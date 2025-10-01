La Voz Argentina: por qué no hubo ningún eliminado el martes 30 de septiembre

Se avecinan tiempos de definiciones en La Voz Argentina (Telefe). En el marco del “Cuarto Round”, ocho participantes quedaron en la cuerda floja y debían ser salvados por Lali y Luck Ra. Sin embargo, Nicolás Occhiato, conductor del ciclo televisivo, tomó una inesperada decisión que sorprendió a todos.

Mientras Federico Mestre, Jaime Muñoz, “Lucho” González, Lucas Barros, Iara Lombardi, Sofía Verna, Valentino Rossi y Thomas Dantas aguardaban la decisión de Occhiato, el presentador televisivo pateó el tablero y determinó que en la jornada del martes ninguno abandonara el certamen.

Los participantes del Team Lali deberán aguardar un día más para saber quién se queda Prensa Telefe

“Les propongo algo: tengamos una noche tranquila”, anunció, en primera medida, descolocando a los participantes y jurados. “Hoy no se va nadie”, siguió, tajante, mientras la cámara enfocaba el gesto de sorpresa de Lali Espósito.

Luego, Occhiato confirmó que en la gala de este miércoles se irá un participante del equipo de Lali y otro de Luck Ra. “Hoy dormimos tranquilos”, deslizó, irónico, mientras los nervios de los participantes se apoderaban de la escena.

Nicolás Occhiato y Federico Mestre, participante del team Luck Ra prensa telefe

Para cerrar, el conductor contó cómo serán los pasos a seguir: “Tengo una novedad: van a poder salvar a dos participantes de su equipo. Los que no se salven, van a los puntajes”.

El sistema de puntuación consta de calificaciones secretas –del 1 al 10- las cuales son otorgadas por los coaches de otros equipos mientras el participante se encuentra cantando. De esta forma, se va filtrando aún más entre los que siguen en carrera hasta que el público toma la decisión final de eliminar a uno de los cantantes.