This is Us, una de las series que aún está viendo cómo retomar sus grabaciones

Fiorella Sargenti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 00:43

Después de meses de inactividad por la pandemia de coronavirus, la ficción en la pantalla chica intenta acercarse a algún tipo de normalidad. Hasta el momento son más las dudas que las certezas con respecto a cómo retomar el ritmo regular de rodaje en una industria en la que la interacción, cercanía y grandes grupos de trabajo son clave. La pantalla chica seguirá el ejemplo del cine, que ya cuenta con varias producciones que volvieron a la acción en Europa, Australia y Nueva Zelanda, regiones que parecen haber dejado atrás lo peor. No es el caso de los Estados Unidos, donde la situación en varias ciudades en las que se filman algunas de las series más importantes (Atlanta, California y, ahora en menor medida, Nueva York) todavía no está del todo estable como para que las grandes compañías se animen a funcionar con toda su potencia, protocolo de salud mediante.

Desde hace algunas semanas los estudios ya tienen el visto bueno para reactivar, pero casi todo se mantuvo paralizado y sólo están trabajando algunos pequeños equipos. El costo de volver demasiado rápido puede ser muy alto y nadie quiere sufrir esa pesadilla de marketing y comunicación. La improvisación y la prisa son grandes enemigos a evitar en esta situación. Hay presupuestos que se están yendo por las nubes, cronogramas que se van a extender, especialistas que hay que sumar, comodidades que habrá que resignar. Nada que pueda ser preparado rápidamente en un contexto poco favorable y cambiante como el actual.

¿Y si nos quedamos sin series? Sonaba imposible y jocoso allá por marzo y abril cuando de una manera u otra todo empezaba a detenerse alrededor del mundo, pero hoy es parte de una realidad que va dibujando el futuro inmediato de la TV y la cultura pop. Algunas no pudieron terminar su temporada tal como estaba planeado (Grey's Anatomy, NCIS, La Ley y el Orden: unidad de víctimas especiales); otras jamás van a volver porque ya no son viables; otras fueron directamente canceladas antes de ver la luz (es época de "pilotos" pero casi no hay proyectos nuevos en marcha) y las más suertudas sólo pospusieron o pospondrán su regreso.

Esta es la situación actual de algunos de los títulos más queridos o esperados de la televisión o el mundo streaming, que fueron afectados por el coronavirus:

Stranger Things: habrá que esperar un poco más

Adelanto Stranger Things 4 01:02

Video

La filmación de la cuarta temporada se mantiene suspendida desde el 12 de marzo -poco después de haber comenzado- y según adelantó el actor David Harbour (Hopper) se estima que será estrenada recién a mediados o fines de 2021 y no a principios de año como estaba planeado. La fecha tentativa para retomar el trabajo por el momento es 17 de septiembre. Hay una preocupación extra en éxitos como el de Stranger Things: el crecimiento de sus estrellas que van dejando cada vez más atrás esa niñez/adolescencia que los caracterizó en un primero momento. Para esa época algunos de sus protagonistas, como Gaten Matarazzo (Dustin), ya van a haber cumplido 18 años o casi 19, como Caleb McLaughlin (Lucas). La producción había terminado parte del rodaje en Lituania; ahora continuará en Atlanta, Georgia, donde se realiza la fotografía principal. El plan original era terminar en agosto para poder salir en diciembre de este año o comienzos del siguiente. La tercera, por ejemplo, puso a funcionar las cámaras en abril de 2018, terminó en noviembre el rodaje, pero recién se lanzó en julio de 2019. Esos meses de espera tienen que ver con el intenso trabajo de efectos que necesitan los monstruos de Hawkins.

The Witcher: se prepara para volver al set

Henry Cavill , en The Witcher Fuente: Archivo

"Llevábamos seis semanas de grabación en el Reino Unido cuando nos tocó parar, estábamos literalmente en medio de una enorme secuencia que habíamos preparado durante meses, pero ahora estamos haciendo todo tipo de planes y cambios esperando a que cada gobierno plantee sus protocolos y claro que todo eso impactará en la historia", explicó Lauren Schmidt Hissrich, responsable deThe Witcher, la exitosa serie de Netflix. Este tiempo extra les vino bien, según contó, para acomodar los guiones a la nueva realidad. El 22 de junio anunciaron a través de la cuenta @witchernetflix que Henry Cavill volverá a transformarse en el mago Geralt de Rivia el 17 de agosto. En su momento los sets fueron desinfectados con especial rigurosidad ya que el actor Kristofer Hivju (Tormund en Game of Thrones), parte del elenco, había dado positivo. El UK ya retomó actividades -incluso de proyectos tan grandes como Jurassic World: Dominion- con un gran despliegue que incluye servicios médicos especiales en el lugar, cientos de estaciones sanitizantes, mayor número de baños y "zonas verdes" en las que pueden moverse quienes pasaron por ciertos testeos y mayores filtros de seguridad sanitaria. Algo así se espera lograr pronto y masivamente en los Estados Unidos.

Trailer de The Witcher 02:09

Video

Marcel en Disney+

El universo cinematográfico de los Avengers es uno de los más afectados ya que tiene todos sus emprendimientos comprometidos. La película de Black Widow tuvo que cancelar su estreno y de abril pasó a noviembre, lo que generó un efecto dominó dentro de la Fase 4 del MCU. The Eternals llegaría en febrero, Spider-Man 3 (en sociedad con Sony Pictures) recién en noviembre de 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness no pudo comenzar como estaba planeado así que pasa para 2022 al igual que Thor: Love and Thunder.

Esta nueva etapa marvelita contará por primera vez con una pata fuerte en el streaming, ahora que la empresa tiene su propia plataforma y que se espera que antes de fin de año desembarque en la Argentina. Las series anunciadas son ocho y el plan era que vieran la luz entre 2020 y 2022. Tres shows tuvieron que detener sus filmaciones en marzo. La primera disponible será The Falcon and the Winter Soldier, que ahora en lugar de estrenarse en agosto recién ahí podrá retomar tareas y tal vez llegue para fin de año. WandaVision ya había completado sus escenas principales y si todo marcha según lo planeado este mismo mes sumará material ("reshoots") con diciembre como objetivo máximo. La última afectada fue Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, que también se espera que retome sus grabaciones el mes que viene para ser lanzada en 2021. Son proyectos que tienen protagonistas desparramados por todo el mundo y que utilizan a Atlanta como sede, un estado en el que no hay tantas restricciones, así que solo dependerá de cómo sigan las cosas desde lo epidemiológico y cuán segura se sienta Disney para volver al ruedo.

The Walking Dead: expectativa

Qué pasará con The Walking Dead Fuente: Archivo

Tradicionalmente la serie basada en los cómics de Robert Kirkman divide en dos sus temporadas: inician en octubre, paran en noviembre y vuelven en febrero. La coyuntura hizo que el final de la décima, estipulado para el 12 de abril, no pudiera salir al aire ya que el Covid-19 impidió completar los efectos de post-producción. Ese capítulo 16 será transmitido como un especial cuya fecha será revelada en la edición virtual de la San Diego Comic-Con del viernes próximo (24 de julio).

Todo el universo zombi fue afectado y el plan de cuarenta semanas de contenido de la franquicia sin interrupciones no pudo ser. Fear the Walking Dead llegó a filmar parte de su sexto año y tal vez pueda estrenarse en agosto. El plan original para The Walking Dead: World Beyond, el nuevo spin-off, era que saliera en abril junto con el season finale de la original, pero fue pospuesto y todavía se espera un nuevo anuncio oficial (que probablemente también se dé a conocer en la Comic-Con.

This Is Us analiza sus pasos a seguir

This Is Us. Están analizando cuándo comenzarán las grabaciones de la nueva temporada y ahí verán qué plazos tienen para estrenarla Fuente: Archivo

La quinta temporada de la serie sobre la familia Pearson debería comenzar a rodarse este mes con la intención de salir al aire en septiembre (en los Estados Unidos). Dan Fogelman, el creador de This Is Us, adelantó que los guionistas están viendo la manera de introducir eventos actuales como la pandemia, el movimiento Black Lives Matter y las protestas relacionadas con el asesinato de George Floyd en la trama. Si bien tocan temas sociales, sería la primera vez que incluirían noticias recientes. "Este momento en el que nos encontramos es diferente a todo lo que experimentamos antes, si lo hacemos tenemos que hacerlo bien y sentimos que el show tiene todo para lograrlo, aunque es territorio complicado". Todo dependerá, dijo, de cuándo puedan arrancar.

The Handmaid´s Tale: estreno demorado

Handmaid's Tale, promo de la cuarta temporada 01:30

Video

Apenas comenzó a filmarse la cuarta temporada Hollywood se detuvo, por lo que The Handmaid´s Tale recién podrá regresar a nuestras pantallas el año que viene. Así lo anunciaron después de un buen tiempo en el limbo noticioso con un trailer en el que se ven algunas pocas imágenes nuevas, mezcladas con momentos de los últimos episodios. Teniendo en cuenta el nivel de tensión, tortura y dolor que venía manejando la serie protagonizada por Elisabeth Moss tal vez le juegue a favor no decir presente en un año en el que las palabras distopía y apocalipsis aparecen más en los noticieros que en la ficción.

HBO: ¿qué pasa con Succession y Barry?

Succession, la exitosa serie de HBO Fuente: Archivo

Las producciones de Succession y Barry quedaron suspendidas hasta el momento. HBO solo comentó que se está trabajando todo lo posible en la preproducción de manera remota y que esperan poder avanzar pronto. The Undoing, una apuesta fuerte con Hugh Grant y Nicole Kidman pasó de mayo a algún momento del otoño boreal. Euphoria, protagonizada por Zendaya, llegó a hacer pruebas de vestuario, lecturas grupales de guion y algunos sets, pero quedó congelada en esa instancia. En América latina fue afectada la serie Entre Hombres, pautada para abril y hoy sin fecha fija en el calendario.

Una de las demoras más lamentadas seguramente sea la de la reunión especial de Friends con la que iba a contar HBO Max en su lanzamiento de mayo. El servicio de streaming de Warner Media aún no anunció nueva fecha y tampoco el lanzamiento de la plataforma en nuestra región.

Arrowverse: algunos cambios y buenas noticias

Supergirl Fuente: Archivo

El superhéroe más rápido de DC y la prima de Superman estuvieron cerca de completar su temporada más actual, pero ambos se quedaron sin episodio final. En el caso de Supergirl pudieron usar material de lo que iba a ser el capítulo 20 e incluirlo en el 19. Lo que iba a ser el final de la sexta temporada de Flash ahora se convertirá en el comienzo de la séptima. Batwoman tuvo sus complicaciones extra porque además de tener que cerrar cuando todavía le quedaba un día de rodaje (aunque los productores dicen que están satisfechos con el corte) en mayo renunció su protagonista, Ruby Rose. A principios de julio Javicia Leslie tomó la capa como Ryan Wilder, un nuevo personaje que tendrá el mismo álter ego heredado de Bruce Wayne. Todo el Arrowverse (ya sin Arrow, que terminó) volverá en 2021 junto a Superman & Lois, un nuevo desprendimiento. Los estudios quedan en Vancouver, Canada, así que no se esperan demoras extra, al igual que con la vuelta de Riverdale, de la misma productora.

Supernatural: una temporada final y reducida

Se viene la despedida de los hermanos Winchester en Supernatural Fuente: Archivo

Una de las series más longevas, queridas y... damnificadas. Se sabe que los hermanos Winchester se despedirán de sus más de quince años combatiendo demonios al aire. La despedida estaba agendada para mayo, pero 2020 tenía otros planes. De los 20 capítulos finales llegaron a filmarse 18, pero no pudieron completar la post producción así que sólo se emitieron 13 hasta el momento. Aseguraron que todo el equipo se comprometió a completar el trabajo antes de fin de año para darle a esta historia que supo cosechar una de las fanbases más apasionadas un cierre a la altura de su leyenda. También están instalados en Vancouver, así que lo más probable es que pronto haya buenas noticias ya que las actividades de este tipo están habilitadas.