo de forma directa. Durante una visita al país en 2024, Alfonso Dolce, CEO de la firma, ya había asegurado la intención de abrir su primera tienda para la primavera de 2025 y entre las locaciones que barajaban apuntó la avenida Alvear y Patio Bullrich.

“Su desembarco marca un hito para el shopping y refuerza nuestro prestigio como un espacio clave para firmas internacionales en la Argentina. Seguimos apostando a una selección curada, incorporando marcas que amplían nuestra propuesta de valor”, señaló Daiana Szarfsztejn, center manager de Patio Bullrich.

Dolce & Gabbana abrió su primera tienda en la Argentina

La llegada de la etiqueta, fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, se da en un contexto de renovado interés de las marcas internacionales por el mercado local.

Tras años en los que la Argentina quedó fuera del radar de expansión de muchas compañías internacionales, el mercado local volvió a captar la atención de marcas de moda, lujo, deportes, decoración y consumo masivo . En lo que va del año, se sucedieron anuncios de desembarcos, reaperturas y ambiciosos planes de inversión que, en algunos casos, contemplan decenas de locales y desembolsos de varios millones de dólares.

El fenómeno responde a una combinación de factores. Por un lado, la flexibilización de las restricciones a las importaciones, la reducción de impuestos en algunos segmentos y las expectativas de una mayor apertura comercial mejoraron las condiciones para operar en el país.

Por otro lado, muchas compañías consideran que el mercado argentino presenta una oportunidad de largo plazo: se trata de una plaza con una fuerte cultura de consumo de marcas internacionales, pero que durante años estuvo subatendida por las dificultades para importar productos, girar dividendos y desarrollar planes de expansión.

La nueva ola de inversiones ya tiene impacto en el negocio inmobiliario comercial. Los principales operadores de centros comerciales registran una creciente demanda de espacios por parte de marcas extranjeras y cadenas que buscan ampliar su presencia. Corredores como Alto Palermo, Patio Bullrich, Alcorta Shopping, Unicenter y DOT se consolidan como las principales vidrieras para los desembarcos.

Mapa del sector

Con este movimiento, Dolce & Gabbana se suma a la lista de marcas extranjeras que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo, impulsadas por la apertura comercial, incluso en un contexto económico desafiante para el retail.

Barbour regresó a la Argentina después de más de una década y abrió en la zona de Plaza San Martín, en Buenos Aires, su tienda más grande de América Latina. El desembarco de la histórica marca británica, reconocida por sus camperas enceradas, se concretó de la mano de Olympea Group, con una inversión superior a US$700.000.

Por su parte, Lucky Brand, la firma estadounidense de denim fundada en Los Ángeles, anunció su llegada al país de la mano del grupo local Oxford. La compañía prevé una inversión inicial de US$1 millón, la apertura de su primera tienda en el shopping DOT en julio y el desarrollo de una red de 30 locales exclusivos. Su estrategia se apoya en un acuerdo con la casa matriz para comercializar sus productos a precios alineados con los de Estados Unidos, una política con la que busca posicionarse por debajo de sus competidores directos en el mercado local.

Mango abrirá cinco locales en la Argentina en los próximos cinco años

A finales de abril, Maje abrió su primer local en Alcorta Shopping. La etiqueta francesa de lujo ingresó al país de la mano de Grupo Leuru, a cargo también de la llegada de Sandro y de Intimissimi. La llegada responde a una estrategia creciente de diversificación de Leuru Group, empresa que inauguró su primera tienda Levi’s Original en Montevideo en 1974, y desde entonces, avanzó en un proceso de expansión.

También el mes pasado, Paul & Shark concretó su vuelta a la Argentina: la histórica marca italiana cortó las cintas de su tienda en Patio Bullrich. A partir de este movimiento, la etiqueta busca recuperar su posición en un mercado que considera estratégico para la región.

Previamente, el grupo danés Bestseller anunció su desembarco en la Argentina con un plan para abrir 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en cinco años, en alianza con Grupo One. Según precisaron, la operación comenzará este año con tres de las principales marcas del grupo: Jack & Jones, Only y Balmohk.

Integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, Grupo One fue también quien se puso detrás del arribo de Decathlon -la cadena abrió su primera tienda en Buenos Aires a finales del año y la semana pasada, otra en Córdoba- y del próximo desembarco de Kiabi.

En paralelo, la etiqueta española de moda Mango anticipó su regreso a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi. La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años -la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

Por su parte, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

A fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.

Local Indlan Market. Calle Florida y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Basualdo

También la cadena de fast fashion H&M se acerca al mercado argentino. La firma sueca instalará su primera tienda en el país en el Alto Palermo en 2027, a través del operador panameño Hola Moda, cuyos accionistas ya distribuyen otras marcas internacionales como CH Carolina Herrera, Aló, Valentino y Michael Kors.

Previamente, la cadena de fast fashion Indian se quedó con la esquina donde funcionaba Falabella y avazó en un agresivo plan de expansión en el país; precios muy agresivos y una renovación constante de la colección, inspirada en el modelo Zara, son sus cartas de presentación. La marca pertenece al grupo Chic Parisien, que nació hace 60 años en Montevideo, es controlada por la familia Manhardno y se apoya en un modelo sin fábricas propias y abastecimiento de proveedores de todo el mundo.

Relojes de alta gama

En los últimos meses, la Argentina se convirtió también en uno de los destinos elegidos por altos ejecutivos de las principales firmas de relojes de lujo. Su interés no es casual: la quita de impuestos a bienes suntuarios y el acuerdo Mercosur-EFTA impulsan el desembarco de sus colecciones y hasta la apertura de boutiques.

Audemars Piguet inauguró su primera boutique en la Argentina: lo hizo de la mano de Eve Joyerías, su representante en el país desde hace 20 años. Ubicada en Puerto Madero, la tienda combina un área de ventas y un espacio que replica la experiencia más inmersiva de las denominadas AP Houses, el concepto global que la marca introdujo en los últimos años para reforzar el vínculo personalizado con sus clientes.

Por su parte, Georges Kern, CEO global de Breitling, visitó también el país para confirmar la apertura de una boutique en alianza con Sensation du Temps, la primera dentro de un plan de expansión. Durante su estadía, Kern manifestó a LA NACION su optimismo respecto a las reformas económicas y la apertura comercial; y mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

Otra de las que puso fichas en el mercado local fue Victorinox Swiss Army, catalogada como una marca de lujo “accesible”. El año pasado, la etiqueta abrió un brand store en el shopping Unicenter -en el que comercializa sus líneas de relojes, navajas y valijas-, y para este año anticipó el lanzamiento de una edición limitada exclusiva para la Argentina.

Desde artículos de bazar hasta gimnasios

En una muestra del dinamismo del retail internacional en la Argentina, marcas de otros sectores concretaron su desembarco. Tal es el caso de Miniso, que inauguró sus tres primeros locales en el país: uno sobre la calle Florida, otro en el Dot Baires Shopping y otro en Plaza Oeste. La empresa, de origen chino con inspiración japonesa, que comercializa desde peluches y juguetes hasta artículos de librería y para el hogar, llegó de la mano de Mini Hub -el operador regional-, con una inversión de US$50 millones para abrir 100 locales en el país en los próximos cinco años y crear entre 800 y 1000 puestos de trabajo.

La nómina incluye también a Pratique, una cadena brasileña de gimnasios que busca competir con Megatlon y SportClub. La firma concretará su desembarco en Buenos Aires en las próximas semanas, con aperturas en los barrios de Devoto, Paternal, San Cristóbal, el microcentro porteño y Canning.