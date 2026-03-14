Día 15 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresa este sábado 14 de marzo en su decimoquinto día de guerra, en medio de fuertes declaraciones cruzadas, nuevos ataques y la incertidumbre sobre el petróleo.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump afirmó que Estados Unidos realizó “uno de los bombardeos más poderosos” contra Irán y aseguró que la guerra avanza muy rápido: “Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables”.

La guerra provoca caos en el corazón de Beirut, una ciudad partida, rota, asustada, en shock.

Washington ordena a parte de sus diplomáticos en Omán abandonar el país.

En su primera declaración pública desde que fue nombrado, el líder supremo de Irán aseguró que va a “seguir luchando”. Prometió venganza y aseguró que no dejará pasar ningún buque en el estrecho mientras sigan los ataques de Estados Unidos e Irán.

Trump afirmó que Estados Unidos realizó “uno de los bombardeos más poderosos” contra Irán y lanzó una dura advertencia Alex Brandon - AP

En un posteo en su red social Truth, Trump arremetió contra Irán, al que acusó de haber intentado “aniquilar a Israel” y de buscar “apoderarse de Medio Oriente”, aunque sostuvo que esos planes fracasaron.

Otros hechos de importancia

Un avión de reabastecimiento estadounidense fue derribado en Irak. Estados Unidos dijo que ni el fuego hostil ni el amigo fueron los responsables.

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del clérigo y otros 10 altos funcionarios del régimen islámico.

El conflicto en Medio Oriente entra en su decimoquinto día Hadi Mizban� - AP�

Pese al retroceso que había mostrado el precio del barril de petróleo tras el anuncio de la liberación de reservas por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los recientes ataques a buques y puertos en el golfo Pérsico provocaron un nuevo aumento en el petróleo: el barril Brent superó los US$100.

(AIE), los recientes ataques a buques y puertos en el golfo Pérsico provocaron un nuevo aumento en el petróleo: el barril superó los Israel lanzó nuevos ataques contra Teherán y Beirut .

. El Pentágono intensifica una investigación sobre el ataque a una escuela de niñas en Irán.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán GETTY IMAGES