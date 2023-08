Con una amplia trayectoria internacional, la premiada cantante de tangos presenta MinElla, su cuarto álbum de estudio, donde se luce con una versión moderna y actual de “Se dice de mí”, el tango que inmortalizó Tita Merello

Alejandro Rapetti PARA LA NACION

Nacida en Los Surgentes, un pueblo chiquito al sudeste de la provincia de Córdoba, la cantante de tangos Carolina Minella se crió en una casa familiar en el campo, rodeada de naturaleza y mucha música, entre discos de jazz y bossa nova, folklore, tango, rock nacional y boleros. Desde Mina hasta Liza Minnelli, Edith Piaf, Carlos Gardel, El Polaco Goyeneche, Mercedes Sosa o The Beatles, a ella le encantaba todo y desde muy pequeña encontró en la música una aliada sanadora y salvadora, en todo sentido.

“Mi infancia fue muy, muy linda, porque fui criada con mucha libertad. En mi familia fueron y son en su mayoría médicos, pero siempre la música estuvo ahí, en cada reunión familiar. Mi papá tocaba muy bien el piano y acordeón y mi mamá cantaba, siempre era una fiesta ese momento. Así empecé a cantar sin darme cuenta, a estudiar guitarra y piano. A los 5 años supe que la música y el canto eran lo que quería hacer en mi vida. Creo que lo que más me atrajo y atrapa de esta música es la poesía, los versos, sus autores, su historia, siento que cada vez que canto tango, me representa, me emociona”, sostiene la talentosa intérprete, ganadora del Premio Gardel a la Música en 2018 como Mejor Nueva Artista de Tango.

Lo nuevo es que acaba de dar a luz MinElla, su cuarto álbum de estudio disponible en todas las plataformas digitales y su canal de YouTube, un disco “cargado de emoción, con un mensaje y un sonido actual”, según lo define la misma artista. Estará presentándose el domingo 3 de septiembre, a partir de las 16, en la Usina de Arte, en el marco del Festival de Tango de Buenos Aires, y el 1 de noviembre, en Bebop Club.

“MinElla es un álbum diferente, en el que me siento representada en cada canción elegida. Es un disco cargado de emoción, con un mensaje y un sonido actual, con un repertorio que incluye tangos y canciones que han sido ícono de cantores y cantoras de la música popular. Junto al productor musical, Chino Asencio, hemos podido lograr un sonido distinto, fusionando lo clásico y lo moderno en cuanto a los arreglos musicales, como así también en la forma y manera de interpretar, de decir cada canción”, sigue Minella.

El primer tango que cantó fue “Los Mareados”. Un amigo de la familia le enseñó la letra y, desde entonces, el dos por cuatro la cautivó para siempre. Con una amplia trayectoria internacional que la llevó de gira por Brasil, Colombia, Uruguay, Suiza, Italia y Francia, su primer disco solista de tango fue Alma de loca, bajo el sello discográfico Epsa Music. Poco después, Acqua Records editó Carolina Minella, segundo álbum que le valió el Premio Gardel a la Música en 2018 como Mejor Nueva Artista de Tango. Con Génesis (Acqua Records,2021), su tercer álbum basado en la obra “Las Ciudades”, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, cantó junto a la popular cantante y referente Amelita Baltar y fue nominada nuevamente a los Premios Gardel como Mejor Artista de Tango.

"Tengo que tener la certeza de que cada historia que cuento y canto me tiene que vibrar y emocionar a mí", sostiene Carolina Minella Santiago Cichero/AFV

Así las cosas, luego de un año de trabajo, por estos días presenta su cuarto álbum, MinElla: “Creo que, en la selección del repertorio, más allá de pensar en los autores, en la época o de encontrar un hilo conductor entre tema y tema, siempre trato de elegir material pensando en que cada canción me tiene que conectar esencialmente con la emoción. Tengo que tener la certeza de que cada historia que cuento y canto me tiene que vibrar y emocionar a mí y desde allí poder transmitir con la emoción al otro”, cuenta Minella sobre su flamante disco, en el que apuesta a la fusión de obras clásicas y modernas, con temáticas de actualidad, reafirmando su propio estilo y brindándole una sonoridad nueva a su música, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluye “Rebeldía” (Oscar Rubens/ Roberto Nievas Blanco), “La Primera Palabra” (Astor Piazzolla/ Horacio Ferrer), “Padam, Padam” (Henri Contet/ Norbert Glanzberg), “Tal Vez” (de Amelita Baltar y Gustavo Fedel, inédito hasta hoy) , “Tarde” (José Canet), “Se dice de mí” (Ivo Pelay/ Francisco Canaro), del cual grabó un videoclip con una mirada claramente inclusiva y “Solo se trata de vivir” (Litto Nebbia).

“Pienso que es muy interesante haberle encontrado esta mirada diferente e inclusiva a ‘Se dice de mí', este clásico de nuestra gran Tita Merello, que es parte de mi mirada del tango y de mi música. Cuando surgió la idea de grabarlo, no tenía pensado que iba a estar acompañado de un videoclip y traté de buscar una manera distinta de decirlo. Estudié la letra, la música, quería hacer algo más, adaptado a este tiempo que vivimos. Es que hablar de inclusión hoy se hace vital. Se dice de mí, pero también se dice de vos, de ella, de él, de todos. Se trata de la inclusión también contada en primera persona, como se ve en el video, en donde me incluyo entre los personajes, con la enfermedad que me acompaña desde hace más de siete años, esclerosis múltiple”, reconoce la cantante, egresada de la Escuela de Música Popular, sobre este video que busca visibilizar la discriminación, la crítica, la burla y el bullying.

Carolina Minella se presentará el 3 de septiembre en la Usina de Arte, en el marco del Festival de Tango de Buenos Aires y el 1 de noviembre en Bebop Club Santiago Cichero/AFV

“Son diferentes rótulos muy limitantes, en una sociedad en donde si no pertenecemos a los cánones estipulados estamos fuera o excluidos y me parece sumamente importante poder transmitir este mensaje a través de mi música e interpretación, acompañado por un clip”, subraya la cantante, que en esta ocasión se presenta acompañada por Oscar “Chino” Asencio (producción, dirección musical y arreglos, guitarras eléctricas y acústicas, Martín Cabello (arreglos, programaciones, piano y teclados), Lisandro Nieto (teclados adicionales), Lucas Asencio (baterías y percusión), Nicolás Perrone (bandoneón), Claudio Jurado (guitarra española), Alejandro Conde (bajo), Manuel “Popo “Gómez (contrabajo), Laura Stezano (violín), Patricio Villarejo (cello), Dany Vila (arreglos y piano), Nicolás Chamorro (bajo), Joaquín Benítez (bandoneón), Luis Rossi (guitarra eléctrica) y Matías Romero (violín).

“Como mujer, fue y sigue siendo difícil abrirse camino en este ambiente del tango. Me costó y cuesta muchas veces tratar de cambiar esa mirada sobre los estereotipos, las maneras, las formas. Seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, pero, de a poco, esa idea se va deconstruyendo y dejando espacio a lo nuevo que llega. Es súper interesante lo que está pasando con nuestro tango hoy. Mi gran objetivo es llegar a las nuevas generaciones, que se enamoren de nuestra música ciudadana por excelencia y no permitir jamás que este género tan amado se olvide”.