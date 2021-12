Rating: Beto Casella y Jey Mammon sin tregua en la pelea por el tercer puesto, ¿quién ganó ayer?

Ajenos a lo que sucede en la disputa por el liderazgo de las grandes ligas de Telefe y eltrece, Beto Casella y Jey Mammon transitan su propia competencia en el privilegiado primer prime time televisivo y no les va nada mal. Casella, con el histórico Bendita de elnueve, y Mammon, a cargo de Los Mammones por América , logran buenos números, teniendo en cuenta los parámetros que manejan sus canales.

Ayer, Bendita alcanzó un promedio de 3,8 puntos mientras que Los Mammones marcó 2,9 puntos, en ambos casos posicionándose a la cabeza en sus respectivas señales. En cuanto a los picos, Casella y su equipo llegaron a 4,4 puntos a las 21 y Mammon y los suyos picaron hasta los 3,8 puntos a las 21.45.

Ambas propuestas están bien realizadas y son fieles a un formato propio. En el caso de Bendita, el análisis de lo acontecido en la televisión durante el día se resuelve con jugosos informes y el análisis, no exento de humor e ironía del conductor y el panel que lo acompaña encabezado por las históricas Edith Hermida y Any Ventura. Los Mammones, por su parte, se sostiene en el gran carisma de su conductor para llevar adelante las entrevistas a destacados invitados que, en muchos casos, no suelen asistir a otros programas. Jey Mammon, en los últimos días de su ciclo en el aire, está acompañado por Gabriel Schultz, Silvina Escudero y Lula Rosenthal.

En cuanto a los canales líderes, Telefe ocupó el primer puesto de lo más visto de la jornada con MasterChef Celebrity , reality que cosechó un promedio de 16,8 puntos y tocó un pico de 18,3 puntos. En este canal, La previa de Por el mundo marcó 11 puntos desde las 21.38 y, a partir de las 23.25, Por el mundo alcanzó 9,8 puntos de promedio. Los buenos números del microprograma que anticipa lo que sucederá en el formato animado por Marley alteró las habituales posiciones de los primeros puestos.

El carismático músico Joaquín Levinton compite en la tercera temporada de MasterChef Celebrity

En eltrece, Guido Kaczka sigue con el buen destino de sus formatos. Anoche, Los 8 escalones del millón fue lo más visto de la emisora con un promedio de 10,6 puntos y un muy buen pico de 12 puntos. Estos números le permitieron ganarle, aunque solo por tres décimas, al casi siempre imbatible Telefe Noticias (Telefe) que fue el noticiero más visto del día con un promedio de 10,3 puntos .

También en eltrece, la ficción La 1-5/18 tocó los 10,1 puntos y el segundo episodio de Terapia alternativa, con Benjamín Vicuña y Eugenia China Suárez alcanzó los 7,2 puntos de promedio, siendo la última entrega de esta ficción que se podrá continuar viendo a través de una plataforma paga.

Pisando la medianoche, le fue bien a Mario Massaccesi con En síntesis (eltrece), noticiero que marcó 5,8 puntos, compitiendo con No es tan tarde (Telefe), conducido por Germán Paoloski, que estuvo muy cerca con un promedio de 5,5 puntos.

Por la tarde, subió algunas décimas Match Game (eltrece), ciclo de juegos conducido por Agustín “Soy Rada” Aristarán que alcanzó 4,9 puntos. Un efecto inverso se produjo en Cortá por Lozano (Telefe), que descendió levemente y tocó los 6,3 puntos contra los 6,5 cosechados el lunes, aunque siempre liderando en su franja.

Moria Casán condujo la segunda emisión de Moria es Moria (elnueve), logrando un promedio de 1,5, cinco décimas menos con respecto al estreno del lunes. También en este canal, Qué mañana, con la conducción del chef Ariel Rodríguez Palacios, tocó un promedio de 2 puntos, superando el 1,3 de Buenos días, América Extra (América), el noticiero de Antonio Laje.

Moria Casán regresó a la televisión con programa propio buscando seducir a los seguidores de los late night show Captura de pantalla

En América, Intrusos promedió 2,6 puntos y, ya en el prime time, La ruleta de tus sueños, con Pamela David, hizo 1,8 puntos e Intratables llegó a los 2,2 puntos. En este canal, la primera edición del histórico Polémica en el bar marcó 1,5 y la segunda llegó a 1 punto. En tanto, en la TV Pública tuvo una jornada con muy baja audiencia. Cocineros argentinos que suele liderar y marcar un dígito de promedio, solo llegó a las 0,5 décimas. El programa más visto del canal administrado por el Estado fue Quién sabe más de Argentina con un promedio de 0,6 décimas.

En Net TV, también por debajo de su promedio, los más vistos fueron Como todo, Pedro, el escamoso, Editando Tele y Pampita Online con solo 0,3 décimas, cada uno.

Momentos destacados

Jey Mammon entrevistó a Fátima Flórez, quien luego de la charla realizó un show musical de ocho minutos con el conductor de Los Mammones acompañándola en el piano. Con su habitual destreza vocal, la imitadora recorrió un repertorio popular emulando las voces de reconocidos intérpretes.

Uno de los informes de Bendita estuvo dedicado al exabrupto de Chiche Gelblung en su programa de radio. Cuando el periodista entrevistó a un participante del acto realizado el viernes pasado en Plaza de Mayo, no obtuvo la mejor recepción.

Telefe presentó su atractivo video institucional, en donde las principales figuras del canal ofrecen su saludo ante las inminentes celebraciones navideñas y el fin de año. Susana Giménez encabezó el spot que ella misma cierra junto a Florencia Peña, Iván de Pineda, Lizy Tagliani y Santiago del Moro.

Sandra Mihanovich estuvo junto a Germán Paoloski en No es tan tarde. Con simpatía, la cantante atravesó cada una de las consignas que el conductor le proponía. El late night show de la trasnoche de Telefe cuenta con una cuidada puesta en escena y la participación de una banda en vivo liderada por el Zorrito Von Quintiero.

En Telenoche, los conductores Luciana Geuna y Diego Leuco presentaron el informe El hall de los abrazos, realizado por el periodista Gustavo Tubio, un histórico del staff de noticias de eltrece, en el que se vio reflejada la emoción de aquellos que regresaron a la Argentina luego de dos años de pandemia. El noticiero midió 8,4 puntos de promedio y alcanzó un máximo de 8,8 puntos.

Sin pelos en la lengua, la periodista Laura Ubfal se refirió en su programa Gossip de Net TV a la situación en torno a Antonio Laje y a las acusaciones de maltrato laboral. La palabra de Mónica Gutiérrez sirvió de marco para profundizar el análisis sobre una situación que generó un tembladeral en el canal América. Gossip ayer cosechó un promedio de 0,1 a partir de las 14.01.

Los 10 más vistos

1. MasterChef Celebrity (Telefe) 16,8 puntos de rating

2. La previa de Por el mundo (Telefe) 11 puntos

3. Los 8 escalones del millón (eltrece) 10,6 puntos

4. Telefe Noticias (Telefe) 10,3 puntos

5. La 1-5/18 (eltrece) 10,1 puntos

6. Por el mundo (Telefe) 9,8 puntos

7. Zuleyha (Telefe) 9,4 puntos

8. Hercai (Telefe) 9,3 puntos

9. Dulce ambición (Telefe) 8,6 puntos

10. 100 argentinos dicen (eltrece) 7,7 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.