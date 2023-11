Los referentes del pop electrónico anticipan el concierto que ofrecerán en el estadio de Ferro antes de fin de año, luego de haber llenado varias funciones en el Luna Park con la presentación del disco Hotel Miranda!

“Es un disco muy visual”, definen Juliana Gattas y Ale Sergi, sumergiéndose en la atmósfera que le imprimirán al concierto que ofrecerán el jueves 7 de diciembre en el estadio de Ferrocarril Oeste , cerrando un nutrido año de presentaciones de Hotel Miranda!, el último álbum del dúo, todo un ícono del pop y los sonidos electrónicos en nuestro país y con proyección internacional. De multitudes saben. Sin ir más lejos, en octubre llenaron, una vez más, el mítico Luna Park porteño, en esa oportunidad con cuatro funciones consecutivas, un récord para la banda.

Miranda! lleva veintidós años de trayectoria y un listado interminable de hits que reivindican su espíritu multicolor y festivo. ¿Quién no tarareó “Don”, “Yo te diré”, “Perfecta”, “Traición” o “Prisionero”? Son clásicos del repertorio que Miranda! compiló en el nuevo material que cuenta con las colaboraciones de Catriel, Lali Espósito, María Becerra, FMK, Emmanuel Horvilleur, Juan Ingaramo, Emilia, Cristian Castro, Francisca Valenzuela, Andrés Calamaro, Chano, Sofía Reyes y Bandalos Chinos. Hotel Miranda! es decididamente irresistible.

Pasó tiempo desde aquel debut a poco de comenzar el siglo, corrió agua bajo el puente, pero Gattas y Sergi parecieran rebelarse ante las imposiciones de los años . Cierta atemporalidad los abraza. Acaso la pócima para que sigan sonando igual que en sus comienzos, frescos, disruptivos y actuales.

“Está en nuestro gen mirar hacia el futuro para poder plantarnos en el presente. Honestamente, nunca nos hemos sentido vanguardistas, no inventamos nada , sino que unimos cosas que nos gustaban y, quizás, esa mezcla, con un poco de estética discotequera y sonidos electrónicos, fue lo novedoso,”, sostiene Ale Sergi con una honestidad brutal que lo lleva a confesar: “La verdad es que, cuando comenzamos, no nos entraba una batería en el lugar donde ensayábamos, entonces, lo electrónico -que también nos gustaba- nos cuadraba mejor. No siempre lo que hicimos tuvo que ver con nuestro deseo, sino con encontrarle la vuelta a algo que nos pasaba. Quizás el no habernos quedado nunca quietos es lo que nos mantiene presentes y vigentes”. Para el músico, ese movimiento también implica su vínculo con las influencias: “Escucho Pet Shop Boys, pero no me quedo sólo ahí, también voy en busca de artistas nuevos, aunque me cuesten, pero trato de conectar igual”.

En concordancia, Juliana Gattas entiende que la fidelidad con la propia identidad del dúo tiene que ver con el valor de la apertura: “ Estamos super abiertos a todo, somos curiosos y exploramos las diversas formas del arte y la comunicación , pero todo lo usamos cuando nos queda cómodo, orgánico y natural. No sólo porque nos gusta algo lo tenemos que implementar”. Para Ale Sergi, la identidad de la banda está en abrirse. “Tocamos house, rock, baladas, reggae y hasta algo medio blusero”, suma.

-El vivo es un sello de ustedes y el concierto de Hotel Miranda! expone todos sus saludables mohines.

Juliana Gattas: -Para nosotros es muy importante esa puesta en escena. De hecho, nuestra música, en gran medida, está pensada para los shows. Nos gusta que se arme la fiesta, divertir y divertirnos.

-Hoy cuentan con seguidores que los acompañan desde sus comienzos, gente que puede rondar los cincuenta años.

Ale Sergi: -Ese público sigue estando y, en muchos casos, vienen con sus hijos.

Juliana Gattas: -Y hasta con sus nietos.

Ale Sergi: -Mucha gente joven nos sigue porque nos descubre a partir de nuestras colaboraciones con artistas como Emilia, Catriel, FMK, María Becerra o Lali (Espósito), aunque a ella la sentimos más contemporánea. Nos gusta la renovación del público. La música pop tiene que tener ese espíritu jovial, aunque nosotros nos pongamos más grandes.

Hotel Miranda!, la última apuesta de Juliana Gattas y Ale Sergi, artistas que saben responder al deseo propio y de sus seguidores NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

La madurez como valor

-Si bien son jóvenes, ¿cómo afrontan el paso del tiempo en lo personal y en función de la propuesta artística?

Juliana Gattas: -No siento que sea híper joven. Desde hace unos años ya no me entusiasma parecer más joven, sino representar la edad que tengo. Me encantan mis años, sentirme como me siento. Estoy muy a gusto siendo una señora que puede bailar y saltar y hasta ponerse más punk, tiene más gracia eso que hacerme la pendeja.

-Te definís como “señora”. ¿Cuántos años tenés?

Juliana Gattas: -69.

-Ahora se entiende todo, ¡estás bárbara!

Juliana Gattas: -Tengo 45 años pero, a veces, me olvido del número.

Su coequiper, que llama la atención luciendo las primeras nieves que blanquearon su sien, tampoco tiene pruritos en reconocer sus 52 años . Si en ella el número está muy bien camuflado, en él directamente es una entelequia que acompaña con su inconfundible fraseo al hablar: “A medida que pasa el tiempo, estoy cada vez más contento. La edad no es un tema, quiero cumplir 60, 70 y 80 . Estamos teniendo una vida linda, cumplimos nuestros sueños y mucha gente nos lo celebra; nos sentimos queridos”.

-Cuando comenzaron rompieron paradigmas y hasta fueron resistidos tanto en lo artístico como en la propuesta estética e inclusiva. En veintidós años de carrera, la sociedad fue cambiando. Hoy el camino está más allanado y ustedes han sido parte de esa posibilidad.

Juliana Gattas: -Hoy los paradigmas a romper son otros. Volviendo al tema de la edad, a mí no me interesa parecer más joven. Tengo la edad que tengo y, si bien me gusta verme fuerte y bonita, me encantaría que el espacio que ocupo sea por ser quien soy y no por sostener en hielo a una persona que fui. Me siento mejor ahora que con el raye que tenía en la cabeza a los treinta. Si nadie dice que está bueno ser una señora, la gente seguirá elogiando el aparentar menos edad .

Ale Sergi: -La expectativa de vida cambió muchísimo, las personas duramos más y podemos llegar a más años siendo activos, felices y haciendo lo que nos gusta. Es muy cansador tener que simular una edad, porque se supone que ser joven es un valor. Por suerte, muchas cosas cambiaron, ya que, cuando comenzamos nuestra carrera, nos sugerían no decir la edad .

-¿Sucedía eso?

Ale Sergi: -Claro, porque Miranda! se hizo popular cuando yo ya tenía más de treinta años, pero ¿por qué no iba a decir mi edad? Es un trabajo enorme tener que fingir.

Juliana Gattas: -Por otra parte, es muy arbitrario cuando, de acuerdo a la edad que tenés, te dicen cómo vestirte o qué debés hacer.

Ale Sergi: -Toda la ropa es para todos.

-La música es para todos.

Juliana Gattas: -Hay muletillas que hay que cambiar.

-¿Por ejemplo?

Juliana Gattas: -Cuando se dice “estoy cansado, estoy grande”. Quizás se está para otra cosa, pero no por un tema de edad.

Serios. Ale Sergi y Juliana Gattas tienen muy en claro qué busca el público en la poética y en los sonidos de Miranda! NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Elecciones

-En las dos últimas décadas también las cuestiones de género se modificaron. Ustedes son muy respetados por la comunidad LGBT+.

Juliana Gattas: -Vivimos la apertura en primera fila. Valoramos los cambios, pero sentimos que falta un montón. Existe el contenerse perteneciendo a un grupo por miedo a ser criticados en la individualidad. Nosotros nacimos en el contexto de la discoteca, donde era libre y orgánico hacer lo que uno quisiera. Durante años nos olvidamos de nuestro género , nos subíamos al escenario disfrazados como dos marcianos.

-¿Qué sucedió cuando Miranda! se impuso masivamente?

Juliana Gattas: -Cuando salimos al mainstream choqué con la realidad, ya no estaba en la burbuja de la disco. Me gustaría que esa concepción de libertad que tuve se amplíe, se prolongue y se enseñe mucho más, que se parezca más al lugar de donde venimos nosotros, que fue un privilegio. Las cosas cambiaron, pero me gustaría trasladar esa sensación a un plano más grande, porque aún hay mucho de artificio.

Ale Sergi: -Yo celebro que, por lo menos, mucha gente diga: “me callo la boca, porque queda mal”. Es algo, ya que antes era: “Lo voy a decir, todos se van a reír y voy a quedar re canchero haciendo bullying”. Siento que vamos bien encaminados, los chicos hoy crecen con otra data, en una burbuja más grande a la nuestra.

-Ale, vos te maquillabas y bailabas de una manera muy estilizada, en una época donde eso no era la norma, ¿padeciste la mirada o el insulto?

Ale Sergi: -Sí, pero no desde que estoy en Miranda! A mí eso me pasó desde los catorce años, en mi barrio.

-¿Cómo fue eso?

-Lo mío era pura imitación y, como me gustaban Soda Stereo y David Bowie, para salir me batía el pelo, me delineaba los ojos y me pintaba las uñas. Básicamente, era por emular a mis ídolos y también porque me gustaba y sentía que me quedaba bien. No existía la crueldad de las redes sociales, pero te gritaban cosas por la calle .

-¿Lo padecías o no te importaba?

Ale Sergi: -Sí, sufría mucho .

Juliana Gattas: - El acoso callejero es algo horrible , lo tomo como un termómetro para observar cuánto cambió todo. Hoy, muchas cosas dejaron de suceder, pero por miedo a la mirada de los demás, a la cancelación y a las consecuencias.

-Juliana, ¿también te sucedía lo que describe Ale?

Juliana Gattas: - El bullying sucedía por el simple hecho de ser mujer . Te juzgaban por la manera de vestir o de caminar. Con el movimiento feminista todo eso fue menguando.

-Hoy la actitud es otra, porque la respuesta no es de reclusión o silencio.

Juliana Gattas: - La mujer ahora se da vuelta y responde , antes no era así. Luego que me dijeran algo en la calle, he vuelto a mi casa compungida, llorando y sin querer ponerme esa ropa nuevamente .

Ale Sergi y Juliana Gattas en Ferro, el estadio donde tocarán en el mes de diciembre ofreciendo el show de Hotel Miranda! martin bonetto

-Miranda!, más allá de lo musical, les propone a sus seguidores un cobijo, un permiso para manifestar la identidad sin prejuicios ni imposiciones, ¿Lo entienden así?

Ale Sergi: -Sentimos que no somos artífices, porque hubiese ocurrido de todas maneras, pero sí que acompañamos el cambio social de no prejuicio en torno a las preferencias sexuales . Para nosotros era muy natural hacerlo. Fue y es muy gratificante que haya chicos que nos digan que viven en lugares muy pequeños, donde no pueden manifestar su sexualidad, y que, escuchando a Miranda!, se sienten libres, al menos mientras dura una canción. La música es eso. A esos chicos les pasa lo que a mí me sucedía cuando me pintaba, salía a la calle y, me gritaran lo que me gritaran, hacía la mía. No me gustaba que me sucediera eso, pero el refugio eran las canciones que escuchaba, los amigos o una novia con los que compartía gustos. Así se forma la personalidad.

Juliana Gattas: -Los grupos o las tribus te hacían más fuertes, te armaba una coraza.

En sintonía con esa vocación inclusiva, el último 2 de julio Juliana Gattas y Ale Sergi cerraron Mado, la más importante fiesta del orgullo que se realiza en Madrid . En aquel concierto, cuando interpretaron “Yo te diré”, los acompañó Lali Espósito.

Fin de la pareja

Alguna vez, y durante poco tiempo, los artistas fueron novios . La finalización de ese vínculo mutó en una hermandad que les permite abordar el trabajo desde la confianza más extrema: “Es muy cómodo estar juntos, nos facilita el trabajo. Nos queda a mano, sabemos sobre los silencios del otro, casi que terminamos las oraciones al mismo tiempo, porque sabemos cómo pensamos, no me imagino sin Ale. Es una danza muy linda, de muchos años y confianza, agradecemos la presencia mutua”, dice ella.

-Todo muy armónico. Alguna vez habrán discutido o se habrán distanciado momentáneamente, ¿No?

Juliana Gattas: -Sí, justamente esta es una semana de esas.

-Todo un privilegio poder entrevistarlos en medio de un distanciamiento. Cuéntenme detalles.

Ale Sergi: -Hablando seriamente, nunca tuvimos una pelea fea, ni de gritos. Jamás nos distanciamos mucho tiempo. La actividad siempre fue constante y nunca nos subimos al escenario mal.

Juliana Gattas: -No somos cabrones. Jamás lo vi a Ale pelearse con alguien.

Ale Sergi: -Ella tampoco es de enfrentarse.

Juliana Gattas: -Si sucede algo que no me gusta, me amargo un poco, pero nada más, soy muy agradecida a lo que nos sucede.

-¿Están en pareja?

Ale Sergi: -Sí.

Juliana Gattas: -No.

-Entonces, no coinciden en todo.

Juliana Gattas y Ale Sergi: -Tenés razón.

Ale Sergi impuso su voz aguda y una forma de plantarse en escena estilizada y glam

Aquellos ex

Miranda! nació como banda a mediados de 2001 . Durante varios años, también integraban el grupo Bruno De Vincenti, Leandro “Lolo” Fuentes -el de la guitarra- y Nicolás “Monoto” Grimaldi. Con el correr del tiempo, estos músicos se fueron alejando y, según trascendió, con no pocas rispideces de por medio .

-¿Tienen vínculo con los artistas que formaron parte de Miranda! o está todo mal entre ustedes?

Ale Sergi: - No tenemos vínculo, pero no está todo mal entre nosotros. No está .

-Eso es peor.

Ale Sergi: -No, es mejor. No hay malicia entre nosotros. En su momento hemos tenido conflictos , pero, por suerte, están todos resueltos y cada quien siguió su camino. Hacer próximamente el estadio de Ferro es un hito para nosotros, es motivo para repasar nuestra carrera, porque, indudablemente, llegamos a ese show gracias al aporte de todos los que estuvieron en la banda.

Lolo Fuentes, ex integrante de Miranda!, junto a Ale Sergi y Juliana Gattas durante los primeros años de la banda

Duelo

A pesar del clima festivo con el que se los identifica, hace pocos años padecieron la muerte de Damián Marvaldi, el histórico manager del grupo y amigo personal de Gattas y Sergi . “Fue muy duro. Desde que somos dos arriba del escenario, para nosotros era el tercer Miranda! Lo más doloroso fueron los años de incertidumbre luego que él tuviera un accidente cerebro vascular y quedara en coma. Aún no termino de procesarlo, fue muy doloroso, no puedo hablar mucho sobre eso”, explica la cantante con los ojos humedecidos.

Para Ale Sergi, el momento en el que le comunicaron el deceso quedó marcado a fuego: “No me olvido más del día que nos avisaron lo que había sucedido; sentí que era un sueño, una pesadilla”.

Más que fanáticos

“A esta altura, los fans son amigos. Gracias a las redes sociales, tenemos fanáticos que nos siguen desde México o Chile y que viajan para vernos”, reconoce Juliana Gattas, quien recuerda que en la ciudad chilena de Concepción era tal su euforia después de un show que se quedó charlando con sus seguidores en el hotel hasta altas horas de la madrugada, hasta que se dio cuenta que, agotados, todos comenzaron a retirarse y ella quedó charlando con el conserje en la soledad de la noche. Ale Sergi se ríe recordando aquella ecuación invertida donde era la artista la que rogaba por un minuto más de charla. “Tenemos fans de la primera hora, que no nos hablan desde la distancia o el nerviosismo, sino desde la cercanía”, dice la cantante.

Ale Sergi, a la hora de ponerse a pensar en su vínculo con los seguidores, prefiere ir atrás en el tiempo y recordar los comienzos: “En dos oportunidades me hablaron muy bien del grupo sin saber que yo era quien era”. En uno de los casos, luego de una prueba de sonido, el músico se acercó a la puerta de la disco y un joven le preguntó si, esa noche, allí tocaría Miranda!: “Fue una revelación, la primera vez que sentí que alguien se interesaba por escucharnos”. También Sergi recuerda emocionado aquella vez en la que, estando de vacaciones en una playa de México, escuchó en la calle a dos chicas que celebraban que en la disco había pasado el famoso tema que refiere a la “guitarra de Lolo”, formalmente titulado “Don”. “Nadie conocía nuestras caras, así que fue un premio, un guiño hermoso”. Ambos mencionan a Kevin, un fan de México, que asiste a los conciertos vestido como lo hace el dúo. “Se confecciona la ropa él mismo”, afirma Gattas.

-Es muy teatral el arte de Miranda!

Ale Sergi: -La idea es generar una fantasía con personajes que nos guionamos nosotros mismos.

Más allá de Miranda!, Juliana Gattas lanzará un disco solita durante el año próximo : “Lo sacaré de manera relajada. Ya salió ´Maquillada en la cama´, el primer corte e hice algunos temas en conciertos de otros artistas”. El disco está terminado y hasta tiene un nombre que la artista no quiere revelar.

-Ale, ¿te pone celoso el proyecto individual de Juliana?

Ale Sergi: -No, para nada, me parece muy saludable que ella pueda mostrar ese costado suyo. Hay una idea generalizada que los que componemos somos los hombres y no es así, por eso me parece muy bueno que Juliana pueda mostrar su trabajo.

-Finalmente, ¿invitarán a los exintegrantes de Miranda! al gran concierto de fin de año?

Ale Sergi: -No sé, lo que sucede es que con los músicos que estamos ahora tocamos más tiempo que con aquella formación original. La primera banda duró siete años y la actual lleva más de doce. Son etapas y celebramos todo lo que pasó. Hace unos años, el conflicto estaba a flor de piel, pero hoy no.

Juliana Gattas: -Sólo nos acordamos de los buenos momentos.