Sin Indiana: en medio del escándalo, Nicole Neumann hizo una escapada turística con sus otras hijas

En el medio del escándalo con Indiana Cubero, Nicole Neumann se hizo una escapada y viajó a conocer las Ruinas de San Ignacio ubicadas en la provincia de Misiones. La modelo compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram con el exótico paisaje.

Los últimos meses fueron difíciles para Nicole Neumann luego que se diera a conocer públicamente la supuesta denuncia que le hizo su hija Indiana Cubero por violencia física y psicológica.

Nicole Neumann disfrutó de unos días en Misiones junto a sus hijas más chicas Instagram: @nikitaneumannoficial

Esto generó que la modelo saliera de su rol como jurada de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) a mediados de junio para escapar del foco mediático, ya que esta denuncia “la tenía muy mal”, según aseguró Maite Peñoñori.

Nicole Neumann decidió viajar a Misiones junto a sus otras hijas más chicas, Allegra y Sienna con quien disfrutó de un cálido y tranquilo día en la ciudad de San Miguel.

Nicole Neumann disfrutó de las Ruinas de San Miguel

Nicole Neumann disfrutando de las Ruinas de San Miguel junto a sus hijas

La modelo, quien es reconocida por su amor por los animales y la naturaleza, decidió tomarse unos días para volver a conectar con lo que le da tranquilidad y en muchas de sus historias compartió videos de mariposas y flores en la soleada tarde misionera.

Filmó una mariposa posando a la luz del sol sobre una de las ruinas, pero de repente perdió a su hija. “¿Dónde estás, Chu?”, manifestó mientras se reía y buscaba a su pequeña. “Me dijo ‘mamá, vení’ y no la encontré”, indicó hasta que apareció corriendo. “¡Nena, no me asustes”, le dijo.

Las chicas también se mostraron contentas con la cantidad de perritos que se encontraron y un paquete de papas fritas que les compró la madre. Luego la modelo, quien también disfruta del arte, se encontró con una serie de cuadros que fueron pintados por una artista local y las compartió con sus más de 1 millón de seguidores en Instagram.

Si la modelo tenía el objetivo de alejarse de la ciudad a un lugar más tranquilo y salir del foco mediático que la persigue en estos días, sin dudas lo logró porque se encontró con un lugar ideal para pensar en otras cosas.

Qué pasó con Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero

El conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, parece haber escalado en los últimos tiempos. Según trascendió, la joven de 15 años ―quien vive con su padre, Fabián Cubero, desde principio de año— habría denunciado a la modelo por violencia física y psicológica.

Así lo aseguró Marcela Tauro en Intrusos del Espectáculo (América TV). La periodista detalló allí que el enfrentamiento entre Nicole y su hija ya lleva varios meses y que la denuncia habría sido hecha hace ocho meses por Indiana en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre.

“Hay una grabación de muchas horas que tiene como prueba. La tiene la jueza en el juzgado. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Verbal también”, informó la periodista. De acuerdo con Marcela Tauro, en la mencionada grabación, que habría sido realizada por la propia joven, hay otra persona que también la “destrata”.

