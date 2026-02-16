“Anillo de fuego” este 17 de febrero: el raro fenómeno del eclipse solar que no se verá en EE.UU.

Un espectáculo celeste llamativo y breve volverá a desarrollarse sobre la Tierra, aunque gran parte del planeta apenas lo percibirá. El próximo 17 de febrero tendrá lugar un eclipse solar anular —conocido popularmente como “anillo de fuego” —, el cual ocurrirá lejos de los cielos norteamericanos, lo que dejará a millones de observadores sin la posibilidad de contemplarlo directamente.

Qué es el eclipse “anillo de fuego”: el fenómeno que no podrá ser visto desde EE.UU.

El eclipse solar anular sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol , aunque sin cubrirlo por completo .

sucede , aunque . En lugar de oscurecer el día como ocurre en uno de tipo total, queda visible un aro brillante alrededor del satélite.

El eclipse anular se produce porque la Luna se encuentra cerca de su apogeo (punto más lejano de la Tierra), lo que hace que su tamaño aparente sea insuficiente para cubrir el disco solar por completo

Según explicó EarthSky, el motivo es puramente geométrico: la Luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra en su órbita para ocultar el disco solar por completo. En consecuencia, durante el máximo del fenómeno, “la superficie externa del Sol aparece como un anillo” alrededor del satélite natural.

Este borde luminoso es lo que genera el efecto visual bautizado como “anillo de fuego”, un círculo incandescente suspendido en el cielo que suele durar apenas unos instantes.

Dónde podrá verse (y dónde no) el anillo de fuego

El eclipse del 17 de febrero será particularmente exclusivo. La fase anular solo será visible desde la Antártida y zonas remotas del océano Austral.

Fox Weather detalló que el evento principal se observará únicamente en el continente antártico, mientras que otras regiones del mundo verán apenas una fase parcial. Entre ellas:

Sur de Sudamérica

Sur de África

Océanos Pacífico, Atlántico e Índico

Gran parte de la Antártida

Zonas del sur de Sudamérica, el sur de África y sectores de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico podrán observar el fenómeno únicamente como un eclipse solar parcial

Esto implica que Estados Unidos quedará completamente fuera de la zona observable. De hecho, para los habitantes de América del Norte, el eclipse ocurrirá durante la noche del 16 al 17 de febrero, cuando el Sol ni siquiera estará sobre el horizonte.

Duración y características del fenómeno

Aunque el “anillo” será corto, el eclipse completo será bastante largo. El proceso se desarrolla en varias etapas, desde el primer contacto hasta el final.

El eclipse total durará 271 minutos.

El Sol quedará cubierto en un 96% en el punto máximo.

El efecto anular durará aproximadamente 2 minutos y 20 segundos.

Es decir, durante unos instantes el cielo no se volverá completamente oscuro, pero sí experimentará una notable atenuación de la luz diurna. EarthSky aclaró que, a diferencia de un eclipse total, las estrellas y planetas no aparecerán en el firmamento: el Sol nunca desaparece por completo.

Seguridad en la Tierra: cómo observar un eclipse solar

Tanto EarthSky como Fox Weather remarcaron un aspecto fundamental: ningún eclipse solar es seguro de observar a simple vista. Nunca se debe mirar directamente al sol sin protección certificada.

Para observarlo correctamente se requieren:

Gafas especiales para eclipses certificadas

Telescopios con filtro solar adecuado

Los expertos advierten que nunca debe mirarse el fenómeno directamente sin gafas certificadas o filtros solares especializados

Incluso durante el “anillo de fuego”, cuando la luz parece más tenue, la radiación solar sigue siendo dañina para la retina.

Lo que sí se verá en Estados Unidos: el próximo evento

Aunque Estados Unidos se perderá este espectáculo, los observadores del continente americano no tendrán que esperar demasiado para el siguiente.

Fox Weather señaló que el 3 de marzo se producirá un eclipse lunar total visible desde el continente norteamericano.

En ese caso, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, lo que generará el característico tono rojizo conocido como “Luna de sangre”.