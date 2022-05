Pampita hizo un vivo de Instagram desde un impensado lugar y generó sorpresa en las redes

Carolina ‘Pampita’ Ardohain es una apasionada de su trabajo y, desde los inicios de su carrera, son pocas las etapas en las que ella no estuvo cien porciento enfocada a diversos proyectos. A su vez, a lo largo de los años también creó una hermosa -pero multitudinaria- familia que le consumen el poco tiempo que le queda. Su rutina actual está adecuada a esta característica y, por eso, debe hacerse huecos en su abultada agenda para poder realizar cualquier tipo de actividad. Para dejar registrado los malabares que hace con su tiempo y para compartir un poco de su vida con sus millones de seguidores, días atrás realizó un vivo desde un impensado lugar.

Pampita hizo un vivo desde un impensado lugar y genero sorpresa en las redes

Es de público conocimiento que Pampita es una de las celebridades más coquetas del ambiente del espectáculo. Siempre pendiente de las modas del momento, no hay tendencia a la que no se sume. Por eso, pesar de que los blanqueamientos dentales cobraron relevancia en los últimos años, ella siempre fue adepta a someterse a dicho procedimiento de manera periódica.

No obstante, hoy en día no es nada fácil para la empresaria hacerse un espacio en sus largos días laborales para poder realizar esos tratamientos estéticos. Entre la conducción de El hotel de los famosos (eltrece) y la crianza de Ana, su hija con Roberto García Moritán, son pocas las horas que le quedan para dedicarse a ella misma. Pero, una de las grandes ventajas de los blanqueamientos, es que se los hace su hermano Guillermo y, por ende, puede atenderla cuando a ella mejor le convenga.

Pampita y su hermano Guillermo instagram @pampitaoficial

Días atrás y luego de finalizar su jornada en el predio ubicado en Cañuelas, se fue directo para el consultorio odontológico. Con el fin de compartir un poco de su cotidianeidad con sus millones de seguidores, Pampita se animó a realizar un vivo de Instagram durante todo el procedimiento. Acostada en la camilla y con la boca abierta por uno de los instrumentos que ayudaba a exponer sus dientes por completo, registró todo con la cámara del celular mientras su hermano trabajaba con mucha delicadeza.

“Apliqué una pasta sobre los dientes y ahora estoy pasando un cepillito”, explicó el profesional. Y detalló: “Ya sabe que no puede comer nada que tiña por el blanqueamiento. No sé si se comerá una pasta con salsa, una pechuga de pollo con arroz blanco. Hay variantes aunque no sean de las más ricas. Todo sea por tener los dientes blancos”. A través de gesticulaciones y con palabras que se pudieron entender a duras penas debido a la posición en la que se encontraba, Pampita acotó: “¡No duele nada!”. Una vez finalizado el tratamiento, regresó a su hogar.

Pampita junto a Roberto García Moritán y a su hija Ana JULIAN BONGIOVANNI

Las visitas al consultorio de su hermano no son las únicas actividades que la modelo debió aprender a adaptar en su ocupado día a día. Semanas atrás, Roberto García Moritán reveló que es muy difícil poder pasar tiempo juntos debido a los horarios complejos que manejan los dos. Por eso, aseguró que hay veces que no duermen para poder tener espacios compartidos y que, a pesar del esfuerzo que eso implica, valora mucho cada segundo que puede disfrutar en compañía de su esposa.